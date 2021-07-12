РУС
Еврокомиссар Йохансон о миграционном кризисе: Я готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов

Европейский союз (ЕС) мог бы рассмотреть возможность приостановки выдачи виз гражданам Беларуси из-за роста нелегальной миграции из этой страны.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она сообщила это в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

"Я отвечаю и за визовую политику и могу сказать, что готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Разумеется, мы должны обеспечить поддержание контактов с рядовыми белорусами, но этот вопрос можно рассмотреть", - сказала Йохансон.

Она также добавила, что мигранты не должны стать средством, при помощи которого добиваются политических целей, а Литва должна получать достаточно поддержки от ЕС.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Также читайте: Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу"

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1 676 мигрантов. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Автор: 

+7
параноик лукашенко таки добился своего и создал из Беларуси бантустан по примеру Северной Кореи
12.07.2021 15:53 Ответить
+6
Кстати, прекрасная мысль! Полная изоляция мордора и его метастаз от Людей!!!
12.07.2021 15:54 Ответить
+4
Москалі завозять, іракці, сірійці та інший російський люд.
12.07.2021 16:52 Ответить
У Тихановской можно же несколько человек подселить!
12.07.2021 15:52 Ответить
Литве надо комплексно и оперативно помочь в борьбе с "гродненскими студентами" родом из Африки и прочими "путешественниками", полумерами здесь не обойтись
12.07.2021 15:52 Ответить
12.07.2021 15:53 Ответить
12.07.2021 15:54 Ответить
Отвратительная преступная идея еврокомиссара в юбке. Запереть десятки тысяч людей отдать их на сьедение звереющему Лукашенко. Похоже этой ийохансон нашептали эту идею благодетели из газпрома. При этом с дикарями из африки , комиссары продолжат носиться как с писаноой торбой. Судить надо эту тварь Йохансон.
12.07.2021 17:22 Ответить
Спасти можно только того, кто хочет спастись. В Беларуси мы наблюдаем обратное. Даже недавние "протесты выходного дня" были организованы ФСБ с целью размягчить таракана...
12.07.2021 18:02 Ответить
А може, у нас звереющий у кріслі президента, якщо вже бойових генералів заповзявся саджати, не кажучи вже про рядових патріотів.
13.07.2021 04:58 Ответить
Тоді вже і самі біларуси ломануться в Європу.
12.07.2021 15:54 Ответить
Только так: берут Беларусь под мышку, вспоминают, что они не беларусы, а Литвины, и воссоединяют своё государство!!!
12.07.2021 15:58 Ответить
Білоруси не хочуть в Європу, у них вдома краще. Туди біжать лише зрадники.
13.07.2021 05:00 Ответить
Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал https://t.me/boyars7/4004 "Минская Семибоярщина" опубликовал свою версию ЧП под Лидой, где в Немане утонули двое молодых парней 16 и 18 лет. Тело одного из них до сих пор не обнаружено.
- Отмазочно-буднично работает главный информационный рупор Лукашенко https://t.me/belta_telegramm/58195 БелТА . Нет человека - нет и проблемы. Утонули два простых лидских парня. Это непомерная трагедия для близких и друзей. А Белта сразу точки над "и" расставила. Причем окончательно, без суда и следствия. Мол, в неустановленном месте купались.
На самом деле парни приплыли туда, куда не следует. Увидели тех, кого видеть нельзя. Эти "нельзя" и сработали на ликвидацию. Однако по гражданскому долгу внимательно наблюдаем за "всеми телодвижениями" в Лидском районе Гродненской области.
"Подчерк" иранских "контрас" не требует дополнительных доказателств. Тем не менее весьма интересно, будут ли правозащитники рассматривать этот случай как политическое убийство? Если все же доказательства вдруг потребуются, мы незамедлительно представим. Родственникам искренние соболезнования. Извините нас за то, что Лукашенко еще есть.
Беларусь уже как минимум год - одна большая зона. А последнее время стали добавляться "супер запретные зоны" контрабандного трафика нелегалов, оршанские хабы наркотиков. Следом террор-группы по доставке "мирного" атома и иных эксклюзивов. Террорист №1 работает "по-взрослому".
Напомним, что по информации телеграм-канала, https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429051/ доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана . Источники телеграм-канала утверждают, что "проект" по нелегалам реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). "В Лиде на прошлой неделе расквартированы "прикомандированные" иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов", - утверждает "Минская Семибоярщина".
12.07.2021 15:55 Ответить
Иранские спецы? Это типа Генерала СВР?
12.07.2021 16:53 Ответить
12.07.2021 15:56 Ответить
Докерувався вусатий бульбафюрер, що всі з країни тікають як пацюки.
12.07.2021 16:23 Ответить
Не хтять допомагати геї з Європи, допоможуть підари з московії.
