Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию Украине за "Северный поток - 2", - пресс-секретарь президента Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует в ходе рабочего визита в Германию обсуждать с канцлером Ангелой Меркель денежный вопрос компенсаций Украине за реализацию проекта российского газопровода "Северный поток - 2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Позиция Владимира Зеленского такова, что "Северный поток - 2" - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока - 2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим о гарантиях безопасности – возвращении временно оккупированных территорий, а не денежной компенсации", - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская делегация в ходе визита в Германию попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе.

