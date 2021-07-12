РУС
Украина не против помощи Венгрии Закарпатью, но ее нужно согласовывать, - замглавы МИД Боднар

Украина не возражает против реализации Венгрией программ поддержки национального меньшинства в Закарпатье, однако требует при этом соблюдения действующего законодательства и полной прозрачности относительно происхождения грантовых средств, процедур их получения и целей использования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, в Украине выстроена определенная система взаимодействия со странами относительно получения помощи на развитие и технической помощи, и украинская сторона совершенно не против того, чтобы они предоставляли помощь в том числе национальным меньшинствам, проживающим на территории Украины.

В то же время, добавил Боднар, такая помощь должна предоставляться на основе действующего законодательства, согласовываться с украинской стороной, а процедура ее передачи должна быть прозрачной для органов власти Украины.

"Что касается венгерской грантовой помощи, то этот вопрос не новый - он находится на повестке дня достаточно длительное время. В прошлом году на заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества мы договорились с венгерской стороной и зафиксировали это в протоколе, что партнеры будут предоставлять нам полную информацию обо всех программах и проектах, которые они реализуют в Украине. Часть информации мы получили, но она неполная. Поэтому и возникают информационные поводы для исследований, которые глубже и шире раскрывают вопросы осуществления венгерских программ на территории Украины", - отметил замглавы МИД.

Читайте также: Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

Бондар добавил, что украинская сторона в свое время определилась с четкими критериями, по которым должна предоставляться информация относительно грантовых средств, чтобы "все было прозрачно и никто не подвергал сомнению легальность процедур их получения и происхождения".

На вопрос, фиксирует ли украинская сторона рост венгерского влияния на Закарпатье, Боднар отметил, что это "комплексный вопрос".

"Однако Украина должна принимать все меры, чтобы эти возможные влияния не превращались в элемент угрозы национальной безопасности. Я думаю, что в этом смысле органы государственной власти, общество, общественность действуют сообща, обращая внимание на, возможно, несколько преувеличенное внимание и финансовые ресурсы, которые использует Венгрия или иное государство на нашей территории без нашего ведома. Это является определенным предохранителем для возникновения возможных угроз. Я не говорю, что они есть, но на это надо обращать внимание, и каждый раз, имея определенный кейс, с ним работать, разбирая все нюансы. Но, подчеркиваю, здесь никоим образом речь не идет об ограничении или создании определенных препятствий для развития национальных меньшинств. Напротив, это надо вводить в законные рамки и строить на основе таких программ мосты дружбы, а не находить основания для ссор", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ассоциативное трио" должно стать драйвером изменений политики "Восточного партнерства", - замглавы МИД Боднар

Автор: 

Боднар Василий (168) Венгрия (2075) МИД (7073) помощь (8063)
+2
Я про тех, с кем ничего не надо согласовывать. И не согласовывают уже ничего, а просто ставят перед фактами. И про зебилье, приведшее их к власти. Но по большей части я про первых.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:17 Ответить
+2
Між іншим.
На підтримку Павловського.
Україна не проти допомоги Угорщини Закарпаттю, але її потрібно узгоджувати, - заступник голови МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4613
показать весь комментарий
12.07.2021 16:48 Ответить
+1
зачем? кто вы такие, чтобы с вами что-то согласовывать?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:09 Ответить
Лапоть, це ти про кого? Про мадьяр?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:14 Ответить
ляпотун нe вкурсi що такe "провокацiйнe питання"
показать весь комментарий
12.07.2021 16:53 Ответить
цe стиль комунiкацii "провокацiйнe питання"
показать весь комментарий
12.07.2021 16:52 Ответить
Венгры с местной мафией всё согласовали
показать весь комментарий
12.07.2021 16:12 Ответить
В остатанній пленарний тиждень ВРУ перед канікулами і вступом в дію нових статей закону про мову, Слуги Кремля знову будуть намагатись його змінити. Хочуть правками, хитро захованими в бюджетному законі, відтермінувати і навіть прибрати кілька статей мовного закону в цей четвер.

