Задержан экс-прокурор ГПУ Матюшко, который полгода скрывался от исполнения приговора - 2 года тюрьмы за взятку, - САП
12 июля 2021 года детективы НАБУ задержали бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко, который с января 2021 года скрывался от исполнения приговора - два года лишения свободы за предложение 10 тыс. долларов неправомерной выгоды членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя / заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В настоящее время задержанный находится в СИЗО и в дальнейшем будет доставлен в исправительную колонию для отбывания назначенного ему наказания.
Напомним, 25 сентября 2020 года коллегия судей ВАКС признала экс-прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, действий с использованием служебного положения) и назначила наказание в виде 2 лет лишения свободы.
11 января 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила указанный приговор без изменений.
7 июля 2021 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить указанный приговор ВАКС без изменений.
