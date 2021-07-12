Информация о подготовке СНБО реестра запрещенных СМИ не соответствует действительности, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг информацию о том, что СНБО намеревается создать санкционный реестр СМИ.
В то же время разрабатывается методология обеспечения запрета трансляции в Украине тех СМИ и соцсетей, которые ранее попали под санкции. Об этом сообщил Данилов журналистам в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отвечая на вопрос о том, сколько сайтов планируется заблокировать в рамках кампании по информационной безопасности, и будет ли создан орган, регулирующий вопросы по урегулированию вопросов безопасности в информационном пространстве, Данилов сказал: "Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать какой-то санкционный реестр с запретом СМИ - это совершенно не отвечает действительности… Мы этим вопросом не занимаемся".
При этом Данилов подчеркнул, что СНБО в настоящее время приводит в соответствие список СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями.
"Но нормативно-правовой инструмент, каким образом к ним должны быть применены эти санкции, не разработан", - сказал он.
По его словам, речь идет о техническом и технологическом обеспечении этого процесса.
"Это не о свободе слова, это не какие-то ограничения, это те (СМИ - ИФ), по отношению к которым (санкции – ИФ) уже введены. Провайдеры должны все это отработать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории", - сказал Данилов.
При этом он напомнил, что речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK.
