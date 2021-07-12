РУС
1 063 16

Из 134 граждан Украины, находящихся под санкциями США, 100 есть в нашем санкционном списке, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что из 134 граждан Украины, находящихся в санкционном списке США, 100 есть в украинском санкционном списке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что касается 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США, 100 из них есть в нашем санкционном списке, 4 человека идут отдельно у нас, недавно завершился большой объем работы с нашими партнерами по этому поводу. Мы получили достаточный объем для принятия дальнейших решений в отношении тех или иных людей, которые могут попасть под санкции Украины", - отметил секретарь СНБО.

При этом он подчеркнул, что Украина сотрудничает по этому вопросу не только с партнерами США, но и партнерами из Европы.

"Очень много работают сегодня наши силовые органы, помогают аппарату СНБО именно в этом вопросе", - добавил Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) санкции (11768) США (27748)
Топ комментарии
+14
Думаю Данілов безсовісно нам бреше.
Прізвищ ми не знаємо, тому і спростувати його слова не маємо змоги.
Коли Беню в список включите ? Краде бакси в українців мов навіжений.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:07 Ответить
+10
а Сракомойский когда под спнкции попадет?!
показать весь комментарий
12.07.2021 17:06 Ответить
+6
Дайте догадаюсь с одной попытки кого там точно нет!
показать весь комментарий
12.07.2021 17:07 Ответить
Он же памятник . Кто ж его посадит !
показать весь комментарий
12.07.2021 17:10 Ответить
не бохох*льствуйте ))))
(звездочка вроде и не нужна...но какое-то двузначное слово )))) как застрах*йте))))... ))))
показать весь комментарий
12.07.2021 17:14 Ответить
Это его работа . Ничего не сказать , но выглядеть героем .
показать весь комментарий
12.07.2021 17:12 Ответить
Это как с "ворами в законе",их столько в мире нет.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:18 Ответить
Не чіпайте бєню, це святе.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:09 Ответить
andrii vn

@25_andriy


Найкращий спосіб виміряти розум правителя - поглянути на людей, якими він себе оточує (Нікола Мікіавелі).
показать весь комментарий
12.07.2021 17:09 Ответить
а самого невидимого и неуловимого Джо ))) - точно нет ! ))))
показать весь комментарий
12.07.2021 17:12 Ответить
Им от НАШИХ санкций,не холодно не жарко.Уголовные дела-где?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:16 Ответить
Вот если бы среди этих других 134 была бы хоть чуть-чуть созвучная фамилия с Порошенко-это же другое дело было бы,а так кто такой чья фамилия на Ко начинается и на Ломойский заканчивается,кого имели в виду США,СНБО понятия не имеет.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:17 Ответить
от США ,нам никаких бумаг относительно украинских корупционеров не поступало.а когда поступят.тогда мы их рассмотрим
показать весь комментарий
12.07.2021 17:34 Ответить
Санкції потрібно вводити проти громадян інших країн.Для громадян України існує КПК.Санкції-тупа відмазка щоб не саджати своїх майбутніх співкамерників.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:12 Ответить
Зелені гандони голову ламають над тим, як в санкційному списку прізвище Коломойський змінити на Порошенко так, щоб ніхто "не помітив" підміни)
показать весь комментарий
12.07.2021 21:26 Ответить
134 это больше чем на россии.
показать весь комментарий
13.07.2021 07:00 Ответить
 
 