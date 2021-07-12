РУС
Мы можем перенять у Китая опыт партийной меритократии, - "слуга народа" Корниенко

Мы можем перенять у Китая опыт партийной меритократии, -

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко ещё не читал книгу председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Корниенко напомнил, что книгу прочёл лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" подготовили поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая. ВИДЕО

Говоря о том, какой опыт Украина может перенять у КНР в вопросе госуправления, нардеп отметил: "Опыта разного много. Мы можем перенять тот, который касается, например, вопросов партийной меритократии. Он очень полезен. В Украине подобные попытки неоднократно тоже были. Речь идёт о том, когда ты продвигаешься по государственным социальным лифтам, по партийным за счёт своих навыков, успехов и достижений. В Коммунистической партии Китая 95 миллионов членов. Учитывая такую структуру, думаю, там несколько миллионов руководителей. Они ж не берутся с воздуха. Там есть внутренне партийные школы, где проходят обучение и подготовку".

Отвечая на вопрос по поводу того, нужно ли Украине перенять опыт от Китая в вопросе смертной казни коррупционеров, Корниенко подчеркнул: "Если мы начинаем говорить какими-то штампами и мифами о Китае (как и о любой стране), это становится такой красивый медийный разговор - там казнят, а там авторитаризм. Конечно, внутри любой страны происходят разные процессы. Нам не все может нравится. Это тоже нормально. Но это (Китай. - Ред.) - наш наибольший торговый партнёр, страна, которая преодолела бедность, у которой есть, что перенять в вопросе менеджмента и построения стратегий".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия: Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать

ВР (29390) Китай (3130) Си Цзиньпин (313) Корниенко Александр (658)
+42
Який дебіл міг голосувати за цю зелену мерзоту - з самого початку було видно, що ці недоумки просруть ВСЕ.
12.07.2021 14:15 Ответить
+33
,,Слуги народа ,, плавно превращаются в ,.Слуги Китая,, . Анал для них - не табу .
12.07.2021 14:14 Ответить
+28
я долго ржал и плакаль:

Меритокра́тия (букв. «власть достойных», от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. meritus «достойный» + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. κράτος «власть, правление») - принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

По мнению ряда исследователей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай в некоторые периоды истории был близок к реализации меритократической системы. Так, во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D0%BD династии Сун широко использовалась трёхступенчатая система экзаменов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%B9 кэцзюй , с помощью которой отбирались кандидаты в правители, лучше других понимающие искусство, конфуцианство и административные проблемы


это именно то, чем сильны ЗЕ-льоные !!!!

выпускники Трускавецкой "церковно-приходской школы" напряглись....
12.07.2021 14:31 Ответить
Вот же... А почему не Япония, или Южная Корея. Почему диктат одной партии, деспотия, с управляемым, чисто декоративным якобы народным представительством, а не демократия... Почему не Европа, не Америка ? Почему Азия... И почему не Монголия... Или Северная Корея..?
"...Придется повторить. Эта власть очень эффективна и профессиональная. И не просто очень а абсолютно эффективна.
Их действия быстры, точны, целенаправлены...```
*При этом они конечно же выглядкак сборище недоумков. Но так и задумано. Пока люди недоумевают как это сборище недоумков вообще могло пролезть во власть, недоумки под хихиканье одних и возмущение других продолжают планомерно, профессионально и эффективно уничтожать украинскую государственность.." - _Константин Зоркин._ Сборище недоумков, "Пока люди недоумевают как это сборище недоумков вообще могло пролезть во власть, недоумки под хихиканье одних и возмущение других продолжают планомерно, профессионально и эффективно уничтожать украинскую государственность..*" - ```достойно быть выбито на камне.```
12.07.2021 15:00 Ответить
Наибольший торговый партнер Украины это Евросоюз а не комуняцкий кетай! Не могут чтобы не сбрехать
12.07.2021 15:05 Ответить
"зе" не лохи наобещавшие "мудрому нариду" ,
перед выборами ,идти в НАТО и в Европу,"****** нарид ", решили идти в китайскую о,,пу за опытом,отказавшись от "европейского опыта " денежного опеспечения "мудрого нарида" .Гляди и "нарид " может использовать опыт румын ,тогда "зе хунвейбинам " не позавидуешь
12.07.2021 15:09 Ответить
А китайцев..тфу. .украинцев не забыли спросить,а они хотят как в Китае? Может дешевле и быстрее зеленую плесень на столбах развесить за муди?
12.07.2021 15:09 Ответить
Когда то Ленин прочитал Капиталл К Маркса- весь мир до сих пор страдает. Что будет с нами после того как Арахамия прочитал Си дзин Пиня? Страшно представить
12.07.2021 15:20 Ответить
оно умеет читать?
12.07.2021 15:30 Ответить
Корабельная сосна, бери Арахамию и пнх на Китай.
12.07.2021 15:25 Ответить
Похожу бараны из СН решили, что коммунистическая партия Китая какая-то очень особенная, а про коммунистическую партию СССР они ничего не знают и не слышали про ее "социальные лифты".

