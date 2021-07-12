РУС
Зеленский сегодня созвонится с президентом Молдовы Санду, наши страны могут помогать друг другу на пути в Европу, - Никифоров

Президент Владимир Зеленский сегодня проведет телефонный разговор с Президентом Молдовы Майей Санду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Сейчас должно начаться, по крайней мере, ожидаем мы телефонного разговора Президента Украины и Президента Молдовы Маи Санду. Сегодня утром Владимир Зеленский был одним из первых, а, возможно, и первым, кто поздравил ее через Твиттер, а сейчас будет возможность сказать все лично" , - отметил он.

Никифоров отметил, что победа проевропейских сил на досрочных парламентских выборах в Молдове открывает "широкие двери для реформ, которые запланировала Майя Санду".

"Говорить (главы государств. - Ред.) об этом и говорить о том, что наши страны могут помогать друг другу на пути в Европу, европейской, евроатлантической интеграции, в частности в рамках так называемого Ассоциированного трио", - добавил пресс-секретарь Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на парламентских выборах в Молдове

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) Молдова (1912) Мая Санду (225) Сергей Никифоров (157)
Топ комментарии
+19
Так вышло, понимаете? Как-то так сложилось. И я пошёл по ссылке на сайт минэкономики, и открыл файлик с отчётом за 2020 год. И знаете, что там написано? Там написано: чистый убыток 51 288 337 000 гривень. Я при#уел немного, конечно, аж нолики пересчитал на пальцах - 51 миллиард убытков.
Полистал там по сайту, нашёл такой же отчёт за 2018 год. И знаете, что там написано? Чистая прибыль 31 235 619 000 гривень. То есть за два года куда-то подевалось 82 523 956 000 гривень.


ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИАРДА, РЕБЯТА. Вот эти вот реформаторы с жыжытализацией в сраке всрали восемьдесят два миллиарда гривень за год. Вот эти молодые новые лица, которые стремительно перестали вмещаться в телеэкран, даже в широкоэкранные с пропорциями 16:9. Восемьдесят два миллиарда. За год.
ХОРОШО, ЧТО БАРЫГУ СКИНУЛИ, А?
https://www.facebook.com/100001666389777/posts/4398189610246542/ Станислав Смаглюк

Помогатор сраный. Украине ЗЕ уже помог, ублюдок ватный.
12.07.2021 17:19 Ответить
+17
12.07.2021 17:18 Ответить
+11
Майя, не бери трубу - будет звонит полный ********.
12.07.2021 17:23 Ответить
12.07.2021 17:18 Ответить
"Майя,асісяй!!"!!!))))
12.07.2021 17:20 Ответить
"Майя,асісяй! Чаус, Чаус! Ніх ферштейн! Завертай, Завертай!
12.07.2021 17:23 Ответить
Кому этот бидося не звонил. Может у крохотной Молдовы хоть что-нибудь выклянчит. Готов принять от кого угодно, сколько угодно и с любой стороны.
12.07.2021 18:35 Ответить
У зеленского есть только одна дорога - на х*й.
12.07.2021 17:18 Ответить
Какая важная новость!!!
12.07.2021 17:19 Ответить
А У вас мания величия?, только с пуйлом можно говорить? Все остальные не доросли до 95 квартала?
12.07.2021 17:35 Ответить
Помогатор сраный. Украине ЗЕ уже помог, ублюдок ватный.
12.07.2021 17:19 Ответить
И вот его понесло .... приднестровье объединяет ?
12.07.2021 17:20 Ответить
Даёшь гастроли 95 квартала. Хуже не будет!
12.07.2021 17:20 Ответить
12.07.2021 17:55 Ответить
Зеля, спитай де Чауса сховали, партнери з Молдови. Чи може то єрмачок твій постарався на території суверенної Країни ?
12.07.2021 17:20 Ответить
правильно делает . поддерживает контакты . до Ростова далеко . да и фронт там . можно не проскочить а до Молдовы . да на Аваковском вертолете . час лету
12.07.2021 17:21 Ответить
точно не в китай..
12.07.2021 17:22 Ответить
12.07.2021 17:23 Ответить
12.07.2021 17:24 Ответить
Санду, это Вовик, перезвони а то деньги на телефоне кончились, МВФ бабло не даёт!
12.07.2021 17:25 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3633083.html
12.07.2021 17:26 Ответить
Взагалі, чого це нещастя туди поперлось?
12.07.2021 17:36 Ответить
тема Чауса буде підніматись. Навіть Майї ніхто не дасть можливості її замовчати.
Завтро подивимось по інфам з адміністрації президента Молдови.
12.07.2021 17:30 Ответить
Ви краще вирішіть питання щоб кацапи не шарились в так зване придністров'я, не проводилась ротація, не літали кацапсячі літаки в Тираспіль через Молдову. От що треба вирішувати.
12.07.2021 17:35 Ответить
На вашому шляху в Європу лежить болото пимири.
12.07.2021 17:38 Ответить
Уряяя
12.07.2021 17:41 Ответить
та нахер ти їй нужен, придурок ватний?
12.07.2021 18:03 Ответить
Надія на те, що до влади у Молдові прийде проросійський парламент і Санду забуде про Чауса, воюючи з ним, "накрилась мідним тазом"! "Блазень" відчув, що "пахне смаленим" і буде пробувать "зам"ять для ясності" "Чаус-гейт" Однак сумніваюсь, що щось вийде - надто він "пришелепкуватий"! Коротше кажучи - "Клован" "попав"!!!
12.07.2021 18:08 Ответить
майя батьківна санду: "алло слухаю. о, зелененька пліснявка, так шо там з викраденням людей з території моєї країни??"
12.07.2021 18:20 Ответить
Вот что за новость? "Зеленский созвонится"... Это совсем не то, что " Зеленский созвонился...". Вот когда созвонится, тогда это будет факт и новость, а пока это его намерение.
12.07.2021 19:18 Ответить
"Не плюй в криницю, бо схочеш водиці".

(народна мудрість)
12.07.2021 22:12 Ответить
 
 