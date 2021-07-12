РУС
3 234 11

16 июля стартуют экзамены по украинскому языку для получения гражданства: Нацкомиссия опубликовала советы по подготовке

Национальная комиссия по стандартам государственного языка опубликовала советы по подготовке к экзамену по государственному языку для получения гражданства Украины.

"16 июля 2021 года стартует экзамен на уровень владения государственным языком. Мы собрали несколько советов, которые помогут подготовиться к экзамену", - говорится в сообщении пресс-службы Нацкомисии, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в ведомстве советуют ознакомиться с программой экзамена на уровень владения госязыком для лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины, по ссылке, а также прочитать характеристику экзаминационной работы и посмотрите образцы задач.

"Обратите внимание, что экзамен на уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины - это возможность для иностранцев и лиц без гражданства получить юридическое подтверждение владения украинским языком. Этот уровень владения украинским языком предполагает, что претендент умеет распознавать и использовать грамматически правильные языковые формы для выражения собственных намерений в рамках ежедневных коммуникативных потребностей", - говорится в сообщении.

В Комиссии подчеркивают, что знание грамматики претендент показывает при выполнении письменных заданий и во время устной части экзамена.

Так, экзамен на уровень владения госязыком для получения гражданства Украины имеет комплексный характер и состоит из четырех частей: "Слушание", "Чтение", "Письмо", "Говорение".

Отмечается, что все четыре части экзамена равновесные, результат за каждую составит 25% от общего количества баллов. Для того, чтобы подтвердить уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины, нужно получить общий результат 50% + 1 балл.

Блок "Слушание" содержит 12 тестовых заданий. Блок "Чтение" содержит 31 тестовое задание. Блок "Письмо" содержит 2 задания. Блок "Говорение" содержит 3 задания.

Топ комментарии
+4
ЗЕбанатам поперек горла стоїть наша мова

16 июля стартуют экзамены по украинскому языку для получения гражданства: Нацкомиссия опубликовала советы по подготовке - Цензор.НЕТ 7390
показать весь комментарий
12.07.2021 15:15 Ответить
+2
Знання мови, то э важлива частина для набуття громадянства, але де питання:
1. Крим - це ...?
2. Між ким триває війна на сході України?
3. Путін - ...?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:15 Ответить
+2
так нe слухай
ти б послухав прикордоння будь якоi краiни
показать весь комментарий
12.07.2021 15:15 Ответить
Комментировать
У нац комиссии Урожайное время.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:09 Ответить
Я би ще запропонував лишати громадянства усіх, хто паплюжить солов'їну суржиком.
Іноді не можливо ані читати, ані слухати.
Не знаєш української - не сором ся.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:11 Ответить
Правда..., как быть с теми, кто не знает ни одной, ни другой?
Может спросить чей Крым и достаточно?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:13 Ответить
так нe слухай
ти б послухав прикордоння будь якоi краiни
показать весь комментарий
12.07.2021 15:15 Ответить
Слухай кацапськи1.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:17 Ответить
"Лишати" - в даному випадку неправильно, правильно - "позбавляти". Покладіть паспорт на стіл)
показать весь комментарий
12.07.2021 15:29 Ответить
Всё правильно. Читай 11-ти томник 1970-1980 года издания.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:32 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2021 15:15 Ответить
Знання мови, то э важлива частина для набуття громадянства, але де питання:
1. Крим - це ...?
2. Між ким триває війна на сході України?
3. Путін - ...?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:15 Ответить
А шо там буба найвелічніший?!) Чи зможе воно хочаб за 5-й клас диктанту написати?!) Воно ж дебільне. Ще й наркоман надодачу!)))
показать весь комментарий
12.07.2021 15:19 Ответить
Хачей прибудет сполна .бабки свое сделают
показать весь комментарий
12.07.2021 15:36 Ответить
 
 