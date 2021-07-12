РУС
На этой неделе Рада проведет два внеочередных заседания. Предложения по принятию законопроекта о деолигахизации не поступали, - Разумков

На этой неделе Верховная Рада проведёт два внеочередных заседания - во вторник и в четверг.

Об этом на брифинге в ВРУ сообщил спикер Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, текущая сессия была напряженной и начиналась в непростое время.

"Было много вызов, но с большинством из них Верховная Рада справилась", - отметил спикер.

Разумков добавил, что не было инициатив от народных депутатов об изменении календарного плана работы ВРУ для рассмотрения законопроекта о деолигархизации во втором чтении.

Глава Верховной Рады считает, что есть немало законопроектов, которые можно отнести к достижениям работы нынешнего парламента, в частности, речь идет о законодательных инициативах в вопросе борьбы с COVID, относительно поддержки бизнеса, а также о продолжении судебной реформы.

Яка деоліхаргація? Кому вона потрібна? Підняти податки на найбідніших і на Мальдиви.
12.07.2021 14:24 Ответить
12.07.2021 14:27 Ответить
Поступил более срочный и необходимый стране законопроект!

ЗАВТРА ЗЕЛЕНСКИЙ СРОЧНО СОБИРАЕТ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАННАБИСА

Понедельник, 12/07/2021
https://news24ua.com/zavtra-zelenskiy-srochno-sobiraet-deputatov-dlya-legalizacii-kannabisa
12.07.2021 14:25 Ответить
Зате легалізують канабіс. З привеликим задоволенням
12.07.2021 14:34 Ответить
12.07.2021 14:35 Ответить
ТУПОЙ ЕЩЕ ТУПЕЕ
12.07.2021 17:41 Ответить
После принятия закона Зеля наконец покажет стране результаты своего анализа на стадионе!
12.07.2021 14:44 Ответить
а о нарколизации ? ))) поступило ?
12.07.2021 14:47 Ответить
Во сколько млн.
Обойдуться Украине
Эти два /по два часа /внеочередных заседания ???
12.07.2021 14:51 Ответить
 
 