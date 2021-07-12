РУС
Задержан экс-прокурор ГПУ Матюшко, который полгода скрывался от исполнения приговора - 2 года тюрьмы за взятку, - САП

12 июля 2021 года детективы НАБУ задержали бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко, который с января 2021 года скрывался от исполнения приговора - два года лишения свободы за предложение 10 тыс. долларов неправомерной выгоды членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя / заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В настоящее время задержанный находится в СИЗО и в дальнейшем будет доставлен в исправительную колонию для отбывания назначенного ему наказания.

Напомним, 25 сентября 2020 года коллегия судей ВАКС признала экс-прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую ​​выгоду, действий с использованием служебного положения) и назначила наказание в виде 2 лет лишения свободы.

11 января 2021 года Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила указанный приговор без изменений.

7 июля 2021 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить указанный приговор ВАКС без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговоренный за взятку к двум годам тюрьмы экс-прокурор ГПУ Матюшко объявлен в розыск, - агент НАБУ Шевченко

Автор: 

Топ комментарии
+9
Какая гуманная статья - никакой конфискации! Годик отожрётся и опять кровь сосать будет
12.07.2021 17:17 Ответить
+8
Прокурору? 2 роки? За хабар? )))))))))))))
Країна чудес!
12.07.2021 17:54 Ответить
+4
Что то мало дали, за мешок картошки дали бы 5 лет.
12.07.2021 17:05 Ответить
Что значит скрывался,его после суда не взяли под стражу?
12.07.2021 16:58 Ответить
значить не взяли, але це ж як він собі життя спаплюжив, іншим урок.
12.07.2021 21:32 Ответить
Что то мало дали, за мешок картошки дали бы 5 лет.
12.07.2021 17:05 Ответить
Так мало дали потому, что он свой...
12.07.2021 19:30 Ответить
12.07.2021 17:17 Ответить
Это взятка контролёру в трамвае - 2 года.
12.07.2021 17:46 Ответить
12.07.2021 17:54 Ответить
Мало того)) переховування прокурора в Україні по печерському праву зараховується у термін...)))
12.07.2021 17:59 Ответить
Дураков....."каламбур»
13.07.2021 01:38 Ответить
Та не волнуйтесь, раз взяли значит договорился, по сроку давности и белым лебедем на хлебную должность.
12.07.2021 19:09 Ответить
Это зеркало. Зеркало всей нынешней правоохранительной, да и государственной системы. У этого существа - прокурора (даже не крыжопольской районной) а целой Генеральной прокуратуры, не хватило смальца на большее, чем занести десятку за новую хлебную должность. Наверное, кроме смены президентов и парламентов нам придется ждать еще и смены нескольких поколений граждан.
12.07.2021 19:17 Ответить
а шо там про "діамантових прокурорів" чутно? певно бідують, потрапивши під жорна репресивної машини...
12.07.2021 19:26 Ответить
 
 