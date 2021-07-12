Разумков о планах на лето: На отдых за границу ехать не планирую
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует летом на отдых выезжать за пределы Украины.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если говорить о летнем отдыхе - планирую работать, если будет немного свободного времени, то куда-нибудь выеду, но точно в Украине. Никуда за границу выезжать с семьей не планирую так, чтобы где-то отдыхать", - сказал Разумков.
При этом он отметил, что пока не знает, сколько для отдыха будет свободного времени.
две недели как простой люд отдыхните - и пахать как все!
инвалиды бл... с летними каникулами, укороченной рабочей неделей и огромными льготами...
450 захребетников с кучей холуев-помошников... и всем в отпуск на 1,5-2 месяца летом...
зашибиь как им хорошо живется....
Или торжествует закон ?
Какой ещё "отдых" ?
Сейчас второй день, когда больше половины рейсов выполняются кое-как, вне расписания, глобальный сбой графика полетов. Его даже не отображают на сайте SkyUp в табло полетов. Будь Украина государством, где работают законы, SkyUp после выплаты компенсаций пассажирам за опоздания уже давно была бы банкротом.
Впрочем, она уже и так банкрот.
Лихорадочные действия по спасению компании ни к чему не приведут. Даже выполняя рейсы с максимальной загрузкой, при минимальном необходимом времени для заправки самолета, там - банкротство. Абсолютное. И причина - не пандемия. Менеджеры прохвосты и воры.
Банкротство. Абсолютное. Просто вопрос времени.
