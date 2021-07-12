РУС
Так называемый "министр культуры ДНР" предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины, - прокуратура

Так называемый

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в отношении псевдочиновника оккупационной администрации РФ, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой областной прокуратуры. 

"Досудебным расследованием установлено, что с июня 2015 года мужчина, будучи "министром культуры ДНР", обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донетчины в РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что, в частности, по его указаниям под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донетчины позиционируется как часть истории РФ.

"Кроме того, через подконтрольные "министерству" учреждения злоумышленник способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации представителей не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований", - отмечают в прокуратуре.

Читайте также: Суд избрал в отношении Штепы меру пресечения в виде личного обязательства. Следующее заседание - 13 июля

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд Донецкой области для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

+3
"...Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой..."

Даю гарантію, що отримає покарання умовно. Тому держава не буде побудована до того часу, поки аналогічні злочини не будуть давати довічне ув'язнення без права амністії.
12.07.2021 15:40
+2
Знову заочно?
Хоча б одного ворога Венедиктови-Вовки посадили в реалі?
12.07.2021 15:28
+2
Заочно?
12.07.2021 15:30
Беспощадная борьба с "министрами культуры" Донбабве конечно замечательна, но как там обстановка на фронте с контрабандой, тайными экономическими связями и войны со спецслужбами Лугандона всея Руси?
12.07.2021 15:30
Сколько грозит неинтересно, вот сколько дадут
12.07.2021 15:34
Так это "министр" еще и трансвестюга, оказывается:
Так званий "міністр культури ДНР" постане перед судом. Йому загрожує до 10 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6213
12.07.2021 16:43
то луганск
12.07.2021 20:12
Один хй
13.07.2021 21:31
-Алло, прачечная?
-*********!! Министерство культуры ДНР!
12.07.2021 17:25
Да какой суд для таких козлов, тут как в своё время Степан Андреевич с подобным министром, и не только с этим
12.07.2021 17:32
 
 