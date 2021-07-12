В Таиланде попытаются усилить защитное действие вакцины, смешивая дозы Sinovac и AstraZeneca
В Таиланде получивших первую дозу вакцины Sinovac второй раз будут прививать AstraZeneca. Исследование показало, что у привитых китайской вакциной очень быстро снижается защита от COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, это первое официально объявленное сочетание китайской и западной вакцины.
По данным министерства здравоохранения Таиланда, с апреля по июль коронавирусом заразились 618 из 677 348 медработников, получивших две дозы Sinovac. Одна медсестра умерла.
Соседняя Индонезия также сообщила о высоком уровне заболевания среди работников, полностью вакцинированных Sinovac.
Теперь Таиланд планирует сделать бустерные прививки импортной мРНК-вакцины. Индонезия рассматривает аналогичный вариант.
"Это сделано для улучшения защиты от штамма "дельта" и создания высокого уровня иммунитета против болезни", - сказал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, добавив, что вторая доза AstraZeneca будет введена через три-четыре недели после первой прививки Sinovac.
Издание отмечает, что специальных исследований смешивания Sinovac и AstraZeneca не проводилось. В то же время, все большее стран рассматривают возможность комбинирования различных вакцин или введения третьей дозы. Это связано с опасениями, что вакцинация слабо защищает от новых и более заразных штаммов COVID-19.
Уточняется, что предварительное исследование с участием 700 медицинских работников показало, что уровень защиты Sinovac, измеренный по уровню антител, колебался от 60% до 70% в течение первых 60 дней после приема второй дозы. Показатель быстро снижался. Исследователи предполагают, что вдвое каждые 40 дней.
"Судя по нашему исследованию, если наш медицинский персонал получил две дозы Sinovac, им обязательно нужно сделать третью ревакцинацию", - сказала Рейтер Сира Нантаписал, исследователь медицинского факультета Университета Таммасат. Окончательные результаты исследования еще не опубликованы.
В прошлом месяце представитель Sinovac Лю Пэйчэн сообщил Reuters, что предварительные результаты образцов крови вакцинированных показали трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против штамма Delta и предположили, что третья прививка Sinovac может вызвать более стойкую реакцию антител.
Напомним, на фоне волны заболевания новыми штаммами COVID-19 Таиланд с 12 июля на две недели ввел жесткие ограничения в Бангкоке и прилегающих провинциях. Остановлено авиа- и автобусное сообщение, введен комендантский час, закрыты торговые центры, можно собираться компаниями до пяти человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В ходе судебного процесса проводимого Высоким судом Бомбея ( ведущий судья(G. S. KULKARNI, J. акт о возбуждении дела 11-PIL(L)-11264-2021) выяснены подробности изготовления фальсифицированных вакцин CoviShield производства Serum Institute of India. Партия реализуемая в Мумбаи, где собственно и вскрыта афера, являлась небольшой частью партии вакцины общим количеством в 2.18 млн. доз изготовленных на мощностях производителя и заполненная физиологическим раствором вместо вакцины. на складе Serum Institute of India в Poona в штате Махараштра было обнаружено 116 тысяч доз фальсификата. Сколько было произведено и где остальная фальсифицированная продукция, пока не выяснено, но правительство Индии объявило процесс секретным в связи в "возможными последствиями государственной безопасности".
В связи с этим интересно бы было посмотреть украинский акт приема партии индийской вакцины с лабораторными анализами.
первые гмо были именно такие.... ну шо творческих успехов после этого можно смешивать коньяк с шампанским чисто отметить праздник вакциносмешения..... дбл блть
Люди бояться їсти ГМО-продукти, зате самому стати ГМО - для них не питання (крім Сіноваку, він за класичною технологією).
По данным издания, Министерство здравоохранения Таиланда заявило в воскресенье, что более 600 медицинских работников, которые получили две дозы китайской вакцины Sinovac, были инфицированы COVID-19. При этом, одна медсестра уже скончалась, а другой медработник находится в реанимации. Всего в Таиланде было привито двумя дозами китайской вакцины 677 348 медицинских работников, по состоянию на конец дня пятницы 618 из них уже заразились. "