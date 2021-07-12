Мы можем перенять у Китая опыт партийной меритократии, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко ещё не читал книгу председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Корниенко напомнил, что книгу прочёл лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Говоря о том, какой опыт Украина может перенять у КНР в вопросе госуправления, нардеп отметил: "Опыта разного много. Мы можем перенять тот, который касается, например, вопросов партийной меритократии. Он очень полезен. В Украине подобные попытки неоднократно тоже были. Речь идёт о том, когда ты продвигаешься по государственным социальным лифтам, по партийным за счёт своих навыков, успехов и достижений. В Коммунистической партии Китая 95 миллионов членов. Учитывая такую структуру, думаю, там несколько миллионов руководителей. Они ж не берутся с воздуха. Там есть внутренне партийные школы, где проходят обучение и подготовку".

Отвечая на вопрос по поводу того, нужно ли Украине перенять опыт от Китая в вопросе смертной казни коррупционеров, Корниенко подчеркнул: "Если мы начинаем говорить какими-то штампами и мифами о Китае (как и о любой стране), это становится такой красивый медийный разговор - там казнят, а там авторитаризм. Конечно, внутри любой страны происходят разные процессы. Нам не все может нравится. Это тоже нормально. Но это (Китай. - Ред.) - наш наибольший торговый партнёр, страна, которая преодолела бедность, у которой есть, что перенять в вопросе менеджмента и построения стратегий".