Украина не против помощи Венгрии Закарпатью, но ее нужно согласовывать, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 652

Украина не против помощи Венгрии Закарпатью, но ее нужно согласовывать, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6276
показать весь комментарий
12.07.2021 16:15 Ответить
Вот так прикормят и бац! Закарпатье все под венграми. потом будут ныть про зраду. Сама власть все просирает. Никакой национальной гордости. Несчастный народ.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:25 Ответить
АТО може не почнеться, але якщо мадярота і далі продовжить ділити закарпатців на своїх і чужих, може бути щось схоже на бувшу югославію яка теж нібито була Європою, якщо ти, умніца, звичайно у курсі...
показать весь комментарий
12.07.2021 17:26 Ответить
Всі умніци в курсі))). Але Югославія то країна була, а Закарпаття то маленький регіон в країні. Тобто, конфлікт не глобальний, а локальний
показать весь комментарий
12.07.2021 18:57 Ответить
Сподіваюся ти хоч себе розумієш?))) дитино)) Югославія складалася з маленьких регіонів як і Україна, який це глобальний а не локальний?)) нестача йоду у Закарпатті ось це глобальна проблема для IQ закарпатців...
показать весь комментарий
12.07.2021 20:24 Ответить
Ну, якщо вже на ти і дитино), то так, помітив ,що в тебе поки що невелика нестача йоду))
Порівнюючи Україну і Югославію, то конфлікт розпалюється давно між східними регіонами і західними - це глобально (але куди ж тобі з нестачею йоду), а конфлікт з половинки району з Україною - локально.
Гарного вечора.
показать весь комментарий
12.07.2021 20:56 Ответить
Ну, добре що тобі, дитино вистачило йоду не продовжувати)) Порівнюючи Югославію з Україною, там конфлікт тлів давно між всіма регіонами і вибух стримував диктатор Тіто, ось якраз у цьому тобі, як закарпатцю) і не вистачило того самого йоду...)))
показать весь комментарий
12.07.2021 21:32 Ответить
Никогда Закарпатье ВСЁ под венгров не пойдёт) . Есть ещё румыны, украинцы, остатки русских(заселенных после 44-го). Да, и каждый район - это как бы отдельная страна со своими традициями, менталитетом. Венгры максимум часть Береговского района рискнут хапануть (туда и вкладывают и своих людей во власть пропихивают), и то сомнительно, они сами по себе трусливые. Будут делать, чтоб местные сами просились и требовали референдум, а Венгрия типа не при делах (сценарий карлика)
показать весь комментарий
12.07.2021 17:23 Ответить
Расєян "освободітєлей" у Закарпатті не багато, локація Ужгород і мукачевє, відсоток мізерний і нічого не вартий, а ось то що велика кількість населення за власний кошт вчить мадярську за ради мадярського паспорту, от се проблема, тому я би не писав таких заяв "никогда Закарпатье ВСЁ под венгров не пойдёт"...
показать весь комментарий
12.07.2021 17:33 Ответить
В мене теж є кілька знайомих з паспортом, але жити туди не їдуть і не хочуть. Паспорт для різних плюшок - машинку пригнати, полікуватись, на відпочинок
показать весь комментарий
12.07.2021 18:51 Ответить
Нельзя разрешать прикармливать своих собак, можешь остаться без охраны.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:36 Ответить
Это если собак содержат в нормальных условиях и кормят, а не забирают у них и издеваются то холодом (отопление) то голодом (цены на продукты).
показать весь комментарий
12.07.2021 20:35 Ответить
Мадяри - це русскіє з-за Урала...
показать весь комментарий
12.07.2021 18:12 Ответить
Венгерская помощь населению Закарпатья теперь будет предоставляться не на прямую. А согласовываться с украинской стороной. То есть через взятки украинским чиновникам.

Очень хорошо, как и ожидалось.

Очень хорошо, как и ожидалось.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:55 Ответить
 
 