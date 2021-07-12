2 млн украинцев утверждают, что стали жертвами домашнего насилия, - опрос Украинского института будущего
7% украинцев утверждают, что лично сталкивались с домашним насилием, около 40% граждан заявляют, что жертвами домашнего насилия становились их родственники, близкие, знакомые, и 60% ответили, что им неизвестны случаи домашнего насилия.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с New Image Group, информирует Цензор.НЕТ.
При этом большинство граждан (62%) считают проблему домашнего насилия серьезной и широко распространенной в Украине. Еще 27% считают, что проблема заслуживает внимания и только 5% называют ее преувеличенной и редкой.
Абсолютное большинство граждан Украины основными причинами домашнего насилия считают две - употребление алкоголя (79%) и употребление наркотических веществ (68%). Они звучат чаще всего и занимают безусловные первое и второе место в списке причин домашнего насилия по мнению респондентов.
С существенным отрывом от них идут такие две причины, как финансовые проблемы (44%) и молчание пострадавших от домашнего насилия (42%). Также 38% назвали психологическую зависимость от обидчика в качестве причины домашнего насилия.
https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo
Как в стране с таким уровнем семейного насилия можно писать на пачке "Две порции" и класть туда нечётное количество пельменей?
Коли вони встигли опитати 28млн 571тис громадян?????
Это имитация бурной деятельности для отмывки бюджета, и политический инструмент
тепер зрозуміло. Опитуваних 2400..
...Факт появления Геращенко и постоянные шушуканья по поводу того, что *** карманная структура Авакова, подчеркивают убогость отечественной журналистики, которая неспособна использовать открытые источники данных, которые лежат годами перед общественностью. Институт создали 6 человек (Игорь Лиски - бизнесмен, Анатолий Амелин - бизнесмен, Алексей Скрыпник - народный депутат от «Самопомощи», кстати, тоже не бедный человек, Тарас Березовец - политтехнолог, телеведущий, Антон Геращенко - народный депутат от «Народного фронта» и я). Позже к Институту подтянулись Витя Андрусив, которого я знал со времен, когда он еще был совсем юным. Потом Володя Шульмейстер, потом Леша Павленко, что был министром АПК, наконец летом (может весной, уже точно не помню) прошлого года к нам пришел Сергей Бабак. В тот момент Бабак вообще не думал о политике и что попадет в список «Слуги народа». Нам он очень понравился реалистичным взглядом на реформу образования в Украине. https://hvylya.net/analytics/politics/pochemu-ukrainskij-institut-budushhego-takaja-mogushhestvennaja-organizacija.html
Ахренеть!