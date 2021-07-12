РУС
"Мусора бьют!": в питерских "Крестах" прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей. ВИДЕО

В ночь с воскресенья на понедельник 12 июля 2021 года в питерских "Крестах" (СИЗО-1) прошла самая массовая за всю историю новых крестов акция протеста против произвола со стороны сотрудников УФСИН. Протест арестантов пытались замаскировать под бурное празднование финала Евро-2020.

Об этом сообщает издание Gulagu.net, передает Цензор.НЕТ.

"Заключённые кричат: "Мусора бьют арестантов", "нас бьют". Это видео опровергает лживую версию сотрудников УФСИН СПб, вбросивших журналистам Baza версию о якобы чрезмерной эмоциональности заключённых по случаю финала Евро-2020. Это видео - лишь дополнительное подтверждение, что даже в самом дорогом и современном СИЗО России, в родном для Путина городе, сотрудники ФСИН продолжают применять гулаговские бесчеловечные методы и жестокость", - отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В украинских СИЗО и тюрьмах находится 310 граждан РФ, - Уголовно-исполнительная служба

"Уважаемые журналисты, Вы чем слушали записи от забора "Крестов", когда писали про "шумно отметили финал Евро-2020"??! Люди в десятках камер СИЗО-1 кричали в окна "Бьют арестантов!", "Нас бьют!", "Мусора бьют!", из окон выбрасывали подожженную бумагу с целью привлечения внимания людей с воли, сотни заключённых стучали по решеткам мисками для шума, потому что в ряд камер СИЗО зашли сотрудники УФСИН с ночными обысками и начали применять физ.силу, собак и спец.средства. При чем тут футбол? Нет, безусловно, у ФСИН талантливые пиарщики. ... Но несмотря на то, что ФСИН вбрасывает лживую версию с целью обмана СМИ и общества и сокрытия факта массового нарушения прав следственно-арестованных, журналистам нужно было хотя бы прослушать и посмотреть видео. Пожалуйста, внесите дополнения в эти статьи и уберите из заголовков ложь про "возмущение итогом финала" чемпионата, футбол в Европе не имеет никакого отношения к пыткам и ГУЛАГу 21 века в России, как ни крути", - рассказывает основатель gulagu.net Владимир Осечкин.

Отметим, что жителей прилегающих к СИЗО районов напугал вчера вечером крик арестантов. Однако УФСИН объяснил это просмотром финала Евро-2020. Эту версия распространили ключевые СМИ РФ.

Мусора бьют!: в питерских Крестах прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей 01
Мусора бьют!: в питерских Крестах прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей 02
Мусора бьют!: в питерских Крестах прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей 03
Мусора бьют!: в питерских Крестах прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей 04
Мусора бьют!: в питерских Крестах прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей 05
Мусора бьют!: в питерских Крестах прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей 06
Мусора бьют!: в питерских Крестах прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей 07

+11
Есть более правдоподобная версия - арестанты протестовали против вырубки девственных лесов в не менее девственном бассейне реки Амазонка.
12.07.2021 16:30 Ответить
+11
И зачем мне эта новость????
12.07.2021 16:34 Ответить
+4
У "Торнадо" можна поцікавитись як б'ють в ізоляторах України.
У Лілії Сулейманової на фейсбуку факти.
12.07.2021 16:34 Ответить
Есть более правдоподобная версия - арестанты протестовали против вырубки девственных лесов в не менее девственном бассейне реки Амазонка.
12.07.2021 16:30 Ответить
Я так розумію, що їх вирубують виключно незаймані дівчата?
12.07.2021 16:38 Ответить
Виключно у міні-спідницях, вершки на бульдозерах фірми John Deere
12.07.2021 16:58 Ответить
А що, бульдозери фірми Zeppelin або New Holland їх вже не влаштовують?? Ох ці дівчата, вередливі...
12.07.2021 19:58 Ответить
И зачем мне эта новость????
12.07.2021 16:34 Ответить
У "Торнадо" можна поцікавитись як б'ють в ізоляторах України.
У Лілії Сулейманової на фейсбуку факти.
12.07.2021 16:34 Ответить
Ну хоч якісь добрі новини.

"Мусора бьют!": в питерских "Крестах" прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей - Цензор.НЕТ 2859
12.07.2021 16:36 Ответить
Там же блогер Хованский вроде сидит...
12.07.2021 16:42 Ответить
Как мне теперь с этим жить?
12.07.2021 16:44 Ответить
Говорят, что они радовались победе Италии и им дали немного пошуметь и эмоции выразить. Они просто смотрели футбол, всё нормально там.
12.07.2021 16:47 Ответить
Нихрена не патриоты, празднуют победу Италии, при совке вон князь Милославский любил Родину.
12.07.2021 17:19 Ответить
Паханы наверное завидуют украинским, которые будут жить в платных камерах.
12.07.2021 17:05 Ответить
ихние паханы сидят в Кремле и жрут черную икру с лососиной, а в тюрьмах воспитывают обыдляченных одичалых - все равно у них Америка во всём виновата будет и продавшиеся пиндосам хохлы
12.07.2021 17:28 Ответить
У твоего пахана в Геленджике дворец больше, чем весь Геленджик
12.07.2021 17:55 Ответить
Надо быть дебилом, чтобы хотеть там жить.
12.07.2021 17:25 Ответить
Мало б"ють, треба посильніше! Щоби розуміли,що живуть у найдемократичнішій паРаеській Резервації!
12.07.2021 17:25 Ответить
Может у них соревнования с Минским СИЗО?
12.07.2021 17:28 Ответить
Если кацапы оккупируют Украину, эта участь ждет многих наших сограждан. Иначе подавить антирашистское население нельзя.
12.07.2021 17:42 Ответить
да в ********* крестах пусть даже перетрахают друг друга... БУТУСОВ, поцыло... зачем эта новость... хочешь проклена?
12.07.2021 18:43 Ответить
Какая мерзкая страна Россия. Смелость высказать свое мнение имеют только уголовники, и то анонимно и из камеры.
13.07.2021 03:49 Ответить
 
 