В Crown Agents объяснили, почему Украина получает вакцину Pfizer мелкими партиями: "Везти сразу много и хранить в холодильнике дорого"

Украина получает вакцину Pfizer от коронавируса мелкими партиями, поскольку ее доставка логистически сложная. К тому же ранее таких вакцин в Украине не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы украинского представительства Crown Agents Татьяны Коротченко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вакцина Pfizer логистически достаточно сложная. Таких вакцин в Украине еще не было. Она требует специфического температурного режима поставки: минус 70 градусов по Цельсию. Есть четкие инструкции по поставке непосредственно от производителя, которые Crown Agents соблюдает в полной мере. Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили - привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике – дорого", - отметила Коротченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, - Минздрав

"Crown Agents закрывает полный цикл поставок, необходимых для проведения вакцинации. Мы организовываем весь процесс так, чтобы на момент, когда вакцина прибыла в Украину, все товары, необходимые для вакцинации, были в наличии. Закупаем шприцы для разведения препарата, шприцы для инъекций, физраствор, контейнеры для утилизации – все это должно приехать одновременно, чтобы вакцинация состоялась", - добавила она.

"Сейчас мы уже подписали контракт с украинским представителем компании на закупку вакцины CoronaVac, по нему до конца лета мы ожидаем поставку 5,3 млн доз. Мы очень быстро сработали, и продолжаем вести активные переговоры с другими потенциальными поставщиками. ... В соответствии с заказом Минздрава Украины предусмотрена закупка 37 млн доз вакцин. В настоящее время нами законтрактована почти 100%-ная потребность", - акцентировала Коротченко.

Нашим привези вакцину, то ще частину зіпсують, а ще більшу продадуть.
12.07.2021 17:00 Ответить
Да ладно , мы уже тайно переболели . В холодильнике дорого ? Дорого содержать идиотов .
12.07.2021 17:04 Ответить
И еще об опыте Китая
https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/12/coronavirus-latest-updates/ Сотни тайцев, привитые Синоваком, заболели короной. Hundreds of Thais inoculated with Sinovac are infected as cases spike in Southeast Asia
12.07.2021 17:28 Ответить
Ой дурак. А организовать процесс массовой вакцинации, чтобы привезли много и сразу же ее использовать, видимо, ума не хватает. Понятно, что в сёлах это сделать сложно, а вот в больших городах или на крупных предприятиях вполне себе возможно. А такими темпами вы эту вакцинацию вообще не проведёте, поскольку рождаемость будет превышать количество сделанных прививок.
12.07.2021 17:47 Ответить
у вас не было НИ ОДНОГО холодильника , подходящего для хранения вакцины.
Эти дозы были ПОДАРЕНЫ Украине вместе в холодильниками.
КУПИТЕ вакцину и средства хранения сами. Не на что?
Так что...
12.07.2021 19:49 Ответить
В чем проблема сделать холодильник -70*С? Это же не сверхнизкие температуры, близкие к 0*К? Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет, тот ищет причины.
12.07.2021 19:55 Ответить
так не могут у вас сделать такой холодильник.
Ни возможностей. ни тех, кто может
Так что или дареное , или кислым борщом
гордость там или Гиднисть- в дупло
13.07.2021 03:28 Ответить
 
 