12.07.2021 16:54 Ответить
Надо срочно закрывать границу с РБ. Как только ЕС заблокирует литовско-белорусскую границу, все нелегалы ломанутся в Европу из Беларуси через Украину.
12.07.2021 16:36 Ответить
Ага, как евреи в прошлом году в Умань пытались ломануться через Беларусь. Постояли 3 дня и поехали обратно. Тут никто им лагеря строить не будет, обратной тропкой и в синеокую по припятским болотам, кто не утонет тот дойдет, пираний нет.
12.07.2021 16:41 Ответить
Нелегалы - не хасиды, они не идут через официальные пункты пропуска, а лезут как тараканы через все щели. Поэтому закрыть границу значит прикрыть все возможные щели.
12.07.2021 16:49 Ответить
Вони не зможуть закрити кордон з ЄС. На кожного прикордонника буде 100 мігрантів. Фізично не зможуть це зробити.
12.07.2021 16:52 Ответить
А як вони збираються захищати країну від збройного нападу? Заяви про неможливість вирішити міграційну проблему це повна маячня.
12.07.2021 16:58 Ответить
Від збройного нападу вони будуть стріляти. А мігранти це "незбройний напад". Кордон Греція-Турція теж не спромоглись контролювати поки Турція не навела лад.
13.07.2021 13:19 Ответить
Что-то неделю читаю за этих иммигрантов из Беларуси, все равно нихрена не понял, откуда они взялись и куда они бегут? Там расстрелы уже начались? Лука епнулся.
12.07.2021 16:47 Ответить
Москалі завозять, іракці, сірійці та інший російський люд.
12.07.2021 16:52 Ответить
Скоро з республіки Чад рвонуть, бо там росіяни вбивають і г'валтують (чи навпаки), опозицію до проросійської влади...
13.07.2021 05:09 Ответить
Нелегалы в основном из Ирана, Ирака, Сирии. В Минск их подвозят разные авиакомпании, напр. Turkish.
12.07.2021 16:55 Ответить
Tut i ponimajet nenado idut priamije reisi MInsk Bagdad,a potom oni pojevliajetsia Litve.Pocti kazdi den letajet reisi ottuda i Turciji takze s sirijcami ili poxozymi.Nekotoryjx sto pojmali xoroso govoriat po ruski takze,ciornyje govoriat ucilis Grodno ili MInske a potom ix vygnali
12.07.2021 18:32 Ответить
U nas govoriat sto tolko sirijcev budet trudno vyslat obratno s drugim problem nedolzno bit.Tut poka sirijcov ne tak i mnogo,no eto poka
12.07.2021 18:33 Ответить
Кажуть, в святому писанні є таке, що третя світова війна і армагедон почнеться з дуже маленької країни, -- видно, Латвія вже готова до цього...
13.07.2021 05:15 Ответить
Oksana vi geografiju skole ucilis?Ja vizu sto net
13.07.2021 06:38 Ответить
Вообще не понимаю проблемы с незаконными мигрантами. Ну самое простое - натасканные рвать собаки, глухие фильтрационные помещения без воды, конце концов снять ответственность с граждан в решении миграционной проблемы. Всё.
12.07.2021 16:55 Ответить
Здрисні, міазм.
12.07.2021 16:59 Ответить
Тут ещё надо разобраться кто здесь рогуль, тот кто предлагает решение проблемы, или тот, вроде тебя, кто прогибается перед черномазыми пришедших трахать ваших дочерей. Пшел нахрен короче.
12.07.2021 17:02 Ответить
Тем я и отличаюсь от тебя, рагуля, что хочу и плюю. Тьфу тебе в рожу, утрись, я разрешаю.
12.07.2021 17:11 Ответить
Да так и делаю, я же свободный гражданин в свободной стране, в отличии от тебя, чудь ты болотная.
12.07.2021 17:20 Ответить
Ты сосем рейками поехал? Я потому и свободен что вашего ху.ла презираю как и всю вашу сраную монголию.
12.07.2021 17:28 Ответить
А ну расскажи нам, лишнехромосомный сиделец на бутылке, про европейские ценности
12.07.2021 17:15 Ответить
Кстати - вы говорите про Литву, а в это время в Киеве уже достаточно черноты, шагу не ступишь, обязательно какого нибудь араба встретишь в сопровождении выводка с мешками на голове.
12.07.2021 17:05 Ответить
Странно наказывать белорусский народ который они спасают от тирана. Но наверно уже все привыкли к политическому детскому саду.
12.07.2021 17:06 Ответить
Белорусский народ нуждается в наказании, правильное осознание бытия доходит только через задницу.
12.07.2021 17:13 Ответить
100% може лише так до білорасєян щось дійде...))
12.07.2021 17:18 Ответить
А Европа вообще что-нибудь умеет делать не через задницу?
12.07.2021 17:19 Ответить
Може не у тих відсотках що малює бєлтв але калхозенфюрер обирався більшістю білорасєян, принаймні мені майже не зустрічалися білорасєяни які були проти нього, для цього народа він ідеальний президент, хочеться нам того або ні...))
12.07.2021 17:39 Ответить
Странно коли народ вже майже тридцять років обирає одного і того ж президента, і не странно що такі телепні дитячим розумом як ти цього не розуміють...
12.07.2021 17:17 Ответить
Так они все-таки выбрали Лукашенко? А говорили что все это неправда.
12.07.2021 17:23 Ответить
выбрали выбрали, пусть теперь с этим живут.
12.07.2021 17:50 Ответить
Дивно, що тирани є повсюди. Колись в Австрії народ вибрав президентом кандидата від правої партії, але європарламент не дозволив, бо там не ******* націоналістів...
13.07.2021 05:27 Ответить
Nado grazdanam rosiji nedavat vizy pervuju ocered i cinovnikam s Belorus kto poderzyvajet samozvanca takze
12.07.2021 18:26 Ответить
 
 