Украина приветствует продление экономических санкций ЕС против РФ: Минские договоренности не имплементированы Россией, - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Европейского Совета продлить до 31 января 2022 года действие экономических санкций против РФ из-за дестабилизации ситуации в Украине, заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Мы приветствуем решение Европейского Совета продлить действие санкций до 31.01.2022, направленных на конкретные секторы экономики России, из-за дестабилизации ситуации в Украине. Решение было принято с учетом того, что Минские договоренности не имплементированы Россией в полном объеме", - написала Джапарова в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Она проинформировала, что санкции ограничивают доступ к рынкам капитала ЕС; запрещают формы финансовой помощи и импорт/экспорт/передачу оборонного материала, а также товары двойного назначения для военного использования или конечных военных пользователей в России; доступ к чувствительным технологиям в энергетическом секторе.

россия (96929) санкции (11768) Евросоюз (17494) минские соглашения (3229) Джапарова Эмине (174)
