РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9157 посетителей онлайн
Новости
4 374 35

Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию, - Тынный

Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за

Из-за разрешенных Кабинетом Министров Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) схем выкачивания средств с рынка электроэнергии через различных трейдеров-спекулянтов было выведено 1,5 миллиарда долларов средств государственных предприятий и предприятий, генерирующих "зеленую "электроэнергию в Украине.

Об этом в интервью заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.


"Полтора миллиарда долларов с рынка исчезло за год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который избрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не уволил менеджмент "Энергоатома" и "Центрэнерго", который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое  закрыли глаза все виды правоохранителей ", - сказал Тынный.
По его словам, с рынка украли полтора миллиарда, из которых 800 млн долл. - это деньги возобновляемой энергетики и 600 млн долл. - деньги государственных энергокомпаний, убытки которых покроют из государственного бюджета.


При этом он рассказал, как выводятся деньги с энергорынка на одном из последних аукционов по продаже электроэнергии. Он сообщил, что компания "Юнайтед Энерджи" выкупила на 4 месяца вперед электроэнергию Ривенской АЭС и получила от этого сверхприбыли.


"По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около $ 220 млн. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в" зеленую "энергетику - это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция - торговать воздухом ", - отметил соучредитель УАВЭ.


Он добавил, что есть неоспоримые факты - в течение многих лет до прихода сегодняшней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас - это миллиарды.
"Все государственные компании, угольные шахты," Центрэнерго ", которого упрекали кражами при прошлой власти," Энергоатом "," Укрэнерго "стали еще в 10 раз убыточнее, чем те, которых они упрекали", - сказал Тынный.
Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины, посольства иностранных государств неоднократно жаловались на политику Кабмина и НКРЭКУ по искусственному долговому  давлению на отрасль, что негативно влияет на имидж страны на международной арене и будет иметь негативное влияние на экономическую ситуацию.


Задолженность перед предприятиями ВИЭ за 2020 год составляет 17,8 млрд, в 2021 году государство продолжило накапливать долги, не доплачивая инвесторам сотни миллионов гривен ежемесячно. Кроме того, правительство инициировало налоговый законопроект №5600, которым планируется введение акцизного сбора на производство электроэнергии из ВИЭ по ставке 3,2%.

Автор: 

НКРЭКУ (479) Тынный Игорь (32)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Хто взагалі придумав що за зелену електроенергію не просто треба переплачувати в декілька разів, а ще й робити це у обов'язковому порядку? При кому було прийнято відповідні законодавчі акти?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:18 Ответить
+5
А ну зєбіл, бігом біжи спамагать нарідному пріпіздєнту!

Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию, - Тынный - Цензор.НЕТ 190
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
+5
Ваша зеленая энергия чистое беззаконие,впаривать потребителю товар по ценам выше рыночных,которые тоже завышены,это преступление,никакой закон не может узаконить грабеж.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто взагалі придумав що за зелену електроенергію не просто треба переплачувати в декілька разів, а ще й робити це у обов'язковому порядку? При кому було прийнято відповідні законодавчі акти?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:18 Ответить
А ну зєбіл, бігом біжи спамагать нарідному пріпіздєнту!

Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию, - Тынный - Цензор.НЕТ 190
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
А заради розблокування ДОЗ-21 нічого не потрібно? Чи це не на часі? Оборонка почекає? Путін почекає поки ми реформи проведемо, не нападе? Якого народу ти слуга? Ватанів?
показать весь комментарий
12.07.2021 20:37 Ответить
сфотографуй та скинь своє УБД на фоні нашої переписки, потім я скину своє. а потім поговоримо ху їз ху . чекаю.
показать весь комментарий
12.07.2021 20:45 Ответить
Ахметка з петрусем.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:27 Ответить
Ахметка з Петрусем? А чому тоді прем'єром у Зелі і Бені Шмигаль від Ахметки? І знову Медведчук і Петрусем, а чому тоді телеканал Бені і Зелі "1+1" фінансується разом з Медведчуком і під санкції Медведчука не потрапив?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:48 Ответить
До чого тут тупа зелена шобла, якщо петрусь роз'вязав руки махінацій ахметки. І мабуть це він зробив безкоштовно, просто так подарував енергетику України ахметці?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:05 Ответить
Тут в статье, намеренно смешали грешное с праведным.
1. Махинации на рынке есть и они осуществляются ручным премьером и ручным президентом в пользу Р. Л. А. и И.В.К соответственно.
2. Зеленые энергетикм работают по закону Клюева, которому Янукович утвердил монопольный закон по ставкам на "зеленую энергетику"
3. Имеем махинации как минимум по всему рынку.
4. Перетягивание каната при карманной власти может продолжатся бесконечно долго, в конечном итоге,заплатят зебилы, попадут вместе с зебилами и нормальные.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:29 Ответить
При овоще приняли эти коррупционные "зеленые" тарифы. При пепе проблему усугубили, позволив альтернативщикам ввозить обрудование без уплаты налогов. При зеле немного снизили тариф, но недостаточно.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:32 Ответить
Карабас і електричне шоу в країні дурнів
показать весь комментарий
12.07.2021 15:20 Ответить
Ваша зеленая энергия чистое беззаконие,впаривать потребителю товар по ценам выше рыночных,которые тоже завышены,это преступление,никакой закон не может узаконить грабеж.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
Reagan частично має рацию.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:27 Ответить
я за зелену енергетику.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:27 Ответить
Це зрозуміло, чому Ви "за", бо головні беніфеціанти від недолугого і злочинного закону про ФІКСОВАНІ (!!) тарифи на "зелену" енергію НА ФІКСОВАНИЙ (!!!) час це Ахмєтов і Порошенко. Протягнув цей злочинний закон теж Порошенко, зрозуміло, що на власну користь. Також цілком можливо, що якраз за вилучені "законним"шляхом з бюджету країни гроші фінансують і чисельні ботоферми Порошенка. Тож іще раз повторюю, я Вас цілком розумію, простецька особиста зацікавленість, менше грошей в бюджеті і у інших громадян - більше у Вашій особистій кишені. Онлі бізнес. Хоча, згодьтесь, це гидко.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:59 Ответить
А тепер тобі поясню: 1.В мене 100% компенсація по комунальним платежам від держави. 2. Я витягнув 23 000 доларів, і в своїх батьків побудував сонячну станцію на 30 кВт. Які проблеми? Заробляй!
показать весь комментарий
12.07.2021 16:07 Ответить
Я ж кажу, брешете безперервно, це один з ваших колєг по ботству за Потроха у сусідній гілці питав "а де я брешу?" ))
показать весь комментарий
12.07.2021 16:18 Ответить
Підстави в тебе є це стверджувати? Давай якщо є. Немає- закрий свою пащеку смердючу і не бекай.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:46 Ответить
Охохо, яка експрессія, бгггг
показать весь комментарий
12.07.2021 17:05 Ответить
Підітрись засранець. Від тебе смердить як і від твого пріпіздєнта наркомана серуна.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:06 Ответить
І від ВАШОГО також, шановний сліпий боте Причому мене примусити голосувати за зесрань НЕМОЖЛИВО, а Вам достатньо ЗАПЛАТИТИ за це, і замість Потроха вже завтра почнете вилизувати дупу Зелені. P.S. Саме "ВАМ", бо ми з ВАМИ разом не бухали.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:15 Ответить
Та я з тобою на одному полі і срать не сяду, зрозуміьо мене недолуге створіння? Решта що ти тут нашкрябало - фуфло, на більше ти не здатен.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:18 Ответить
Плюс комсомольскими темпами знищують іншу енергетику. Так що при наступном, можливо нормальном президенті другої енергії вже не буде взагалі. Так що, якщо зараз не дати по ***** владі нас чекають захмарні тарифи і віялові відключення.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:32 Ответить
Тинний має рацию!
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
Раніше треба було одягати.

Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию, - Тынный - Цензор.НЕТ 5454
показать весь комментарий
12.07.2021 15:27 Ответить
ну от чому так? що в іншому світі є благо і вигідне і для держави і для виробника, у нас перетворюється на надприбутки для окремих осіб і майже банкрутство для держави???
хто ж такий хитрий і жадібний??? чому не враховується світовий і відпрацьований роками досвід ??? бідні бо дурні??? чи бідні бо хтось занадто хитроср*кий ????
показать весь комментарий
12.07.2021 15:31 Ответить
Бо ніде в світі не прописують в законі одночасно і жорстко ТАРИФИ на так звану "зелену енергію" і ЧАС ДІЇ ЗАКОНУ, що унеможливлює застосування приципу вільного ринку і конкурентних цін. P.S. "Зелень" робить те саме, що і Потрох, всі ці скандали, нажаль, лише для перерозподілу грошових потоків, а не для порятунку економіки. Такі самі нестримно жадібні шахраї.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:25 Ответить
Жадные идиоты! Отдайте долю в бизнесе "новой команде" и начнут платить по долгам. За счёт населения, разумеется
показать весь комментарий
12.07.2021 15:45 Ответить
ну так сегодня ж уже была новость о новых тарифах. отдавать нам придется Ахметке
показать весь комментарий
12.07.2021 16:39 Ответить
здесь уже год требует от Шмыгаля назвать стоимость своих страданий от зелёной энергетики Иван Петрович Сидоров. Платит он за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. Но сколько в 336 грн платы за зелёную энергетику ему не ведомо. А денежная неизвестность для Ивана Петровича Сидорова , счетовода -бухгалтера по призванию, хуже всего. Но Шмыгаль молчит.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:02 Ответить
трепло тот Тынный, в первом полугодии было произыедено примерно 5 млр.кВт*час зеленой электроэнергии
800 млн.дол / 5 млр.кВт*час = 0,16 дол за кВт*час или 13,6 евроцента
получается по его словам что зелена я энергетика ни цента не получила
показать весь комментарий
12.07.2021 17:02 Ответить
Багто людей або заряджені придурки - тролі або просто нерозуміють суті проблеми... Спробую пояснити Тарф на зелену енергетику 3 грн з копійками за кВт іншої енергетики 1,68 для громадян Так от як я розумію аферу з зеленою енергетикою: Візмемо енергоатом і я не буду точний в цифрах але логіку помилки покажу так. Ми люди купляємо електроенергію і енергеотамто по 1,68 грн кВт а Енергоатом віддає баригам власникам зелених енергетичних станція 3,3 грн за кВт. я вже не кажу про чистий дохід Енергоатома яки становить всього десь 20 % від вартості електроенергії... Ну звісно с енергоатомом я некоконретно сказав, образно але гроші йдуть з державних підприємст енергетичної галузі це точно... Так як же вони будуть незбитковими коли різниця більше ніж в 2 рази по вартості за кВт. А знаєете в чому підвох то а в тому що при Яникі приПорошенко все було зроблено для того щоб бізне на зеленій енергетиці був можливий тільки великому капіталу а нам простим і грішним обм ежили як змогли. Не дали суки людям стати незалежними і злізти з голки обленерго і алігархічних вугольних і газових електроколонок для населення і бізнесу...і посадили на голку алігархіної зеленої енергетики..
Суки треба було людям дати дешеві кредити на встановлення у кожній оселі 10кВт сонячної станціїї і все булоб як Бог задумав... Так ні суки у владі всі Богові замисли пересирають на свою користь і на зло людям
показать весь комментарий
12.07.2021 17:03 Ответить
Зелена енергія по цінам братів клюєвих мала коштувати уряду 6.30)) а ти щось занизив до 3 з копійками...?))
показать весь комментарий
12.07.2021 17:48 Ответить
Цікаво що до "зеленої" енергетики вистачало і на махінації і ціна була адекватна для населення...)))
показать весь комментарий
12.07.2021 17:43 Ответить
 
 