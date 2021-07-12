Из 134 граждан Украины, находящихся под санкциями США, 100 есть в нашем санкционном списке, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что из 134 граждан Украины, находящихся в санкционном списке США, 100 есть в украинском санкционном списке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что касается 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США, 100 из них есть в нашем санкционном списке, 4 человека идут отдельно у нас, недавно завершился большой объем работы с нашими партнерами по этому поводу. Мы получили достаточный объем для принятия дальнейших решений в отношении тех или иных людей, которые могут попасть под санкции Украины", - отметил секретарь СНБО.

При этом он подчеркнул, что Украина сотрудничает по этому вопросу не только с партнерами США, но и партнерами из Европы.

"Очень много работают сегодня наши силовые органы, помогают аппарату СНБО именно в этом вопросе", - добавил Данилов.

