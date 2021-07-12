РУС
ЦИК Молдовы подсчитала 100% протоколов на парламентских выборах: политсила президента Санду берет монобольшинство

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов на выборах в парламент Молдовы.

В высший законодательный орган республики Молдова также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка на выборах составила 48,41% (1 477 574 человека).

По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент, PAS получит 63 из 101 мандата в новом парламенте. Это означает, что пропрезидентская партия может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

Блок коммунистов и социалистов бывших президентов Молдовы Владимира Воронина и Игоря Додона - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Ранее, блок коммунистов и социалистов заявил, что в парламенте сформирует две фракции. Это означает, что у Партии социалистов будет 21 мандат, а у Партии коммунистов - 11 мандатов.

Окончательные результаты выборы будут подведены в течение пяти дней - до 19 июля. Конституционный суд рассмотрит вопрос об утверждении результатов выборов до 25 июля.

Автор: 

выборы (24776) Молдова (1912)
+23
30 лет ждали. Через 2 месяца ровно 30 лет независимости.
12.07.2021 13:59
+23
По правде говоря у нас не обсуждают Украину. Тут своим проблем столько, что на 10 лет работы хватит только развалить мафию и желание людей давать взятки. Что нам Украину обсуждать. У нас вообще ни разу не лучше чем в Украине. Тоже миллион людей за границей, умирающие сёла, беспредел полиции, прокуратуры, везде коррупция, нужно строить дороги, чтобы связать ЕС (Румынию) и Украину, чтобы Молдова могла эффективно торговать с Украиной и т.д.
12.07.2021 14:19
+18
Совковые анекдоты про тупых молдован сами молдоване теперь рассказывают про тупые 73%.
12.07.2021 14:00
12.07.2021 13:59
Вітаю!
12.07.2021 14:02
Дякуемо.
12.07.2021 14:10
12.07.2021 14:00
12.07.2021 14:19
У вас лучше. У вас Президент- не наркоша, а Человек. А теперь и правительство подтянется.
12.07.2021 18:57
Задолбал ты, бот, своими репликами.
12.07.2021 19:40
ЦВК Молдови підрахувала 100% протоколів на парламентських виборах: політсила президентки Санду бере монобільшість - Цензор.НЕТ 746
12.07.2021 21:35
Соглашусь только с тем, что у нас (как Украина думает) или мы сами - не обсуждаем, а это плохо! Во-вторых, уже довольно давно в Молдове обычному полицейскому, участковому, семейному врачу - дать взятку ОЧЕНЬ сложно, всё или через кассу гос или приём в частном порядке, фактически абсолютно любую услугу можно вообще оплатить при помощи мобильного телефона! В- третьих - во всех магазинах крупных или мелких КИШИТ продукция Украины, при том переправленная через ПМР ))) Детка, ты откуда вообще пишешь?
15.07.2021 00:03
Ось вона пригадає кловуну його мовчанку.
12.07.2021 14:02
Щиро радію за молдовців.
12.07.2021 14:10
Шестёрка пуйла и по совместительству главарь блока коммунистов и социалистов Додон заявил, после победы проевропейской силы в Молдове, что он надеется что новая власть не испортит отношения с рашкой и что для него хорошо то, что партия Маи Санду не получила конституционного большинства в парламенте Молдовы, иначе бы они (по словам Додона) организовали бы унию с Румынией.
А я вот думаю, а что плохого в том, что бы историческая часть Румынии - Молдова и фактически, разделённый сейчас румынский народ (на Румынию и Молдову) организовали союзное государство?
По версии рашистских имперцев, этого никому не позволено, кроме них. Только пуйло и рашка имеют право создавать союзное государство с Белорусией. Остальные значит не люди и не имеют права.
12.07.2021 14:11
Молдова і так знаходиться в складі Румунії. Це Сталін обізвав окуповану радянськими військами "Бессарабію" "Молдавією".
12.07.2021 14:53
Вітаю, пані Санду!Розберіться з нашим наркошей криворизським, плииз! Куди воно поділо чавуса, викраденням якого Вас підставили! Заздалегідь вдячна, Маруся.
12.07.2021 14:16
Декларация намерений - это хорошо, но у нас уже есть одно "гавнобольшинство".
12.07.2021 14:18
Не так давно в Україні була ЄВРОПЕЙСЬКА КАОЛІЦІЯ в 302 голоси. Забувся 2014 рік?
12.07.2021 14:27
Фактично було ледь 230... Але не треба ілюзій - у Молдови теж багато людей у "монобільшості" будуть купуватися і продаватися ,як в Україні...
12.07.2021 14:34
На данный момент сказать сложно, все таки Санду получила образование в Гарварде, а зеленопуп в 95 квартале. Поживем увидим.
12.07.2021 14:45
навіть ваші сім сволотних при першому же шухері і необхідності прийняття парламентом непопулярних, але необхідних рішень - в 2015-му злиняли з тієї коаліції
12.07.2021 14:37
Речь идет о монобольшинстве, а не о коалиции.
12.07.2021 15:00
Видать молдаван уже достали все Додогандоны.
Поздравляю прогессивное население Молдовы!
12.07.2021 14:33
Молдова тепер приклад для України - кого треба вибирати.
12.07.2021 15:27
тобто "Goodbye, moskoviya!"
12.07.2021 16:03
Удачи Молдове!!!
12.07.2021 16:50
Вот так европейцы давят промосковских гнид! А не ходят вокруг завалившейся хате,в раздутых от гонора шароварах,причитая -клоун? -не клоун?...
12.07.2021 17:32
Тю, блин, только о тебе подумала, ещё цел? ))))) Да ничё не будет, вон твой Киртос наворотил, мама не горюй))))
15.07.2021 00:05
 
 