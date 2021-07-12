Так называемый "министр культуры ДНР" предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины, - прокуратура
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении псевдочиновника оккупационной администрации РФ, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что с июня 2015 года мужчина, будучи "министром культуры ДНР", обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донетчины в РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что, в частности, по его указаниям под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донетчины позиционируется как часть истории РФ.
"Кроме того, через подконтрольные "министерству" учреждения злоумышленник способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации представителей не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований", - отмечают в прокуратуре.
Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд Донецкой области для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча б одного ворога Венедиктови-Вовки посадили в реалі?
Даю гарантію, що отримає покарання умовно. Тому держава не буде побудована до того часу, поки аналогічні злочини не будуть давати довічне ув'язнення без права амністії.
-*********!! Министерство культуры ДНР!