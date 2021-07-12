ЦИК Молдовы подсчитала 100% протоколов на парламентских выборах: политсила президента Санду берет монобольшинство

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов на выборах в парламент Молдовы.

В высший законодательный орган республики Молдова также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка на выборах составила 48,41% (1 477 574 человека).

По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент, PAS получит 63 из 101 мандата в новом парламенте. Это означает, что пропрезидентская партия может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

Блок коммунистов и социалистов бывших президентов Молдовы Владимира Воронина и Игоря Додона - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Ранее, блок коммунистов и социалистов заявил, что в парламенте сформирует две фракции. Это означает, что у Партии социалистов будет 21 мандат, а у Партии коммунистов - 11 мандатов.

Окончательные результаты выборы будут подведены в течение пяти дней - до 19 июля. Конституционный суд рассмотрит вопрос об утверждении результатов выборов до 25 июля.