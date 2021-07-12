РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9492 посетителя онлайн
Новости
6 141 74

Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию Украине за "Северный поток - 2", - пресс-секретарь президента Никифоров

Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию Украине за

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует в ходе рабочего визита в Германию обсуждать с канцлером Ангелой Меркель денежный вопрос компенсаций Украине за реализацию проекта российского газопровода "Северный поток - 2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Позиция Владимира Зеленского такова, что "Северный поток - 2" - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока - 2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим о гарантиях безопасности – возвращении  временно оккупированных территорий, а не денежной компенсации", - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская делегация в ходе визита в Германию попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе.

Также читайте: Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Германия (7222) Меркель Ангела (2126) Северный поток (1458) Сергей Никифоров (157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
може це Меркель не буде це обговорювати із Зеленським?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:41 Ответить
+21
100%. Ишак предчувствует, что опять пошлют НАХ. Только ленивый над этим дебилом еще не надругался. Позор страны.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:29 Ответить
+17
че вообще ездил ?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може це Меркель не буде це обговорювати із Зеленським?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:41 Ответить
100%. Ишак предчувствует, что опять пошлют НАХ. Только ленивый над этим дебилом еще не надругался. Позор страны.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:29 Ответить
Он был согласен принять сколько угодно от любого с любой стороны, а на него не обратили внимание.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:25 Ответить
глядя на фото и харю,зеленого осла,видно,что он еле сдерживает смех,ОНО не только стебается с украинцев,но и с фрау меркель
показать весь комментарий
12.07.2021 17:31 Ответить
Зеленський не обговорюватиме з Меркель компенсацію Україні за "Північний потік - 2", - речник президента Никифоров - Цензор.НЕТ 6388
показать весь комментарий
12.07.2021 17:43 Ответить
Зеленський буде читати з папірця те,що йому напишуть.Він як пізній Брєжнєв-навіть не розуміє того,що йому кажуть.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:50 Ответить
видать отказался сыграть на рояле...
показать весь комментарий
12.07.2021 16:43 Ответить
Жарти жартами,але він так охоче їздить за кордон що можливо дійсно підробляє грою на піяніно...В дуже вузькому вибраному колі,за дуже велике бабло...
показать весь комментарий
12.07.2021 17:24 Ответить
...піндаль зломалась
показать весь комментарий
12.07.2021 17:26 Ответить
че вообще ездил ?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:45 Ответить
А это не важно. С таким же успехом можно было отправить вместо него пианину.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:48 Ответить
не скажи . пианино еще носить нужно а это чучело самоходное
показать весь комментарий
12.07.2021 17:09 Ответить
Попрошайничать ездил,но Меркель решила наркоману деньги не давать,да и зачто?за то что кто-то работал?а этот ноет,жалуется и клянчит
показать весь комментарий
12.07.2021 17:26 Ответить
ленке у KaDeWe скупиться приспичило на шару....
показать весь комментарий
12.07.2021 19:15 Ответить
Ну и зачем до этого на расстоянии столько пантов от зеленых было? ясно же что иерархически Украина много ниже Германии в вопросах влияния в мире и ответ Меркель перед Зеленским не нести
показать весь комментарий
12.07.2021 16:46 Ответить
Да это скорее она не будет с ним обсуждать. Не с кем!
показать весь комментарий
12.07.2021 16:46 Ответить
естественно нет. никто с ним ничего обсуждать не будет. ему просто расскажут, что и как. без обсуждений.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:49 Ответить
воно тепер з катайцями проти ЄС дружить

Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию Украине за "Северный поток - 2", - пресс-секретарь президента Никифоров - Цензор.НЕТ 6258
показать весь комментарий
12.07.2021 17:10 Ответить
Интересно, а с попередником обсуждала? И какой итог? Размер не имеет значения. Ладно, Меркель пошлет мелкого, юного. Но она то фактически послала и крупного, зрелого, седовласого, с дессертиками (СП2 - начало строительства 2016 г). За этого должно быть "совсем обидно, да (фраза с кавказским акцентом )
показать весь комментарий
12.07.2021 18:28 Ответить
Для понимания ситуация, немцы отправляют в Россию на хранение радиоактивный хлам. Поток был изначально неизбежен, иначе все это пришлось бы хранить в Берлине, а не где-нибудь в Красноярском крае. Вопрос в том, что ЗЕмоську будут склонять во всех позах и падежах, принуждая залезть в штаны путина в поисках средней линии. Это называется формула Мааса - Дмитриева в исполнении Макрона, Меркель и Штайнмайера. Порох на это не пошел и не пошел бы. ЗЕмоська завтра объявит о великой победе и достижении мира, а отбросы вроде моторолы будут сидеть в Раде(это одно из требований этой формулы). Потому расслабься и получай наслаждение, тебя уже никто ни о чем спрашивать не будет. Точнее, твоего юного, 42-х летнего моську с приставкой ЗЕ.
ПЫСЫ: мир не ограничивается потоками.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:52 Ответить
это все думают что радиоктивный хлам, кацапы новый реактор енисей запустили он жрет все подряд ,в том числе этот хлам, чистого урана осталось лет на 50, скоро за этот хлам драться будут
показать весь комментарий
12.07.2021 22:28 Ответить
не исключено. но для немцев - это громадная проблема, и что важено - уже сейчас. потому при любых вариантах они будут пытаться договориться с русскими.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:33 Ответить
Шо ты трешь фуфло))))) Енисей)))) Эксперименты реакторов на быстрых нейтронах идут уже 50 лет и не только на засрашке. Цена реактора в 4 раза выше обычного. Если они что то и сделают, то не при твоей жизни.
показать весь комментарий
12.07.2021 23:23 Ответить
я ошибся прошу прощения реактор брест называется, енисей это ракета, его кстати уже строят вспомогательные сооружения уже 2 года как, а саму установку только начали, думаю даже если задержут сдачу я таки доживу, да он дороже, но все современное дороже предыдущих образцов, посмотрите например на самолеты на один самолет 5 поколения, можно купить с десяток 4 поколения, но он себя оправдает. В реактор загружаются отходы ,он дает кучу энергии , еще и на выходе дает чистейший плутоний , цена которого огого, и который может использоваться в других реакторах или для оружия.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:46 Ответить
совок нe можe про такe говорити у гостях цe як кусати руку що кормe
показать весь комментарий
12.07.2021 16:49 Ответить
Кто бы мог подумать что всего за два года вырастет такой политик из простого парня? Видно что очень старается но все просто физически не успеет время не хватит.Чтобы добиться поставленных целей нужен еще как минимум один президентский срок.Все в него верят.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:50 Ответить
Мы обязательно выберем его на второй срок
показать весь комментарий
12.07.2021 16:51 Ответить
В Белоруси. Пущай там местные забилы, насосавшись у бульбофюрера, теперь полижут зеленую задницу.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:01 Ответить
А у Вас без сосать да лизать никак не получается....Это Вы личные советы бывалого и опытного раздаёте?!Все лаптеногие одинаково ущербны...
показать весь комментарий
12.07.2021 17:09 Ответить
Так ти ж не зєбіл, непотрібно вам ображатись. Ви ж бачите відношення до наших зє наркоманів.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:12 Ответить
Неужели простая ирония должна вызывать такой гнев.....а видишь Ж Х и рот-точно рашаПОЦриот.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:23 Ответить
Ось бачиш, і таке буває....
показать весь комментарий
12.07.2021 17:33 Ответить
