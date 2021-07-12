Мы можем перенять у Китая опыт партийной меритократии, - "слуга народа" Корниенко
Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко ещё не читал книгу председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
Корниенко напомнил, что книгу прочёл лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Говоря о том, какой опыт Украина может перенять у КНР в вопросе госуправления, нардеп отметил: "Опыта разного много. Мы можем перенять тот, который касается, например, вопросов партийной меритократии. Он очень полезен. В Украине подобные попытки неоднократно тоже были. Речь идёт о том, когда ты продвигаешься по государственным социальным лифтам, по партийным за счёт своих навыков, успехов и достижений. В Коммунистической партии Китая 95 миллионов членов. Учитывая такую структуру, думаю, там несколько миллионов руководителей. Они ж не берутся с воздуха. Там есть внутренне партийные школы, где проходят обучение и подготовку".
Отвечая на вопрос по поводу того, нужно ли Украине перенять опыт от Китая в вопросе смертной казни коррупционеров, Корниенко подчеркнул: "Если мы начинаем говорить какими-то штампами и мифами о Китае (как и о любой стране), это становится такой красивый медийный разговор - там казнят, а там авторитаризм. Конечно, внутри любой страны происходят разные процессы. Нам не все может нравится. Это тоже нормально. Но это (Китай. - Ред.) - наш наибольший торговый партнёр, страна, которая преодолела бедность, у которой есть, что перенять в вопросе менеджмента и построения стратегий".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"...Придется повторить. Эта власть очень эффективна и профессиональная. И не просто очень а абсолютно эффективна.
Их действия быстры, точны, целенаправлены...```
*При этом они конечно же выглядкак сборище недоумков. Но так и задумано. Пока люди недоумевают как это сборище недоумков вообще могло пролезть во власть, недоумки под хихиканье одних и возмущение других продолжают планомерно, профессионально и эффективно уничтожать украинскую государственность.." - _Константин Зоркин._ Сборище недоумков, "Пока люди недоумевают как это сборище недоумков вообще могло пролезть во власть, недоумки под хихиканье одних и возмущение других продолжают планомерно, профессионально и эффективно уничтожать украинскую государственность..*" - ```достойно быть выбито на камне.```
перед выборами ,идти в НАТО и в Европу,"****** нарид ", решили идти в китайскую о,,пу за опытом,отказавшись от "европейского опыта " денежного опеспечения "мудрого нарида" .Гляди и "нарид " может использовать опыт румын ,тогда "зе хунвейбинам " не позавидуешь
Дегенераты долбаные...
весільних фотографів і наркоманівнові обличчя!
Какая для них разница," меритократия" или "либертарианство".... лишь бы "сваты" транслировались по расписанию...
Еще хорош опыт ВКП(б)-съезд на 90% через два года уничтожали.
Хорошо чтобы приСлуги олигархов внедрили это в жизнь
А, і фразу ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Сралін.
Я - за меритократию. Тогда зеленый сброд не имел бы никакого шанса попасть во власть. А самый главный Зе так и остался бы шутом и веселил бы публику играя на пианино, а не мучил бы народ своими гнусавыми роликами
Це у нас вже проходили і чим закінчилось - відомо.
пусть почувтсвуют на себе "счастье китайское"
уже жрут.