Так называемый "министр культуры ДНР" предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины, - прокуратура

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении псевдочиновника оккупационной администрации РФ, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что с июня 2015 года мужчина, будучи "министром культуры ДНР", обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донетчины в РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что, в частности, по его указаниям под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донетчины позиционируется как часть истории РФ.

"Кроме того, через подконтрольные "министерству" учреждения злоумышленник способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации представителей не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований", - отмечают в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд Донецкой области для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.