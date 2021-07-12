РУС
32 597 55

В салоне автомобиля было 16 человек, семеро из которых - дети: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Киевом. ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Бориспольском районе, в результате которой погиб водитель автомобиля и 7-летний ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Согласно данным полиции, на автодороге Мартусовка-Процив в пределах села Ревне Бориспольского района 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Vоlkswagen Golf, совершил выезд на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 7-летний мальчик (ранее ГСЧС сообщала, что погибла 7-летняя девочка. - Ред.) от полученных травм погибли на месте происшествия.

Всего в автомобиле находились 16 человек, 7 из которых дети в возрасте от 6 до 16 лет.

На место происшествия сразу прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции Бориспольского районного управления полиции и работники следственного управления ГУНП в Киевской области.

В салоне автомобиля было 16 человек, семеро из которых - дети: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Киевом 01

По данному факту следственным управлением полиции Киевской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания. Следствие продолжается.

В отношении родителей будут составлены административные материалы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Бориспольщины призывает граждан неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: "Не пренебрегайте правилами перевозки несовершеннолетних в автомобиле! Берегите себя и своих близких!"

В салоне автомобиля было 16 человек, семеро из которых - дети: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Киевом 02

Ранее ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сообщало, что в дорожно-транспортном происшествии вечером в воскресенье в Бориспольском районе погибли два человека, а также 11 людей были госпитализированы. Спасатели сообщили, что ДТП произошло с участием легкового автомобиля "Volkswagen Golf", в котором на тот момент находилось 13 человек (7 детей и 6 взрослых).

В салоне автомобиля было 16 человек, семеро из которых - дети: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Киевом 03
Фото: сайт полиции

