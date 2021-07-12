Решения суда об остановке санкций в отношении бизнесмена Фукса на сегодняшний день нет, - Данилов

Подача бизнесменом Павлом Фуксом иска в суд не означает приостановку санкций, если на то не будет соответствующего решения суда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Начнем с российского гражданина, господина Фукса… как у нас сегодня поднимался очень важный вопрос на нашем заседании о том, что когда они начинают говорить, что они являются украинскими бизнесменами и украинскими инвесторами, я могу сказать, что, к сожалению, согласно тем данным, которыми мы сегодня располагаем - это офшорные бизнесмены, офшорная экономика, и эти офшоры владеют определенными недрами, компаниями, которые ведут бизнес у нас… надо называть вещи своими именами… Когда они говорят, что они украинские бизнесмены, это не совсем отвечает действительности", - отметил он.

"То, что касается подачи его (Фукса. - Ред.) заявления в суд, говорит о демократичности общества, о том, что у нас не запрещено кому-либо защищать свои права… приостанавливаются ли санкции на этот момент, зависит от того, какое решение принимает судья. Если суд примет решение, что на период рассмотрения его (решения о введении санкций. - Ред.) необходимо приостановить, то это одна ситуация. Но на сегодняшний день у нас ни одного такого решения нет", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 18 июня на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против двух бизнесменов - Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Фирташа "наказали" за титановый бизнес, который поставлял сырье на российские военные предприятия.

Вместе с тем санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик".

