16 июля стартуют экзамены по украинскому языку для получения гражданства: Нацкомиссия опубликовала советы по подготовке

Национальная комиссия по стандартам государственного языка опубликовала советы по подготовке к экзамену по государственному языку для получения гражданства Украины.

"16 июля 2021 года стартует экзамен на уровень владения государственным языком. Мы собрали несколько советов, которые помогут подготовиться к экзамену", - говорится в сообщении пресс-службы Нацкомисии, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в ведомстве советуют ознакомиться с программой экзамена на уровень владения госязыком для лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины, по ссылке, а также прочитать характеристику экзаминационной работы и посмотрите образцы задач.

"Обратите внимание, что экзамен на уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины - это возможность для иностранцев и лиц без гражданства получить юридическое подтверждение владения украинским языком. Этот уровень владения украинским языком предполагает, что претендент умеет распознавать и использовать грамматически правильные языковые формы для выражения собственных намерений в рамках ежедневных коммуникативных потребностей", - говорится в сообщении.

В Комиссии подчеркивают, что знание грамматики претендент показывает при выполнении письменных заданий и во время устной части экзамена.

Так, экзамен на уровень владения госязыком для получения гражданства Украины имеет комплексный характер и состоит из четырех частей: "Слушание", "Чтение", "Письмо", "Говорение".

Отмечается, что все четыре части экзамена равновесные, результат за каждую составит 25% от общего количества баллов. Для того, чтобы подтвердить уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины, нужно получить общий результат 50% + 1 балл.

Блок "Слушание" содержит 12 тестовых заданий. Блок "Чтение" содержит 31 тестовое задание. Блок "Письмо" содержит 2 задания. Блок "Говорение" содержит 3 задания.