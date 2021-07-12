Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию, - Тынный
Из-за разрешенных Кабинетом Министров Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) схем выкачивания средств с рынка электроэнергии через различных трейдеров-спекулянтов было выведено 1,5 миллиарда долларов средств государственных предприятий и предприятий, генерирующих "зеленую "электроэнергию в Украине.
Об этом в интервью заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.
"Полтора миллиарда долларов с рынка исчезло за год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который избрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не уволил менеджмент "Энергоатома" и "Центрэнерго", который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое закрыли глаза все виды правоохранителей ", - сказал Тынный.
По его словам, с рынка украли полтора миллиарда, из которых 800 млн долл. - это деньги возобновляемой энергетики и 600 млн долл. - деньги государственных энергокомпаний, убытки которых покроют из государственного бюджета.
При этом он рассказал, как выводятся деньги с энергорынка на одном из последних аукционов по продаже электроэнергии. Он сообщил, что компания "Юнайтед Энерджи" выкупила на 4 месяца вперед электроэнергию Ривенской АЭС и получила от этого сверхприбыли.
"По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около $ 220 млн. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в" зеленую "энергетику - это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция - торговать воздухом ", - отметил соучредитель УАВЭ.
Он добавил, что есть неоспоримые факты - в течение многих лет до прихода сегодняшней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас - это миллиарды.
"Все государственные компании, угольные шахты," Центрэнерго ", которого упрекали кражами при прошлой власти," Энергоатом "," Укрэнерго "стали еще в 10 раз убыточнее, чем те, которых они упрекали", - сказал Тынный.
Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины, посольства иностранных государств неоднократно жаловались на политику Кабмина и НКРЭКУ по искусственному долговому давлению на отрасль, что негативно влияет на имидж страны на международной арене и будет иметь негативное влияние на экономическую ситуацию.
Задолженность перед предприятиями ВИЭ за 2020 год составляет 17,8 млрд, в 2021 году государство продолжило накапливать долги, не доплачивая инвесторам сотни миллионов гривен ежемесячно. Кроме того, правительство инициировало налоговый законопроект №5600, которым планируется введение акцизного сбора на производство электроэнергии из ВИЭ по ставке 3,2%.
1. Махинации на рынке есть и они осуществляются ручным премьером и ручным президентом в пользу Р. Л. А. и И.В.К соответственно.
2. Зеленые энергетикм работают по закону Клюева, которому Янукович утвердил монопольный закон по ставкам на "зеленую энергетику"
3. Имеем махинации как минимум по всему рынку.
4. Перетягивание каната при карманной власти может продолжатся бесконечно долго, в конечном итоге,заплатят зебилы, попадут вместе с зебилами и нормальные.
хто ж такий хитрий і жадібний??? чому не враховується світовий і відпрацьований роками досвід ??? бідні бо дурні??? чи бідні бо хтось занадто хитроср*кий ????
800 млн.дол / 5 млр.кВт*час = 0,16 дол за кВт*час или 13,6 евроцента
получается по его словам что зелена я энергетика ни цента не получила
Суки треба було людям дати дешеві кредити на встановлення у кожній оселі 10кВт сонячної станціїї і все булоб як Бог задумав... Так ні суки у владі всі Богові замисли пересирають на свою користь і на зло людям