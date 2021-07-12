В Crown Agents объяснили, почему Украина получает вакцину Pfizer мелкими партиями: "Везти сразу много и хранить в холодильнике дорого"

Украина получает вакцину Pfizer от коронавируса мелкими партиями, поскольку ее доставка логистически сложная. К тому же ранее таких вакцин в Украине не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы украинского представительства Crown Agents Татьяны Коротченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вакцина Pfizer логистически достаточно сложная. Таких вакцин в Украине еще не было. Она требует специфического температурного режима поставки: минус 70 градусов по Цельсию. Есть четкие инструкции по поставке непосредственно от производителя, которые Crown Agents соблюдает в полной мере. Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили - привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике – дорого", - отметила Коротченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, - Минздрав

"Crown Agents закрывает полный цикл поставок, необходимых для проведения вакцинации. Мы организовываем весь процесс так, чтобы на момент, когда вакцина прибыла в Украину, все товары, необходимые для вакцинации, были в наличии. Закупаем шприцы для разведения препарата, шприцы для инъекций, физраствор, контейнеры для утилизации – все это должно приехать одновременно, чтобы вакцинация состоялась", - добавила она.

"Сейчас мы уже подписали контракт с украинским представителем компании на закупку вакцины CoronaVac, по нему до конца лета мы ожидаем поставку 5,3 млн доз. Мы очень быстро сработали, и продолжаем вести активные переговоры с другими потенциальными поставщиками. ... В соответствии с заказом Минздрава Украины предусмотрена закупка 37 млн доз вакцин. В настоящее время нами законтрактована почти 100%-ная потребность", - акцентировала Коротченко.