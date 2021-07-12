В салоне автомобиля было 16 человек, семеро из которых - дети: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Киевом. ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Бориспольском районе, в результате которой погиб водитель автомобиля и 7-летний ребенок.

Согласно данным полиции, на автодороге Мартусовка-Процив в пределах села Ревне Бориспольского района 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Vоlkswagen Golf, совершил выезд на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 7-летний мальчик (ранее ГСЧС сообщала, что погибла 7-летняя девочка. - Ред.) от полученных травм погибли на месте происшествия.

Всего в автомобиле находились 16 человек, 7 из которых дети в возрасте от 6 до 16 лет.

На место происшествия сразу прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции Бориспольского районного управления полиции и работники следственного управления ГУНП в Киевской области.

По данному факту следственным управлением полиции Киевской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания. Следствие продолжается.

В отношении родителей будут составлены административные материалы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция Бориспольщины призывает граждан неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: "Не пренебрегайте правилами перевозки несовершеннолетних в автомобиле! Берегите себя и своих близких!"

Ранее ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сообщало, что в дорожно-транспортном происшествии вечером в воскресенье в Бориспольском районе погибли два человека, а также 11 людей были госпитализированы. Спасатели сообщили, что ДТП произошло с участием легкового автомобиля "Volkswagen Golf", в котором на тот момент находилось 13 человек (7 детей и 6 взрослых).



