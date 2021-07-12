В день проведения саммита "Крымской платформы" состоится внеочередная сессия Рады, - Разумков
На 23 августа планируется проведение внеочередной сессии Верховной Рады, посвященной "Крымской платформе".
Об этом на брифинге в Верховной Раде сказал спикер Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"На День Независимости будет торжественное заседание Верховной Рады. Также на 23 августа планируется внеочередная сессия Верховной Рады во время проведения "Крымской платформы". Я думаю, народные депутаты ее поддержат, а также будут ее инициировать для того, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанные с "Крымской платформой", - заявил Разумков.
