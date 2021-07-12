2 млн украинцев утверждают, что стали жертвами домашнего насилия, - опрос Украинского института будущего

7% украинцев утверждают, что лично сталкивались с домашним насилием, около 40% граждан заявляют, что жертвами домашнего насилия становились их родственники, близкие, знакомые, и 60% ответили, что им неизвестны случаи домашнего насилия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с New Image Group

При этом большинство граждан (62%) считают проблему домашнего насилия серьезной и широко распространенной в Украине. Еще 27% считают, что проблема заслуживает внимания и только 5% называют ее преувеличенной и редкой.







Абсолютное большинство граждан Украины основными причинами домашнего насилия считают две - употребление алкоголя (79%) и употребление наркотических веществ (68%). Они звучат чаще всего и занимают безусловные первое и второе место в списке причин домашнего насилия по мнению респондентов.

С существенным отрывом от них идут такие две причины, как финансовые проблемы (44%) и молчание пострадавших от домашнего насилия (42%). Также 38% назвали психологическую зависимость от обидчика в качестве причины домашнего насилия.

