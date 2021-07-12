Украина не против помощи Венгрии Закарпатью, но ее нужно согласовывать, - замглавы МИД Боднар

Украина не возражает против реализации Венгрией программ поддержки национального меньшинства в Закарпатье, однако требует при этом соблюдения действующего законодательства и полной прозрачности относительно происхождения грантовых средств, процедур их получения и целей использования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, в Украине выстроена определенная система взаимодействия со странами относительно получения помощи на развитие и технической помощи, и украинская сторона совершенно не против того, чтобы они предоставляли помощь в том числе национальным меньшинствам, проживающим на территории Украины.

В то же время, добавил Боднар, такая помощь должна предоставляться на основе действующего законодательства, согласовываться с украинской стороной, а процедура ее передачи должна быть прозрачной для органов власти Украины.

"Что касается венгерской грантовой помощи, то этот вопрос не новый - он находится на повестке дня достаточно длительное время. В прошлом году на заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества мы договорились с венгерской стороной и зафиксировали это в протоколе, что партнеры будут предоставлять нам полную информацию обо всех программах и проектах, которые они реализуют в Украине. Часть информации мы получили, но она неполная. Поэтому и возникают информационные поводы для исследований, которые глубже и шире раскрывают вопросы осуществления венгерских программ на территории Украины", - отметил замглавы МИД.

Бондар добавил, что украинская сторона в свое время определилась с четкими критериями, по которым должна предоставляться информация относительно грантовых средств, чтобы "все было прозрачно и никто не подвергал сомнению легальность процедур их получения и происхождения".

На вопрос, фиксирует ли украинская сторона рост венгерского влияния на Закарпатье, Боднар отметил, что это "комплексный вопрос".

"Однако Украина должна принимать все меры, чтобы эти возможные влияния не превращались в элемент угрозы национальной безопасности. Я думаю, что в этом смысле органы государственной власти, общество, общественность действуют сообща, обращая внимание на, возможно, несколько преувеличенное внимание и финансовые ресурсы, которые использует Венгрия или иное государство на нашей территории без нашего ведома. Это является определенным предохранителем для возникновения возможных угроз. Я не говорю, что они есть, но на это надо обращать внимание, и каждый раз, имея определенный кейс, с ним работать, разбирая все нюансы. Но, подчеркиваю, здесь никоим образом речь не идет об ограничении или создании определенных препятствий для развития национальных меньшинств. Напротив, это надо вводить в законные рамки и строить на основе таких программ мосты дружбы, а не находить основания для ссор", - подытожил он.

