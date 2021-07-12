Зеленский сегодня созвонится с президентом Молдовы Санду, наши страны могут помогать друг другу на пути в Европу, - Никифоров

Президент Владимир Зеленский сегодня проведет телефонный разговор с Президентом Молдовы Майей Санду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Сейчас должно начаться, по крайней мере, ожидаем мы телефонного разговора Президента Украины и Президента Молдовы Маи Санду. Сегодня утром Владимир Зеленский был одним из первых, а, возможно, и первым, кто поздравил ее через Твиттер, а сейчас будет возможность сказать все лично" , - отметил он.

Никифоров отметил, что победа проевропейских сил на досрочных парламентских выборах в Молдове открывает "широкие двери для реформ, которые запланировала Майя Санду".

"Говорить (главы государств. - Ред.) об этом и говорить о том, что наши страны могут помогать друг другу на пути в Европу, европейской, евроатлантической интеграции, в частности в рамках так называемого Ассоциированного трио", - добавил пресс-секретарь Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на парламентских выборах в Молдове