Здесь (на этом форуме) в основном собираются члены (коллективного разума), где индивидуальное мышление не приветствуется и в момент, когда наступает осознание своей ограниченности в ход идут названия частей тела, направления, в котором Вы должны двигаться и т.д. Так что не удивляйтесь. И не расстраивайтесь - таких упоротых не мого. Им самим хочется казаться массой, поэтому они свою ограниченность компенсирую словами, разными словами.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:35 Ответить
Не дай бог!
показать весь комментарий
12.07.2021 17:27 Ответить
Поплюйте
показать весь комментарий
12.07.2021 16:56 Ответить
Добра,жорстка!) После приговора и залога в 475 млн.гривен боевому генералу....слюны уже не хватит.Литовский праздник пистаускас....звиняюсь за жорсткость.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:16 Ответить
Для мене ні разу не дивина.
Зеленський то ваш молодий Лука.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:30 Ответить
Правильно зачем херней загружать,расскажи,про реформы.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:51 Ответить
а лучше покажи...на пальцах... как бы и рояле ))))
показать весь комментарий
12.07.2021 17:09 Ответить
Зеленский не планирует обсуждать с Меркель денежный вопрос / Какие могут быть денежные вопросы между сослуживцами.То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014./ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:51 Ответить
Єта пабеда!
показать весь комментарий
12.07.2021 16:55 Ответить
две пабеды ! ))))
показать весь комментарий
12.07.2021 17:10 Ответить
Нахер ты туда поехал? пожрать? ОСЕЛ.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:56 Ответить
А для чего оно лижет фрау ?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:58 Ответить
А якби на його місці був якийсь дурачок?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:00 Ответить
И это хорошо. Этот дибил не может произнести правильное предложение с подлежашим и сказуемым.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:01 Ответить
Самая бесполезная тварь на свете.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:09 Ответить
Нечего найвеличайшему лидеру современности о пустяках говорить,да и с кем...
показать весь комментарий
12.07.2021 17:10 Ответить
хто бачив картинку наживо?
Рінахова уркаїна та пінкучмове іств "розпитували"...
показать весь комментарий
12.07.2021 17:14 Ответить
малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество!!! кто с тобой вообще будет что либо обсуждать, ты гнилой придаток главного афериста бени и ручная Шалашовка кремля и так называемых "олигархов"....
показать весь комментарий
12.07.2021 17:14 Ответить
оплати поїздку з власної кишені - турист політичний!
показать весь комментарий
12.07.2021 17:15 Ответить
А чего там осуждать Запад Украине ни чего не должен, вот и Зеленский это подтвердил у нас же коррупция, потому это Украина должна МВФ, Мировому банку и другим кредиторм , и еще Землю продать и приватизацию слелать для их и олигархов, кажись себя они не обделили, ну и славненько, вкусно пообедали.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:16 Ответить
Геронтофил...однако....
показать весь комментарий
12.07.2021 17:20 Ответить
Вже плюгава мавпа з кремлесараю ндряпало опус про адін нарот ,а харчок зелений готовиться лакати очело гамадрила з мацкви під камлання про істочнік аднаго нароту
Кацапи свинячі ненавиджу не тільки ваше руссійскоє надання а й самих насітєлєй тварини ублюдські
показать весь комментарий
12.07.2021 17:24 Ответить
Чуваче, повір, тобі потрібно якусь нову тему запустити - оце що ти написав "харчок зелений готовиться лакати очело гамадрила з мацквитвої" твої однодумці вже наїлися. Вигадай щось нове, більш яскраве, щоб у всіх аж затремтіло. Реально, вже застаріле.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:01 Ответить
Шо зебіл смішний, ще не нажерся покращення від зе-дегенерата? Ще умнічаєш? Ще харахорися? Ще на щось сподіваєшся? ну скажи як ти хочеш посадити Порошенка. а ми паржом з тебе, дебл..
показать весь комментарий
12.07.2021 18:55 Ответить
С этим всё ясно, шо там с НАТОй?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:27 Ответить
Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока - 2"

