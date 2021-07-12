Если Рада проголосует законопроект о перезагрузке ВСП в комитетской редакции, то очищение судов откладывается минимум на 4 года, - Шабунин

Завтра в Раде состоится голосование по ключевому законопроекту судебной реформы - № 5068 о перезагрузке Высшего совета правосудия.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Из хорошего: независимые международные эксперты получают определяющий голос в избрании новых членов ВСП. Из плохого: о действующих членах ВСП финальное решение об увольнении принимают ... субъекты назначения, а значит никакой перезагрузки не будет", - написал он.

Работать, по словам Шабунина, это будет так: "Международные эксперты определяют, что, например, член ВСП Маловацкий недоброчестный. Но Маловацкий имел их в носу, так как решение о его увольнении должен принять съезд адвокатов. Очевидно такое решение съезд не примет, потому что второй раз делегировал Маловацкого в ВСП, забив на прямую норму Конституции (запрещает повторно быть членом ВСП). Поэтому решение какого-то этического совета съезд адвокатов точно будет иметь в носу".

Глава ЦПК отметил, что если Рада проголосует законопроект №5068 в комитетской редакции, то очищение судов откладывается минимум на четыре года, в течение которых будет заканчиваться срок действующей ВСП.

"И Зеленский, и депутаты будут выглядеть идиотами, когда этический совет бетонно разложит недоброчестность членов ВСП, а их ... не уволят, потому что закон оставляет такую ​​возможность.

Вот чтобы что? Зачем это делать? Обмануть избирателей псевдореформой и оставить лояльный себе ВСП, который будет контролировать судебную систему в интересах Банковой?" - написал он.

Также Шабунин добавил, что если целью на самом деле является перезагрузка ВСП, то депутаты могут поддержать правку №733, которая меняет голосования на съездах субъектов назначения.

"Согласно правке, съезд обязательно должен принять большинством голосов одно из решений: о поддержке рекомендации по этике совета (уволить члена ВСП) или его отклонение. Если в течение трех месяцев не принимают никакого решения - полномочия члена ВСП прекращаются законом. Эта поправка не гарантирует очищение ВСП, но по крайней мере создает шанс такого очищения.

Редакция комитета такого шанса не дает в принципе, поэтому с законопроект № 5068 точно не очищает ВСП. По крайней мере в ближайшие четыре года", - резюмировал глава ЦПК.