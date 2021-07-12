РУС
Новости
822 4

В день проведения саммита "Крымской платформы" состоится внеочередная сессия Рады, - Разумков

В день проведения саммита

На 23 августа планируется проведение внеочередной сессии Верховной Рады, посвященной "Крымской платформе".

Об этом на брифинге в Верховной Раде сказал спикер Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"На День Независимости будет торжественное заседание Верховной Рады. Также на 23 августа планируется внеочередная сессия Верховной Рады во время проведения "Крымской платформы". Я думаю, народные депутаты ее поддержат, а также будут ее инициировать для того, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанные с "Крымской платформой", - заявил Разумков.

Автор: 

Кому нужно ругаться с Россией ради страны, которая продала все свои принципы? Платформа - изначально мертворожденный продукт уродца, который в эти минуты торгуется с Штайнмайером, как бы подороже предать страну, президентом которой являешься(пусть и формально)
12.07.2021 14:52 Ответить
Третий час торгуются
12.07.2021 14:58 Ответить
Лахта первой отбомбилась! Тролльчина, это рекорд! Можешь смело валить к куратору и требовать доп. пайку бояры. Заслужил!
12.07.2021 14:55 Ответить
Що ківа що розумков
12.07.2021 14:56 Ответить
 
 