С пианиной наперерез трубе...
показать весь комментарий
12.07.2021 17:32 Ответить
А предыдущий 3 года ничего не делал чтоб из Липецка по ней жидкий шоколад в Европу транспортировать (вдруг у коллеги с газом не получится)?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:45 Ответить
Не, с ведром шоколадок, как строить СП2 начали в 2016 так с этим ведром до 2019 и простоял. Размахивал этим ведром, пугал всех, але мабуть щось пішло не так, не вийшло, обіср...ся.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:55 Ответить
Ну хоть у одного реальные стальные "шары" нашлись не унижаться перед ссуч...ся Меркель и Германией вместе с ней!
показать весь комментарий
12.07.2021 17:42 Ответить
Зачем ВОНО вообще ездит по закордонам? Даже самый конченый ЗЕ-фан, скривив морду соглашается, что за 2 года царювання ОЦЕ не решило ни одного вопроса, стоящего перед Украиной. Не понимает, что в мире большой политики ЭТОГО как-бы видят, но дипломатично игнорируют.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:43 Ответить
Потому шо предыдущее ВОНО ничего не сделало, чтобы это строительство остановить. Может хоть этому удастся публично показать реальное лицо немецкой подруги пуйла. Потому шо предыдущее ВОНО в этом смысле просто обоср...сь.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:49 Ответить
Вот тут не соглашусь. Немцам абсолютно пох на проблемы Украины - у них многомиллиардный бизнес с РФ, чуть ли не на порядок больше ВВП Украины, а разговоры про компенсации пока только бла-бла. А предыдущее ВОНО не надо сюда приплетать - он не собирался заглянуть в очко Путину и тупых обещаний не давал. Да, были неудачи, но не сплошной провал, как с нынишним ВОНО.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:01 Ответить
И я соглашусь - немцам абсолютно п.... У них свои интересы. Но при этом вслух декларируют европейские ценности. Нет, ну я понимаю, что заглядывать в очко пуйлу сейчас это не тоже самое, что заглядывать три года в очко немецкой фрау - и не остановить этот СП2, когда он только начинался, т.е. в зародыше. Поэтому поведение теперешнего ВОНО - резкое и напористое, которому приходится решать такой стратегический вопрос, который явно был не в приоритете у предыдущего ВОНО, выглядит гараздо привлекательней, чем целование в немецкую, хоть и женскую "ж" предыдущим. Могу быть не прав, это мое собственное менение.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:20 Ответить
Верная позиция! Богатые всегда откупаются от слабых. Сделают какую-то пакость и попытаются откупится - для приличия, и еще в церковь сходят и постоят со свечой. Как это по христиански. В средние века ходили в Рим, у Ватикан к папе, индульгенцию покупали... Украина уже имеет опыт обещанных компенсаций. "Северный поток - 2" - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока - 2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим о гарантиях безопасности - возвращении временно оккупированных территорий, а не денежной компенсации",
показать весь комментарий
12.07.2021 17:57 Ответить
Навіщо це чмо туди взагалі їздило? Хоча, це питання риторичне...
показать весь комментарий
12.07.2021 18:00 Ответить
Почитай що тут люди пишуть, може зрозумієш "навіщо"!
показать весь комментарий
12.07.2021 18:02 Ответить
Как там у Ильфа и Петрова в "Золотом теленке",дословно не помню,но что-то вроде:-Ни кроватей вам,ни умывальников!
показать весь комментарий
12.07.2021 18:53 Ответить
А наполнять трубу своим газом слабо?
показать весь комментарий
12.07.2021 19:17 Ответить
P.S. Ведь Украина обеспечивала газом себя,мокшандию и страны прибалтики вплоть до начала 60-тых.А теперь нам блеют что газа Нема...
показать весь комментарий
12.07.2021 19:20 Ответить
Зелёная ссцыкливая шмаркля...подонок ...
показать весь комментарий
12.07.2021 20:08 Ответить
Ну я б його не обзивав... але гидкий якийсь він точно... на цьому фото... та й на багатьох інших... Як він своїм виборцям подобається?.. якісь вони збоченці..
показать весь комментарий
12.07.2021 20:26 Ответить
та це ж дрібні брехуни. та хто повірить, що гнусавий поц із своїм павліном "протестують" проти СП, тобто йдуть проти волі "господаря" Кремля. Ха-ха-ха. Їм ввижається, що вони гравці на газовому ринку а прикладом в них є Трамп - взірець для павліна. Їх Байден послав до Меркель, щоб та стала гарантом. Всі ходи направлені на одне, як "спрашивал" у свій час "великий киянин" якому поставили памятник на Прорізній і предтеча поца Паніковський - Остап Ібрагимович, когда ми будем делить деньги. Наши деньги. А їм у відповідь - тут ваших грошей немає, домовляйтесь з Вольдемаром. А від Вольдемара вже "получили". І Байден туди ж - Ви великі комбінатори ! Ось так то. Ніякої геополітики
показать весь комментарий
12.07.2021 21:39 Ответить
 
 