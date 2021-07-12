Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию, - Тынный

Из-за разрешенных Кабинетом Министров Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) схем выкачивания средств с рынка электроэнергии через различных трейдеров-спекулянтов было выведено 1,5 миллиарда долларов средств государственных предприятий и предприятий, генерирующих "зеленую "электроэнергию в Украине.

Об этом в интервью заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.



"Полтора миллиарда долларов с рынка исчезло за год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который избрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не уволил менеджмент "Энергоатома" и "Центрэнерго", который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое закрыли глаза все виды правоохранителей ", - сказал Тынный.

По его словам, с рынка украли полтора миллиарда, из которых 800 млн долл. - это деньги возобновляемой энергетики и 600 млн долл. - деньги государственных энергокомпаний, убытки которых покроют из государственного бюджета.



При этом он рассказал, как выводятся деньги с энергорынка на одном из последних аукционов по продаже электроэнергии. Он сообщил, что компания "Юнайтед Энерджи" выкупила на 4 месяца вперед электроэнергию Ривенской АЭС и получила от этого сверхприбыли.



"По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около $ 220 млн. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в" зеленую "энергетику - это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция - торговать воздухом ", - отметил соучредитель УАВЭ.



Он добавил, что есть неоспоримые факты - в течение многих лет до прихода сегодняшней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас - это миллиарды.

"Все государственные компании, угольные шахты," Центрэнерго ", которого упрекали кражами при прошлой власти," Энергоатом "," Укрэнерго "стали еще в 10 раз убыточнее, чем те, которых они упрекали", - сказал Тынный.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины, посольства иностранных государств неоднократно жаловались на политику Кабмина и НКРЭКУ по искусственному долговому давлению на отрасль, что негативно влияет на имидж страны на международной арене и будет иметь негативное влияние на экономическую ситуацию.



Задолженность перед предприятиями ВИЭ за 2020 год составляет 17,8 млрд, в 2021 году государство продолжило накапливать долги, не доплачивая инвесторам сотни миллионов гривен ежемесячно. Кроме того, правительство инициировало налоговый законопроект №5600, которым планируется введение акцизного сбора на производство электроэнергии из ВИЭ по ставке 3,2%.