РУС
Новости
771 18

2 млн украинцев утверждают, что стали жертвами домашнего насилия, - опрос Украинского института будущего

7% украинцев утверждают, что лично сталкивались с домашним насилием, около 40% граждан заявляют, что жертвами домашнего насилия становились их родственники, близкие, знакомые, и 60% ответили, что им неизвестны случаи домашнего насилия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с New Image Group, информирует Цензор.НЕТ.

При этом большинство граждан (62%) считают проблему домашнего насилия серьезной и широко распространенной в Украине. Еще 27% считают, что проблема заслуживает внимания и только 5% называют ее преувеличенной и редкой.

Абсолютное большинство граждан Украины основными причинами домашнего насилия считают две - употребление алкоголя (79%) и употребление наркотических веществ (68%). Они звучат чаще всего и занимают безусловные первое и второе место в списке причин домашнего насилия по мнению респондентов.

Консультативный центр для работы с людьми, совершающими насилие в семье, открыли в Константиновке

С существенным отрывом от них идут такие две причины, как финансовые проблемы (44%) и молчание пострадавших от домашнего насилия (42%). Также 38% назвали психологическую зависимость от обидчика в качестве причины домашнего насилия.

В создаваемом едином глобальном социальном реестре будут фиксировать случаи домашнего насилия, - Лазебная

насилие (402) опрос (2891)
Топ комментарии
+4
Не, а шо они хотят, интересно?
Как в стране с таким уровнем семейного насилия можно писать на пачке "Две порции" и класть туда нечётное количество пельменей?
12.07.2021 17:24 Ответить
+2
Статистика не имеет ни чего общего с реальными цифрами.
Это имитация бурной деятельности для отмывки бюджета, и политический инструмент
12.07.2021 17:48 Ответить
+1
Той випадок коли собачко живе цікавіше чим ти)

2 млн украинцев утверждают, что стали жертвами домашнего насилия, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 6126
12.07.2021 17:26 Ответить
музична пауза.
https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo
12.07.2021 17:22 Ответить
Табурет тайно на голову дебилу , и нет никакого насилия .
показать весь комментарий
12.07.2021 17:23 Ответить
12.07.2021 17:24 Ответить
Так. Аж поки не з'явиться відео, що зеленський їбе козу. Може хоч тоді бидлу розвидніється. Але це не точно. А взагалі, Ваш пост дуже конструктивний. Намбер ван, я б сказав
показать весь комментарий
12.07.2021 17:30 Ответить
12.07.2021 17:26 Ответить
Зеленые слуги урода всю страну насилуют даже когда мы дома, заметили только не все. Зебилам нравится.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:27 Ответить
А слабо увязать Зеленского-мразь и теорему Пифагора?
показать весь комментарий
12.07.2021 19:11 Ответить
когда я был маленький я писался в штанишки и мой дед бил меня ремнём...требую конпенсации за моральный ущерб!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 17:37 Ответить
"новина" від рашкомутної контори без позначки "на правах реклами"
показать весь комментарий
12.07.2021 17:40 Ответить
Бабська шняга для віджиму нерухомості.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:44 Ответить
2млн - це 7% з опитаних особисто стали жертвами домашнього насильства.
Коли вони встигли опитати 28млн 571тис громадян?????
показать весь комментарий
12.07.2021 17:45 Ответить
12.07.2021 17:48 Ответить
Дизайн вибірки: Генеральна сукупність опитування становить 30 842 531 жителів України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років і старше. Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів.

тепер зрозуміло. Опитуваних 2400..
показать весь комментарий
12.07.2021 17:48 Ответить
созвєздіє отстоянних...

...Факт появления Геращенко и постоянные шушуканья по поводу того, что *** карманная структура Авакова, подчеркивают убогость отечественной журналистики, которая неспособна использовать открытые источники данных, которые лежат годами перед общественностью. Институт создали 6 человек (Игорь Лиски - бизнесмен, Анатолий Амелин - бизнесмен, Алексей Скрыпник - народный депутат от «Самопомощи», кстати, тоже не бедный человек, Тарас Березовец - политтехнолог, телеведущий, Антон Геращенко - народный депутат от «Народного фронта» и я). Позже к Институту подтянулись Витя Андрусив, которого я знал со времен, когда он еще был совсем юным. Потом Володя Шульмейстер, потом Леша Павленко, что был министром АПК, наконец летом (может весной, уже точно не помню) прошлого года к нам пришел Сергей Бабак. В тот момент Бабак вообще не думал о политике и что попадет в список «Слуги народа». Нам он очень понравился реалистичным взглядом на реформу образования в Украине. https://hvylya.net/analytics/politics/pochemu-ukrainskij-institut-budushhego-takaja-mogushhestvennaja-organizacija.html
показать весь комментарий
12.07.2021 18:31 Ответить
да ладно... давайте 45 млн....
показать весь комментарий
12.07.2021 18:41 Ответить
это как... или пук... или в смысле - нас трах-трах, а мы крепчаем?
показать весь комментарий
12.07.2021 20:57 Ответить
Каждый 7-й украинец насильник или жертва?
Ахренеть!
показать весь комментарий
13.07.2021 09:08 Ответить
 
 