Разумков о планах на лето: На отдых за границу ехать не планирую

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует летом на отдых выезжать за пределы Украины.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о летнем отдыхе - планирую работать, если будет немного свободного времени, то куда-нибудь выеду, но точно в Украине. Никуда за границу выезжать с семьей не планирую так, чтобы где-то отдыхать", - сказал Разумков.

При этом он отметил, что пока не знает, сколько для отдыха будет свободного времени.

