В салоне автомобиля было 16 человек, семеро из которых - дети: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Киевом. ФОТОрепортаж
Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Бориспольском районе, в результате которой погиб водитель автомобиля и 7-летний ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Согласно данным полиции, на автодороге Мартусовка-Процив в пределах села Ревне Бориспольского района 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Vоlkswagen Golf, совершил выезд на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 7-летний мальчик (ранее ГСЧС сообщала, что погибла 7-летняя девочка. - Ред.) от полученных травм погибли на месте происшествия.
Всего в автомобиле находились 16 человек, 7 из которых дети в возрасте от 6 до 16 лет.
На место происшествия сразу прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции Бориспольского районного управления полиции и работники следственного управления ГУНП в Киевской области.
По данному факту следственным управлением полиции Киевской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания. Следствие продолжается.
В отношении родителей будут составлены административные материалы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Полиция Бориспольщины призывает граждан неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: "Не пренебрегайте правилами перевозки несовершеннолетних в автомобиле! Берегите себя и своих близких!"
Ранее ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сообщало, что в дорожно-транспортном происшествии вечером в воскресенье в Бориспольском районе погибли два человека, а также 11 людей были госпитализированы. Спасатели сообщили, что ДТП произошло с участием легкового автомобиля "Volkswagen Golf", в котором на тот момент находилось 13 человек (7 детей и 6 взрослых).
PS когда-то смотрел ролик в ютубе, в обычный запорожец упаковали 11 взрослых. И он после этого даже тронулся с места.
а вот водитель - 100 % из этих
Царство небесное ребенку
водила сам виноват
если даже на руле кто-то сидел (видимо тот ребенок который погиб вместе с водилой-дятлом)
Все. Врубаємо Кріса Рі "Road to Hell" і по газам. "Highway to Hell" від австралійців звичайно ж драйвовіше, але, враховуючи контингент в авто, Рі все ж ближче чуть-чуть до Сердючки.
З.І. Але дітей все рівно дуже жалко.(
дітей шкода - бо в них батьки дєбіли!!!!
То, що з розумовими здібностями дорослих - проблеми, і так понятно.
безвідповідальні!!!!
Убийственная сила.
Особая категория дебилов!