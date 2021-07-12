Бюджет Польши переплатит 13 млн евро за визовые услуги в Украине, - СМИ

Бюджет Польши переплатит 13 млн евро за визовые услуги в Украине.

Об этом сообщает латвийский портал inews.24.

По мнению издания, заработают эти деньги фирмы, контролируемые близким к власти бизнесменом Томашем Мисяком. "В декабре 2020 года посольство Польши в Украине объявило тендер на выбор компании для выдачи виз в 5 консульствах в течение трех лет. Из пяти компаний предложения трех с наинизшей ценой отклонили. Победу присудили TLS Group и Personnel Service, предложившей 33,6 млн евро. Хотя более мощный игрок мирового рынка VFS, обслуживающий 144 страны, в том числе и Польшу, запросил всего на 3,6 млн евро больше. Для сравнения, предложение третьего кандидата - BLS International Services было дешевле, чем у победителя на 6,3 млн евро. А самая низкая цена была у GVCW - 20,7 млн евро, почти на 13 млн евро лучше", - пишет издание. "Почему польский бюджет должен тратить лишние 13 млн евро? Только потому, что победитель связан с известным бизнесменом из Польши - другом власти?" - задаются вопросом журналисты.

По мнению информационного портала, итог тендера уже известен, несмотря на то, что в настоящее время результаты оспорены тремя из пяти компаний-участников тендера. Об этом свидетельствует официальный ответ МИД Польши местным СМИ. Из него следует, что никто не планирует проводить повторные торги: текущий конкурс длился полгода, а новый оператор, по версии МИД, приступит к работе по плану - в ноябре, то есть через три месяца. "МИД Польши, похоже, не важна позиция Национального апелляционного совета (Krajową Izbą Odwoławczą) в вопросе утверждения итогов тендера на отбор компании для выдачи польских виз в Украине... Три участника оспорили результаты. Решение ожидается в июле. Однако в случае отмены тендера не останется времени на его проведение, так как новый контракт должен действовать уже через три месяца. Судя из ответа на запрос польских СМИ, МИД не рассматривает такой вариант событий", - пишет издание.

В частности, в МИД Польши отметили, что "на текущем этапе процедуры, по мнению заказчика (посольства Польши - прим. редакции), риск несоблюдения срока для заключения нового контракта отсутствует. Контракт будет заключен с подрядчиком, выбранным в ходе конкурса, в соответствии с положениями закона. График процедуры, принятый заказчиком, учитывает время, необходимое для проведения апелляционного производства в Национальном апелляционном совете", - было сказано в ответе МИД. В МИД не стали комментировать возможные связи Personnel Service с Томашем Мисяком и конфликт интересов этой компании, лишь пообещав, что будут строго следить за выполнением контракта.

"Заказчик обязан перед подрядчиком, с которым заключен контракт, выполнить все положения и требования контракта с должной тщательностью. Сторона-заказчик назначила группу для надзора за выполнением заключенного контракта, которая будет проверять его надлежащее выполнение", - сказали в МИД. Правда, здесь не пояснили, как группа по надзору сможет получить информацию о возможных случаях, когда визовый центр будет ускорять выдачу виз близкой компании - Personnel Service и замедлять или блокировать - для клиентов конкурентов, пишет inews24.eu.