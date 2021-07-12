"Мусора бьют!": в питерских "Крестах" прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей. ВИДЕО

В ночь с воскресенья на понедельник 12 июля 2021 года в питерских "Крестах" (СИЗО-1) прошла самая массовая за всю историю новых крестов акция протеста против произвола со стороны сотрудников УФСИН. Протест арестантов пытались замаскировать под бурное празднование финала Евро-2020.

Об этом сообщает издание Gulagu.net, передает Цензор.НЕТ.

"Заключённые кричат: "Мусора бьют арестантов", "нас бьют". Это видео опровергает лживую версию сотрудников УФСИН СПб, вбросивших журналистам Baza версию о якобы чрезмерной эмоциональности заключённых по случаю финала Евро-2020. Это видео - лишь дополнительное подтверждение, что даже в самом дорогом и современном СИЗО России, в родном для Путина городе, сотрудники ФСИН продолжают применять гулаговские бесчеловечные методы и жестокость", - отмечает издание.

"Уважаемые журналисты, Вы чем слушали записи от забора "Крестов", когда писали про "шумно отметили финал Евро-2020"??! Люди в десятках камер СИЗО-1 кричали в окна "Бьют арестантов!", "Нас бьют!", "Мусора бьют!", из окон выбрасывали подожженную бумагу с целью привлечения внимания людей с воли, сотни заключённых стучали по решеткам мисками для шума, потому что в ряд камер СИЗО зашли сотрудники УФСИН с ночными обысками и начали применять физ.силу, собак и спец.средства. При чем тут футбол? Нет, безусловно, у ФСИН талантливые пиарщики. ... Но несмотря на то, что ФСИН вбрасывает лживую версию с целью обмана СМИ и общества и сокрытия факта массового нарушения прав следственно-арестованных, журналистам нужно было хотя бы прослушать и посмотреть видео. Пожалуйста, внесите дополнения в эти статьи и уберите из заголовков ложь про "возмущение итогом финала" чемпионата, футбол в Европе не имеет никакого отношения к пыткам и ГУЛАГу 21 века в России, как ни крути", - рассказывает основатель gulagu.net Владимир Осечкин.

Отметим, что жителей прилегающих к СИЗО районов напугал вчера вечером крик арестантов. Однако УФСИН объяснил это просмотром финала Евро-2020. Эту версия распространили ключевые СМИ РФ.













