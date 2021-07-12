На этой неделе Рада проведет два внеочередных заседания. Предложения по принятию законопроекта о деолигахизации не поступали, - Разумков

На этой неделе Верховная Рада проведёт два внеочередных заседания - во вторник и в четверг.

Об этом на брифинге в ВРУ сообщил спикер Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, текущая сессия была напряженной и начиналась в непростое время.

"Было много вызов, но с большинством из них Верховная Рада справилась", - отметил спикер.

Разумков добавил, что не было инициатив от народных депутатов об изменении календарного плана работы ВРУ для рассмотрения законопроекта о деолигархизации во втором чтении.

Глава Верховной Рады считает, что есть немало законопроектов, которые можно отнести к достижениям работы нынешнего парламента, в частности, речь идет о законодательных инициативах в вопросе борьбы с COVID, относительно поддержки бизнеса, а также о продолжении судебной реформы.