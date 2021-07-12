УАФ и лично Костюченко пытаются стереть наш клуб с футбольной карты Украины, - ФК "Рух"

Футбольный клуб "Рух" заявил о готовности прекратить свое существование в ответ на "очередной произвол" Украинской ассоциации футбола и лично первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Об этом сказано в официальном заявлении клуба. В частности, Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ лишила домашнюю арену ФК "Рух" - стадион "Украина" во Львове - 3-й категории аккредитации. Соответственно, теперь на нем запрещено проводить поединки Украинской Премьер-лиги. "Стадион, на котором недавно играла свои официальные матчи Национальная команда Украины по футболу, стадион, на котором УЕФА проводила матчи Группового этапа Лиги Европы, поле которого до сих пор резервируют соперники мужской и женской Национальных команд клубов-участников Еврокубков для внерегламентных предматчевых тренировок - признали непригодным для матчей Премьер-лиги", - говорится в заявлении клуба. При этом в перечне стадионов 3-й категории остались стадион в Чернигове, ужгородский "Авангард", стадионы в Кропивницком, Николаеве и Черкассах, на которых в отличие от "Украины" нет подогрева и необходимого освещения.

Из-за этого еще в прошлом сезоне они не принимали матчи УПЛ. В "Рухе" напомнили, что вынужденно перешли на стадион "Украина" после того, как в начале 2021 года руководители "Арены Львов" совместно с УАФ буквально выдавили клуб с тогда домашнего стадиона. Сначала на львовские клубы "повесили" львиную долю расходов на подготовку арены к матчам на "Арене Львов", а затем и вовсе выселили, поломав командам календарь поединков в рамках УПЛ. Недавним решением руководители "Арены Львов" повысили аренду поля за один матч на 30% - до 270 тыс. грн. В ответ три львовских клуба, включая "Рух", решили проводить домашние матчи на стадионе "Украина". "Но произошел закулисный сговор руководства "Львов Арены" и УАФ, который заключается в том, чтобы вынудить львовские клубы играть там, где хотят именно они. Решение по стадиону "Украина" - абсолютно заказное. Его заказчик, мы твердо уверены, - "Царь всея футбола". Исполнитель заказа - Вадим Костюченко. Цель - показать, кто "рулит" в нашем футболе, кто тут патрон и к кому надо приходить на поклон и с кем решать вопросы", - говорится в заявлении

Ранее Комитет аттестации футбольных клубов УАФ выдал "Руху" Аттестат на право участия в УПЛ в сезоне 2021/2022 с основным домашним стадионом именно "Украина". Теперь же буквально за один день, 9 июля, арену лишили аккредитации. "На ФК "Рух" осуществляется жесткое давление со стороны УАФ, которая своим решением может уничтожить еще один клуб УПЛ, стереть его с футбольной карты Украины. Переезжать и играть домашние матчи на стадионе другого города и становиться очередным клубом-бомжом намерения не имеем", - говорится в заявлении. Если до 3-го тура УПЛ, в котором "Рух" должен сыграть первый домашний матч в новом сезоне, руководство УАФ не разрешит проводить матчи на стадионе "Украина", "Рух" и профессиональная детская Академия клуба прекратят свое существование.