Дегенераты долбаные...
12.07.2021 15:31 Ответить
От меритократія - це якраз не про зелених... Бо меритократія - це коли беруть найрозумніших та найпрофесійніших, а не весільних фотографів і наркоманів нові обличчя!
12.07.2021 15:37 Ответить
Если умеет то быть беде. 😂
12.07.2021 15:44 Ответить
Это оно размечталось, что "слуги урода" просуществуют еще год-два-три? )))дебил! Будем вас держать в камерах без наркоты, что бы от ломки мучились.
12.07.2021 15:46 Ответить
І шо ото воно нявкнуло , пропите зелене одаробло з пивним пузом?! Воно ж дебільне, як і Бенін Буратіна!)))
12.07.2021 15:48 Ответить
меритократия! адженда! товарищ Си! тьфу, Зе!
12.07.2021 16:21 Ответить
Если бы вы все переняли у Китая ,вашу воровскую шоблу уже бы расстреляли на площади!
12.07.2021 16:29 Ответить
тот случай когда чел говорит, и не понимает о чем он говорит... Наверное расчитывает на то что "зе масса и так схавает".
Какая для них разница," меритократия" или "либертарианство".... лишь бы "сваты" транслировались по расписанию...
12.07.2021 16:45 Ответить
Очень хороший опык ККП-таких как братья Ермаки расстреливают.
Еще хорош опыт ВКП(б)-съезд на 90% через два года уничтожали.
Хорошо чтобы приСлуги олигархов внедрили это в жизнь
12.07.2021 16:55 Ответить
Интересно, 75% знали, что голосуют за латентных коммунистов?
12.07.2021 16:56 Ответить
Комунізм придумали євреї. А ;Слуґі Народа; у нас хто?
А, і фразу ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Сралін.
12.07.2021 17:04 Ответить
Та вже перейняли. В Китаї кожному партайгеносе з посадою належить якийсь бізнес чи потік бабла. І чим більший секретар - тим більший бізнес. Он Джек Ма хотів кинути тов. Сі на найбільший бізнес Китаю (Аnt Group) - і де тепер Джек Ма?
12.07.2021 17:15 Ответить
Вам лакеям следует еще прилепить на лоб совковую зведу с серпом и молотом к этому вас и тянет,политиканы хре---е
12.07.2021 17:18 Ответить
Этот идиот даже не понял что сказал.
Я - за меритократию. Тогда зеленый сброд не имел бы никакого шанса попасть во власть. А самый главный Зе так и остался бы шутом и веселил бы публику играя на пианино, а не мучил бы народ своими гнусавыми роликами
12.07.2021 17:38 Ответить
Схоже, що зелені вирішили застосувати досвід не тільки китайської компартії, але й радянскої. Та про це вони бояться казати. Меритократія передбачає призначення керівників з числа спеціально опікуваного контингенту.
Це у нас вже проходили і чим закінчилось - відомо.
12.07.2021 17:40 Ответить
Это китайцы могут поучиться у зелёных, как наркоманов во власть пропихивать. Пардон, самых достойных наркоманов.
12.07.2021 18:20 Ответить
Не плохо бы перенять опыт у Китая как бороться с коррупцией
12.07.2021 19:05 Ответить
Ара читает???
12.07.2021 19:56 Ответить
отправе этих чудиков всей делагацией в восточный туркистан
пусть почувтсвуют на себе "счастье китайское"
12.07.2021 22:04 Ответить
с Китаем надо дружить, они рашу первые сожрут.
уже жрут.
13.07.2021 03:54 Ответить
Эи шуты не знают, что такое меритократия.
13.07.2021 12:30 Ответить
