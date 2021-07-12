Законопроект о криминальной ответственности за контрабанду в нынешнем виде принимать нельзя, - заявление профильных бизнес-ассоциаций

На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона № 5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".

Бизнес-сообщество (Ассоциация налогоплательщиков, Федерация работодателей Украины, Ассоциация профессиональных таможенных посредников) и профильная общественность - Общественный Совет при Государственной таможенной службе Украини, Общественный Совет при Министерстве финансов Украини обеспокоены новостью о возможном рассмотрении указанного законопроекта без учета замечаний и предложений профильных ассоциаций, экспертов и ученых.

ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" поддерживает намерения власти бороться со схемами при ввозе и оформлении подакцизных товаров. Так, например, введение уголовной ответственности за незаконное перемещение табачных изделий через таможенную границу Украины является одним из основных направлений реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины № 570-р от 23 августа 2017 года. Кроме того, пунктом 3 Плана мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины №128-р от 29 января 2020 года, предусмотрена разработка законопроекта о криминализации ответственности за перемещение через таможенную границу Украины табачных изделий вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля.

Вместе с тем, законопроект № 5420 направлен на установление уголовной ответственности не только за незаконное перемещение подакцизных товаров, а также предусматривает установление уголовной ответственности за недостоверное декларирование товаров, что привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей. Предложенная в законопроекте редакция статьи 2014 УК Украины относительно установления уголовной ответственности за внесение в таможенную декларацию недостоверных сведений или непредоставление при таможенном оформлении по установленной форме точных и достоверных сведений о товарах и / или транспортных средствах коммерческого назначения, подлежащих обязательному декларированию и выпускаемых в свободное обращение, допускает возможность привлечения к уголовной ответственности субъектов хозяйствования даже при непреднамеренных ошибках в таможенных декларациях. Это может исказить саму суть таможенного контроля, поскольку должностные лица таможенного органа будут заниматься не таможенным оформлением товаров и проверкой правильности указанных в таможенной декларации сведений, а поиском формальных причин отказа в таможенном оформлении для ограждения себя от возможных обвинений в содействии недостоверному декларированию, за что предлагается наказание в виде лишения свободы от 7 до 11 лет.

Кроме того, в отличие от смежного состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, предусматривающей ответственность только за "Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", ЗУ № 5420 не установлена ​​обязательная форма вины в виде умысла за недостоверное декларирование товаров.

Такое игнорирование особенностей формы вины содержит в себе опасность нарушения прав и свобод человека и законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности.

В частности, на такую опасность прямо указывается в практике Европейского суда по правам человека. Так, в решении (SALABIAKU v. FRANCE, no. 10519/83, 7 October 1988) рассматривая вопрос ответственности за контрабанду, которая основывается только на факте наличия определенных товаров, ЕСПЧ отметил, что "Статья 6-2 Конвенции небезразлично относится к презумпции факта или права. Это требует от государств ограничивать ее в разумных пределах, учитывающих важность того, о чем идет речь, и поддерживают права на защиту "(п. 28). В качестве таких границ, которые должны быть предусмотрены в уголовном законодательстве, ЕСПЧ приводит "форс-мажор" (п. 29) или "ошибку, которой невозможно было избежать".

Также предложенная в законопроекте норма ст. 2014 предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности при отсутствии вреда для государства, поскольку содержит формулировку относительно действий, которые "могли привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных размерах".

Указанное не согласуется с обязательством, взятым на себя нашим государством в соответствии с Соглашением об упрощении процедур торговли ВТО, по которому предусмотрена возможность окончательного определения размера пошлин и налогов уже после выпуска товаров.

Несовершенство конструкций законопроекта обсуждалось в ходе круглого стола "Криминализация контрабанды: за и против", который состоялся 27.05.2021 года в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, участие в котором приняли более 80 организаций и экспертов: ЕБА, Американская торговая палата, СУП, Украинский Совет бизнеса, Ассоциация профессиональных таможенных посредников, Ассоциация налогоплательщиков, Общественный совет при ГТСУ, профильные эксперты, эксперты по уголовному праву, эксперты по вопросам таможенного дела, профильные бизнес-ассоциации, добропорядочные предприниматели, ученые.

В частности, речь идет о:

-необоснованно низком пороговом уровне стоимости предметов, являющихся объектами правонарушения, за которым наступает уголовная ответственность;

- необоснованно высоких и непропорциональных размерах штрафа как уголовного наказания при незаконном перемещении товаров, являющихся объектами уголовного правонарушения;

- усеченный состав преступления, который формально наделяет правоохранительные органы правом проводить следственные действия в отношении очень широкого круга лиц без факта перемещения товаров через таможенную границу;

- наличие широкой дискреции в определении того, что является событием уголовного преступления вследствие злоупотребления правами со стороны контролирующих органов и коррупционная составляющая.

Недостатки правовых конструкций, предложенных законопроектом норм, также подробно описаны в заключении Главного научно-экспертного управления от 11.05.2021.

По убеждению бизнеса, принятие проекта закона No 5420, и соответственно, статьи 2014 в предложенной редакции, вместо реальной борьбы с контрабандой и схемами при таможенном оформлении сделают фактическими заложниками возможного произвола органов государственной власти всех декларантов и субъектов ВЭД, позиция которых по таможенной стоимости товаров, кодов товаров, страны происхождения товаров, преференций могут быть кардинального отличными от позиции таможенных и правоохранительных органов, что непременно приводит к совершению таможенными органами корректировок и других действий, направленных на изменение формальных признаков товаров, имеющих прямое влияние на уплату таможенных платежей, и соответственно и возможности формально классифицировать действия декларантов как недостоверное декларирование и соответственно - уголовное преступление.

Принятие законопроекта №5420 без его доработки и без учета высказанных бизнесом и экспертами замечаний, а также без учета предложений, изложенных в заключении Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от 9 июня 2021 (протокол N 70) недопустимо. Поэтому бизнес обращается к народным депутатам с призывом доработать проект закона № 5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров", с учетом указанных замечаний и предложений и направить его с этой целью на повторное первое чтение.