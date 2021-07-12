РУС
Новости
Разумков о планах на лето: На отдых за границу ехать не планирую

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует летом на отдых выезжать за пределы Украины.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о летнем отдыхе - планирую работать, если будет немного свободного времени, то куда-нибудь выеду, но точно в Украине. Никуда за границу выезжать с семьей не планирую так, чтобы где-то отдыхать", - сказал Разумков.

При этом он отметил, что пока не знает, сколько для отдыха будет свободного времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков - нардепам: Приближаются отпуска - каждый должен думать, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада

отдых (391) Разумков Дмитрий (1522)
+6
И кого это волнует? Лучше б вы все уехали за границу и не вернулись оттуда
12.07.2021 14:36 Ответить
+5
Та нам якось до спини і ти і твій відпочинок.
12.07.2021 14:39 Ответить
+5
А шо так? Арахламидия не поделился секретом, где за 80 евро можно приобрести недельный тур на Мальдивы?
12.07.2021 14:40 Ответить
И кого это волнует? Лучше б вы все уехали за границу и не вернулись оттуда
12.07.2021 14:36 Ответить
Ростов не резиновый...
12.07.2021 14:41 Ответить
ну да - как то насрать и на Разумкова, и на то, как он своей жирной тушкой распоряжается...
12.07.2021 15:38 Ответить
Ну что вы! Ещё ж немножко доворовать осталось...
12.07.2021 16:14 Ответить
Буде відтягуватись на Бірючому разом з Бубочкою?
12.07.2021 14:39 Ответить
Потому чьто ані простьіє парні.))
12.07.2021 14:46 Ответить
Та нам якось до спини і ти і твій відпочинок.
12.07.2021 14:39 Ответить
Нижче спини
12.07.2021 14:40 Ответить
А шо так? Арахламидия не поделился секретом, где за 80 евро можно приобрести недельный тур на Мальдивы?
12.07.2021 14:40 Ответить
Ну да, в Одессе гораздо дешевле.
12.07.2021 14:41 Ответить
за границу ехать не планирую/ успокоило встревоженный электорат первое лицо с выпученными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков.
12.07.2021 14:42 Ответить
На дачу поедет. Картошку копать будет. С тещей. Сегодня день святых Петра и Павла, можно и чеснок выкопать уже. Колодец почистит, забор подшаманит и будку собаке новую сбацает из развалившегося шкафа. Все как у людей, ага. Ну а шо, слуга ведь, народа...
12.07.2021 14:44 Ответить
Герой, мля! Поедет инспектировать свои ломбарды, барыга
12.07.2021 14:45 Ответить
Щось підозріло багато цього Разумкова, мені, наприклад, до спини що планує на літо цей чорт.
12.07.2021 14:45 Ответить
кому-то это интересно???
две недели как простой люд отдыхните - и пахать как все!
инвалиды бл... с летними каникулами, укороченной рабочей неделей и огромными льготами...
450 захребетников с кучей холуев-помошников... и всем в отпуск на 1,5-2 месяца летом...
зашибиь как им хорошо живется....
12.07.2021 14:46 Ответить
Та так просто покататься на трёхпалубном баркасе в каком -то манако. Разве это отдых?!
12.07.2021 14:46 Ответить
Как то наср..ть где ты будеш и что делать .
12.07.2021 14:47 Ответить
Конкурент ЗЕли на следующих выборах....
12.07.2021 14:47 Ответить
Обое рябое
13.07.2021 00:28 Ответить
А в окопы на Донбасс, слабо? А по факту какой может быть отпуск, если страна в состоянии войны. Или нет?
12.07.2021 14:48 Ответить
война кончилась 21 апреля 2019 года.
12.07.2021 14:58 Ответить
Да, а почему тогда военный налог не убрали 21 апреля 2019 года?
12.07.2021 16:45 Ответить
действительно! какого чёрта летом ехать, если все ездят зимой?
12.07.2021 14:56 Ответить
В Украине что, победили бедность ?
Или торжествует закон ?
Какой ещё "отдых" ?
12.07.2021 15:01 Ответить
Напрасно. Я бы посоветовал Разумкову купить билеты на рейс "авиакомпании" SkyUp и узнать все "прелести" полетов: ему предложат несоблюдение расписания； опаздывание рейсов на 4-6-9 часов, причем, без предупреждения. Госрегулятор бездействует, смениося взяточник Криклий, новый министр продолжает покрывать жуликов.
Сейчас второй день, когда больше половины рейсов выполняются кое-как, вне расписания, глобальный сбой графика полетов. Его даже не отображают на сайте SkyUp в табло полетов. Будь Украина государством, где работают законы, SkyUp после выплаты компенсаций пассажирам за опоздания уже давно была бы банкротом.
Впрочем, она уже и так банкрот.
Лихорадочные действия по спасению компании ни к чему не приведут. Даже выполняя рейсы с максимальной загрузкой, при минимальном необходимом времени для заправки самолета, там - банкротство. Абсолютное. И причина - не пандемия. Менеджеры прохвосты и воры.
Банкротство. Абсолютное. Просто вопрос времени.
12.07.2021 15:07 Ответить
Эта ватная харя-разумков не дождётся, когда же бэня назначит его "новым лицом". Зеля сдох, а бэня только в Украине схорониться может. Кивы не канают, потому что конченые дэбилы. А этот ватник разумков хотя бы читать и писать умеет. Ну-ну, валерьич, убирай сдохшего клоуна и назначай любимую жену!)))
12.07.2021 16:04 Ответить
Треба всім депудятлам заборонити відпочинок за кордоном на час їх каденції у верхоній зраді. Може тоді бажаючих за бабло давити потрібні кнопки поменшає...
12.07.2021 16:48 Ответить
Скупщик краденого (Разумков) в отпуске будет заниматься своим любимым делом-подсчетом краденого.
12.07.2021 20:01 Ответить
лифшиц планирует свою казнь через подвешивание за одно яичко... стыдно ему стало за работу... вот и будет тренироваться подвешиваться....
12.07.2021 21:03 Ответить
Який відпочинок, вас гнати в шию ублю
дків.
12.07.2021 22:17 Ответить
 
 