ДТП (7732) Киевская область (4293) смерть (9284)
Топ комментарии
+38
16! человек в Гольфе... Если человек идиот, то это надолго
показать весь комментарий
12.07.2021 14:16 Ответить
+16
Погибли в давке очевидно. Машина целая. Удара не видно. Но если 16 чел в ящике перевернуть на крышу, то обязателно кого-то задавят.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:24 Ответить
+15
СКОЛЬКО????????????????? 16 ?????????????????
показать весь комментарий
12.07.2021 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СКОЛЬКО????????????????? 16 ?????????????????
показать весь комментарий
12.07.2021 14:15 Ответить
Это был резиновый гольф.
PS когда-то смотрел ролик в ютубе, в обычный запорожец упаковали 11 взрослых. И он после этого даже тронулся с места.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:18 Ответить
так в запор на спор 13 влазять
показать весь комментарий
12.07.2021 14:51 Ответить
16! человек в Гольфе... Если человек идиот, то это надолго
показать весь комментарий
12.07.2021 14:16 Ответить
В его случае ненадолго уже. Он на том свете, если внимательно читали новости по этой теме...
показать весь комментарий
12.07.2021 14:23 Ответить
Уже навсегда.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:43 Ответить
Volkswagen Волькс (народ) и Ваген(автомобиль) ,что в переводе с немецкого народный автомобиль
показать весь комментарий
12.07.2021 15:16 Ответить
Як виявилось, не так вже і надовго... Можу закластися, вони всі голосували за піаніста.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:59 Ответить
Тільки повний ідіот приплете в це обговорення піаніста. Александр - ти ідіот.
показать весь комментарий
13.07.2021 07:04 Ответить
Дети вряд ли голосовали за писюниста
а вот водитель - 100 % из этих
Царство небесное ребенку
водила сам виноват
показать весь комментарий
13.07.2021 07:25 Ответить
так ето бляхер и ето диагноз
показать весь комментарий
13.07.2021 14:02 Ответить
Вже назавжди.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:36 Ответить
16 человек!!! в гольфе!!! УБИТАЯ ЕВРОБЛЯХА!!! - это ДИАГНОЗ!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 14:16 Ответить
В книгу рекордов ДАУНА занести срочно!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 14:17 Ответить
Да там и первичной информации про 10 хватило,чтобы понять уровень интеллекта "кильки" в салоне.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:22 Ответить
ну...и как оно должно было доехать?
если даже на руле кто-то сидел (видимо тот ребенок который погиб вместе с водилой-дятлом)
показать весь комментарий
12.07.2021 14:24 Ответить
В принципі можливо. Дві тьолки з вузькими філейними йдуть на переднє пасажирське. Трьох бичків або широкостаночних тьолок запихуємо на заднє (1+2+3 = 6). Інших пхаємо в багажник. Універсал же - якщо носи між колін , то важко , але можна. (9). Багажник усьо - закриваємо.Тепер мілкі. Двое на коліна до передніх тьолок. 4 назад на коліна - без проблем. 5 те, якщо влізе - туди ж. Якщо ні - прийдеться водієві на коліна.
Все. Врубаємо Кріса Рі "Road to Hell" і по газам. "Highway to Hell" від австралійців звичайно ж драйвовіше, але, враховуючи контингент в авто, Рі все ж ближче чуть-чуть до Сердючки.
З.І. Але дітей все рівно дуже жалко.(
показать весь комментарий
12.07.2021 15:18 Ответить
ще варіанти ? (бо всі їхали в салоні)
дітей шкода - бо в них батьки дєбіли!!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 15:25 Ответить
Був такий пепелац колись у мене службовим. Не встромиш 9 дорослих туди без багажника. Та й 3х у багажник досить важко.
То, що з розумовими здібностями дорослих - проблеми, і так понятно.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:33 Ответить
Погибли в давке очевидно. Машина целая. Удара не видно. Но если 16 чел в ящике перевернуть на крышу, то обязателно кого-то задавят.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:24 Ответить
или шею сломает (позвоночник).. задушат в тесноте, упав на одного
показать весь комментарий
12.07.2021 14:40 Ответить
кто залазит на колени абсолютно не думает о том что при переворачивании тушка снизу наваливается всем телом и ломает шею сидячему сверху, так получилось и в этот раз, я видел одно дтп, только там было 7 человек, были поломаны руки ключицы и как выяснилось позже у девченки сидящей сверху была поломана шея.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:44 Ответить
Машинку жалко, не повезло їй з господарем,...((...
показать весь комментарий
12.07.2021 14:25 Ответить
Как ему еще права выдали...он же дурачок
показать весь комментарий
12.07.2021 14:27 Ответить
Значна частина бляхєрів посвідчень водія не мали, а ті котрі вже мають - купили його, в нас це без проблем отримати можна, головне заплатити за "послугу" і гайда на Нову Пошту отримувати посвідчення. Контролю чи то виявлення таких "ділків" майже немає, бо всі в долі.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:41 Ответить
Апупєть! Як їх туди напхали?
показать весь комментарий
12.07.2021 14:36 Ответить
і війни не потрібно.......по дурості і нерозважливості гинуть люди! діточок шкода, а батьки.....
безвідповідальні!!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 14:37 Ответить
Это скрытая реклама вместимости VW Golf. Только так можно объяснить эту новость. Трудно поверить, что в реальной жизни найдутся идиоты, которые по собственной воле упакуют 16 человек (из которых 7 детей) в эту жестянку.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:38 Ответить
Тут коментатори не акцентують на типу кузова того Гольфа, а по фото видно що то універсал, значна частина дітей могла бути саме в "багажнику", решта на руках. Результат поїздки відомий, нажаль.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:43 Ответить
За свои 30 с лишним лет за рулём мне не трудно поверить. Как-то видел 10! человек в 30-м Запорожце. А в Гольф универсал можно напихать больше...
показать весь комментарий
12.07.2021 15:54 Ответить
Дуже шкода дітей, в них не було вибору, а от всі дорослі в машині-це ВБИВЦІ, і їм з цим жити…
показать весь комментарий
12.07.2021 14:38 Ответить
К вечеру будет 20. Эти местные жители 100% купаться ездили на дамбу или на дачи. Очень часто с мангалами, кастрюлями громкой музыкой и крепким, громким матом. То сколько было в машине человек не имеет к аварии никакого отношения, причиной аварии 99% является состояние водителя, а он, скорее всего, ходить не мог, поэтому и за руль сел что дойти не мог...
показать весь комментарий
12.07.2021 14:44 Ответить
9 дебилов - это сила!
Убийственная сила.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:46 Ответить
ЗБЛ БЛ
показать весь комментарий
12.07.2021 14:48 Ответить
Вранці була інформація -10 пасажирів в авто.Потім -12.О,в обід же 16!Лікбез ментам тре відкрити по арифметиці.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:48 Ответить
Может 6, куда там 16 запихнуть можно
показать весь комментарий
12.07.2021 14:49 Ответить
в запор 13 влазять
показать весь комментарий
12.07.2021 14:53 Ответить
+ баян и гитара))
показать весь комментарий
12.07.2021 15:48 Ответить
И один ещё на баяне всю дорогу играет
показать весь комментарий
12.07.2021 15:49 Ответить
Судя по количеству в салоне было 16 детей
показать весь комментарий
12.07.2021 14:50 Ответить
... судя по умственному развитию.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:03 Ответить
виборці зе-біла в книгу гіннеса потрапити хтіли?
показать весь комментарий
12.07.2021 14:57 Ответить
прикольних фанів Зєлі та його сватонутих кварталів видно здалеку
показать весь комментарий
12.07.2021 14:57 Ответить
Соевый должен радоваться, ведь кто теперь за зеленого проголосует. На трагедии решил поерничать, идиот?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:08 Ответить
Как в автомобиле Vоlkswagen Golf, где 5 мест для сидения, могло разместиться 16 человек? Даже если 16 грудных детей и то, пардон, "штабелями" их надо уложить, чтобы перевозить.в такой коробке.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:03 Ответить
Это еще не полный идиотизм. Я знаю одну дебильную семейку, которая ездит летом на море из Полтавы - в убитый и гнилой Шевролет Авео они запихивают 12 детей плюс беременная баба ( каждый год рожает - так и живут на пособиях) и папа-водила недоразвитый. Интересно, когда этот табор перевернется?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:04 Ответить
Они выживут, а вот другие люди пострадают.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:23 Ответить
при гайцах они бы не ездили.тогда такие фортели не проходили.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:54 Ответить
У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 6837
показать весь комментарий
12.07.2021 15:12 Ответить
Отвлекали водителя, дурачились скорее всего в машине .На секунду отвлёкся и всё..
показать весь комментарий
12.07.2021 15:22 Ответить
Цыгане ?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:29 Ответить
Детей жалко...
показать весь комментарий
12.07.2021 15:51 Ответить
"Веселая компания из Беверли-Хиллз"
показать весь комментарий
12.07.2021 16:14 Ответить
Евобляхеры... "Паприкалывались"...
Особая категория дебилов!
показать весь комментарий
13.07.2021 14:01 Ответить
 
 