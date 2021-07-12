Еврокомиссар Йохансон о миграционном кризисе: Я готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов

Европейский союз (ЕС) мог бы рассмотреть возможность приостановки выдачи виз гражданам Беларуси из-за роста нелегальной миграции из этой страны.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она сообщила это в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Я отвечаю и за визовую политику и могу сказать, что готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Разумеется, мы должны обеспечить поддержание контактов с рядовыми белорусами, но этот вопрос можно рассмотреть", - сказала Йохансон.

Она также добавила, что мигранты не должны стать средством, при помощи которого добиваются политических целей, а Литва должна получать достаточно поддержки от ЕС.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1 676 мигрантов. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.