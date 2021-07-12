РУС
Новости
1 409 17

Если Рада проголосует законопроект о перезагрузке ВСП в комитетской редакции, то очищение судов откладывается минимум на 4 года, - Шабунин

Завтра в Раде состоится голосование по ключевому законопроекту судебной реформы - № 5068 о перезагрузке Высшего совета правосудия.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ. 

"Из хорошего: независимые международные эксперты получают определяющий голос в избрании новых членов ВСП. Из плохого: о действующих членах ВСП финальное решение об увольнении принимают ... субъекты назначения, а значит никакой перезагрузки не будет", - написал он.

Работать, по словам Шабунина, это будет так: "Международные эксперты определяют, что, например, член ВСП Маловацкий недоброчестный. Но Маловацкий имел их в носу, так как решение о его увольнении должен принять съезд адвокатов. Очевидно такое решение съезд не примет, потому что второй раз делегировал Маловацкого в ВСП, забив на прямую норму Конституции (запрещает повторно быть членом ВСП). Поэтому решение какого-то этического совета съезд адвокатов точно будет иметь в носу".

Глава ЦПК отметил, что если Рада проголосует законопроект №5068 в комитетской редакции, то очищение судов откладывается минимум на четыре года, в течение которых будет заканчиваться срок действующей ВСП.

"И Зеленский, и депутаты будут выглядеть идиотами, когда этический совет бетонно разложит недоброчестность членов ВСП, а их ... не уволят, потому что закон оставляет такую ​​возможность.

Вот чтобы что? Зачем это делать? Обмануть избирателей псевдореформой и оставить лояльный себе ВСП, который будет контролировать судебную систему в интересах Банковой?" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья с подозрением в получении взятки рассматривает дела о взятках. Это особенность судебной системы Украины, - и.о. главы САП Грищук

Также Шабунин добавил, что если целью на самом деле является перезагрузка ВСП, то депутаты могут поддержать правку №733, которая меняет голосования на съездах субъектов назначения.

"Согласно правке, съезд обязательно должен принять большинством голосов одно из решений: о поддержке рекомендации по этике совета (уволить члена ВСП) или его отклонение. Если в течение трех месяцев не принимают никакого решения - полномочия члена ВСП прекращаются законом. Эта поправка не гарантирует очищение ВСП, но по крайней мере создает шанс такого очищения.

Редакция комитета такого шанса не дает в принципе, поэтому с законопроект № 5068 точно не очищает ВСП. По крайней мере в ближайшие четыре года", - резюмировал глава ЦПК.

ВР (29390) судебная реформа (1807) Шабунин Виталий (605) Высший совет правосудия (571) Центр противодействия коррупции (269)
+5
Віталік, нафіга ти обрав таку дебільну владу?
12.07.2021 13:45 Ответить
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Корупціонери нещадно борються з корупцією !!!)))
12.07.2021 13:47 Ответить
+2
"Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет" !!!!)))
12.07.2021 13:48 Ответить
12.07.2021 13:45 Ответить
12.07.2021 13:48 Ответить
Хрен редьки не слаще. Хотяб как показывает социологияб Зе!хрен для украинцев всё еще слаще хрена члена банды Януковича сивопузенького ПОПика.
12.07.2021 14:04 Ответить
Мое мнение, что хватит уже выбирать между этих двух хренов. Тем более,
что один хрен по фамилии Порошенко, как прокололся Потураев, - технический кандидат Банковой.
12.07.2021 14:07 Ответить
Це локшина на вуха лохтората !!))
12.07.2021 14:10 Ответить
Хрєн один лише розміри різні !!! Живимо далі ,вистава кремлівського балагана триває !!!)))
12.07.2021 14:08 Ответить
Завдяки таким настроям в Україні повна срака (як казав буба) з вами назавжди.
12.07.2021 14:19 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Корупціонери нещадно борються з корупцією !!!)))
12.07.2021 13:47 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!))
12.07.2021 13:49 Ответить
********* Шабунин, ты же сама топила за зебилов шо аж гай шумел. Теперь жри-те...
12.07.2021 13:51 Ответить
ты так страстно этого добивался. ты добился. И что ж ты теперь хочешь?
12.07.2021 13:52 Ответить
Шабунін, ти один з тих хто загнав Україну в зелене лайно. Сидів би вже і не відсвічував.
12.07.2021 13:59 Ответить
А ти не читав, що як Пан скаже - так і проголосують!!! - не козацькі мотиви - смішний висновок!!!
12.07.2021 14:00 Ответить
Все танцуют вокруг ВСП кого тут пропихивать. А судебные реформы будут когда нибудь?
12.07.2021 14:08 Ответить
Як можливо реформувати на 100% корумовану систкму??? Лише докорінна руйнація і створення нової ,з чистого аркуша !!)))
12.07.2021 14:11 Ответить
30 лет откладывалось и еще 4 отложится.
12.07.2021 15:07 Ответить
Мене Шабунін на своїй сторінці забанив. Зелене сцикливе лайно.
12.07.2021 15:28 Ответить
 
 