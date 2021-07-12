РУС
Эстонского посла не пустили на борт самолета в Варшаве из-за отказа надеть маску

Посол Эcтонии в Казахстане Хейти Мяемеес в ночь на понедельник не смог сесть на самолет, следующий в Нур-Султан, в варшавском аэропорту имени Шопена из-за отказа надеть маску.

Работники хэндлинговой компании, контролировавшие посадку на самолет, не допустили дипломата на посадку из-за его нежелания надеть медицинскую маску, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По информации RMF24, дипломат вел себя агрессивно, поэтому была вызвана охрана аэродрома, которая вывела его из зоны паспортного контроля и передала полиции. Впоследствии он надел маску, представил полиции дипломатический паспорт и покинул помещение аэропорта, так и не вылетев в Казахстан.

Мяемеес является послом Эстонии в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане с 2017 года. До этого он работал на дипломатических должностях в Польше, при НАТО, в Украине (1999-2002 годы).

Топ комментарии
+5
гарячий парень... а чего в аэропорт приходил?
12.07.2021 14:42 Ответить
+5
Насточертело наверное чуваку уже все...
Послом в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане ...это как в ссылке.😀
12.07.2021 14:43 Ответить
+4
Просто отмазка не поехать послом в Казахстан, по совместительству в Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан ... Сейчас там станет ЖАРКО, в прямом и переносном смыслах.
https://censor.net/ru/comments/locate/3276538/0192143e-b75c-71d6-83f3-bf369a2ed30c
12.07.2021 15:12 Ответить
Посла послали...
12.07.2021 14:39 Ответить
Свидетельсто того, что 95% популяции идиоты. И посол не исключение!
12.07.2021 14:41 Ответить
Вероятность, что вы идиот, 95%, согласно же вашей статистике.
12.07.2021 15:19 Ответить
Но... Я не посол!!!
12.07.2021 15:25 Ответить
Точнее, не такой посол, который плюет на безопасность окружающих.
12.07.2021 15:30 Ответить
Світ зійшов з глузду....
12.07.2021 14:49 Ответить
За 400 штук зелени можно спокойно на чартере долететь без маски.
12.07.2021 15:04 Ответить
"Только научные иследования и факты,их нет "

Вообще-то - они есть. Еще год назад проводились по этому поводу исследования, в тч - в Японии. Результаты общедоступны. Так что поздравляю вас, соврамши.
12.07.2021 15:27 Ответить
Вообще-то были именно исследования. Но противники ношения масок - та же вата - любые доказательства, которые им не нравятся - "ви фсе врети!"
показать весь комментарий
12.07.2021 16:57 Ответить
Интересно, а в Узбекистане отдельный посол Эстонии?
12.07.2021 15:13 Ответить
Думаю ему уже и лететь не придется.
12.07.2021 15:15 Ответить
а у нас депутатам можно из за селфи задержать самолет и без маски, обдолбленному, за рулем, нападать на свидетелей и пох...й законы и указ. и в наказание, обращение к нему. а не соизволите ли сложить мандат депутата? ответ: а не пошли бы вы все нах...й? вот и все. ДЕМОКРАТИЯ, твою мать....
12.07.2021 15:48 Ответить
Эсты вроде как законопослушные. Годы пребывания в Средней Азии сказались.
12.07.2021 16:21 Ответить
Больные на голову бывают везде, к сожалению.
13.07.2021 12:33 Ответить
Это да. Но не везде же таких больных назначают послом, да еще сразу в несколько стран.
13.07.2021 12:36 Ответить
ХЗ. Раньше он выделялся только в положительном ключе, неизвестно, от чего он так буянить начал. Уже отозван с поста, будет расследование.
13.07.2021 15:58 Ответить
Я выше предложил гипотезу: сказались годы пребывания в Средней Азии.
13.07.2021 16:11 Ответить
Кстати, я служил в Таллине в 1983-85 г. (Советская армия, военно-строительная часть).
13.07.2021 16:12 Ответить
правильно. закон для всех.
13.07.2021 03:52 Ответить
 
 