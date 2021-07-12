Еврокомиссар Йохансон о миграционном кризисе: Я готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов
Европейский союз (ЕС) мог бы рассмотреть возможность приостановки выдачи виз гражданам Беларуси из-за роста нелегальной миграции из этой страны.
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Она сообщила это в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.
"Я отвечаю и за визовую политику и могу сказать, что готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Разумеется, мы должны обеспечить поддержание контактов с рядовыми белорусами, но этот вопрос можно рассмотреть", - сказала Йохансон.
Она также добавила, что мигранты не должны стать средством, при помощи которого добиваются политических целей, а Литва должна получать достаточно поддержки от ЕС.
В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1 676 мигрантов. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Отмазочно-буднично работает главный информационный рупор Лукашенко https://t.me/belta_telegramm/58195 БелТА . Нет человека - нет и проблемы. Утонули два простых лидских парня. Это непомерная трагедия для близких и друзей. А Белта сразу точки над "и" расставила. Причем окончательно, без суда и следствия. Мол, в неустановленном месте купались.
На самом деле парни приплыли туда, куда не следует. Увидели тех, кого видеть нельзя. Эти "нельзя" и сработали на ликвидацию. Однако по гражданскому долгу внимательно наблюдаем за "всеми телодвижениями" в Лидском районе Гродненской области.
"Подчерк" иранских "контрас" не требует дополнительных доказателств. Тем не менее весьма интересно, будут ли правозащитники рассматривать этот случай как политическое убийство? Если все же доказательства вдруг потребуются, мы незамедлительно представим. Родственникам искренние соболезнования. Извините нас за то, что Лукашенко еще есть.
Беларусь уже как минимум год - одна большая зона. А последнее время стали добавляться "супер запретные зоны" контрабандного трафика нелегалов, оршанские хабы наркотиков. Следом террор-группы по доставке "мирного" атома и иных эксклюзивов. Террорист №1 работает "по-взрослому".
Напомним, что по информации телеграм-канала, https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429051/ доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана . Источники телеграм-канала утверждают, что "проект" по нелегалам реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). "В Лиде на прошлой неделе расквартированы "прикомандированные" иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов", - утверждает "Минская Семибоярщина".