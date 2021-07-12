Эстонского посла не пустили на борт самолета в Варшаве из-за отказа надеть маску
Посол Эcтонии в Казахстане Хейти Мяемеес в ночь на понедельник не смог сесть на самолет, следующий в Нур-Султан, в варшавском аэропорту имени Шопена из-за отказа надеть маску.
Работники хэндлинговой компании, контролировавшие посадку на самолет, не допустили дипломата на посадку из-за его нежелания надеть медицинскую маску, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По информации RMF24, дипломат вел себя агрессивно, поэтому была вызвана охрана аэродрома, которая вывела его из зоны паспортного контроля и передала полиции. Впоследствии он надел маску, представил полиции дипломатический паспорт и покинул помещение аэропорта, так и не вылетев в Казахстан.
Мяемеес является послом Эстонии в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане с 2017 года. До этого он работал на дипломатических должностях в Польше, при НАТО, в Украине (1999-2002 годы).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Послом в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане ...это как в ссылке.😀
Вообще-то - они есть. Еще год назад проводились по этому поводу исследования, в тч - в Японии. Результаты общедоступны. Так что поздравляю вас, соврамши.
https://censor.net/ru/comments/locate/3276538/0192143e-b75c-71d6-83f3-bf369a2ed30c