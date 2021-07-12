РУС
РУС
В Таиланде попытаются усилить защитное действие вакцины, смешивая дозы Sinovac и AstraZeneca

В Таиланде получивших первую дозу вакцины Sinovac второй раз будут прививать AstraZeneca. Исследование показало, что у привитых китайской вакциной очень быстро снижается защита от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, это первое официально объявленное сочетание китайской и западной вакцины.

По данным министерства здравоохранения Таиланда, с апреля по июль коронавирусом заразились 618 из 677 348 медработников, получивших две дозы Sinovac. Одна медсестра умерла.

Соседняя Индонезия также сообщила о высоком уровне заболевания среди работников, полностью вакцинированных Sinovac.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делать третью прививку вакциной Pfizer разрешили в Израиле

Теперь Таиланд планирует сделать бустерные прививки импортной мРНК-вакцины. Индонезия рассматривает аналогичный вариант.

"Это сделано для улучшения защиты от штамма "дельта" и создания высокого уровня иммунитета против болезни", - сказал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, добавив, что вторая доза AstraZeneca будет введена через три-четыре недели после первой прививки Sinovac.

Издание отмечает, что специальных исследований смешивания Sinovac и AstraZeneca не проводилось. В то же время, все большее стран рассматривают возможность комбинирования различных вакцин или введения третьей дозы. Это связано с опасениями, что вакцинация слабо защищает от новых и более заразных штаммов COVID-19.

Уточняется, что предварительное исследование с участием 700 медицинских работников показало, что уровень защиты Sinovac, измеренный по уровню антител, колебался от 60% до 70% в течение первых 60 дней после приема второй дозы. Показатель быстро снижался. Исследователи предполагают, что вдвое каждые 40 дней.

Также читайте: Получившие 2 дозы CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран

"Судя по нашему исследованию, если наш медицинский персонал получил две дозы Sinovac, им обязательно нужно сделать третью ревакцинацию", - сказала Рейтер Сира Нантаписал, исследователь медицинского факультета Университета Таммасат. Окончательные результаты исследования еще не опубликованы.

В прошлом месяце представитель Sinovac Лю Пэйчэн сообщил Reuters, что предварительные результаты образцов крови вакцинированных показали трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против штамма Delta и предположили, что третья прививка Sinovac может вызвать более стойкую реакцию антител.

Напомним, на фоне волны заболевания новыми штаммами COVID-19 Таиланд с 12 июля на две недели ввел жесткие ограничения в Бангкоке и прилегающих провинциях. Остановлено авиа- и автобусное сообщение, введен комендантский час, закрыты торговые центры, можно собираться компаниями до пяти человек.

карантин (16729) Таиланд (184) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) AstraZeneca (141) Sinovac (28)
одни уже намешали.. а другие - купили єтот фальсификат.
В ходе судебного процесса проводимого Высоким судом Бомбея ( ведущий судья(G. S. KULKARNI, J. акт о возбуждении дела 11-PIL(L)-11264-2021) выяснены подробности изготовления фальсифицированных вакцин CoviShield производства Serum Institute of India. Партия реализуемая в Мумбаи, где собственно и вскрыта афера, являлась небольшой частью партии вакцины общим количеством в 2.18 млн. доз изготовленных на мощностях производителя и заполненная физиологическим раствором вместо вакцины. на складе Serum Institute of India в Poona в штате Махараштра было обнаружено 116 тысяч доз фальсификата. Сколько было произведено и где остальная фальсифицированная продукция, пока не выяснено, но правительство Индии объявило процесс секретным в связи в "возможными последствиями государственной безопасности".
В связи с этим интересно бы было посмотреть украинский акт приема партии индийской вакцины с лабораторными анализами. ‎
12.07.2021 17:53
ето ім кітайскіє товаріщі прісовєтовалі?..
12.07.2021 17:41
зы. третий контрольный можно спутником.........
12.07.2021 17:49
одни уже намешали.. а другие - купили єтот фальсификат.
В ходе судебного процесса проводимого Высоким судом Бомбея ( ведущий судья(G. S. KULKARNI, J. акт о возбуждении дела 11-PIL(L)-11264-2021) выяснены подробности изготовления фальсифицированных вакцин CoviShield производства Serum Institute of India. Партия реализуемая в Мумбаи, где собственно и вскрыта афера, являлась небольшой частью партии вакцины общим количеством в 2.18 млн. доз изготовленных на мощностях производителя и заполненная физиологическим раствором вместо вакцины. на складе Serum Institute of India в Poona в штате Махараштра было обнаружено 116 тысяч доз фальсификата. Сколько было произведено и где остальная фальсифицированная продукция, пока не выяснено, но правительство Индии объявило процесс секретным в связи в "возможными последствиями государственной безопасности".
В связи с этим интересно бы было посмотреть украинский акт приема партии индийской вакцины с лабораторными анализами. ‎
12.07.2021 17:53
опс..... у нас когдато при никите хивеевиче "великие" генетики сажали вместе овёс с горохом...
первые гмо были именно такие.... ну шо творческих успехов после этого можно смешивать коньяк с шампанским чисто отметить праздник вакциносмешения..... дбл блть
12.07.2021 17:47
зы. третий контрольный можно спутником.........
12.07.2021 17:49
Це всерівно,що змішати Зеленського з Порошенком! Пробували... Ніфіга!
12.07.2021 17:47
Ну да, ну да. https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/12/coronavirus-latest-updates/ Сотни тайцев, привитых Синоваком, заболели короной.
12.07.2021 17:49
Да дикари, не понимают ничего. Вона в нарасее в спутник долили бы на их месте грамм 700 бояры - и все вирусы как рукой снимет.
12.07.2021 17:57
Кручу верчу запутать хочу...😀
12.07.2021 18:01
Экспериментаторы сейчас в тренде. И смешают, и третью дозу добавят...
12.07.2021 18:05
В Киеве тоже в некоторых местах так делают.
12.07.2021 18:05
О, уже третя доза? Непопулярна думка: де було дві дози, а стало три, там буде і четверта, і п'ята і так безкінечно.
Люди бояться їсти ГМО-продукти, зате самому стати ГМО - для них не питання (крім Сіноваку, він за класичною технологією).
12.07.2021 18:08
Судя по Нидерландам толку от этого зоопарка вакцин...как от листа подорожника на сраку..
12.07.2021 18:56
Не ну вам лучше спутник-вектор. Вы, кацапчики, от него очень хорошо дохнете, скрепнуто.
12.07.2021 20:06
Ну да - водка без пива - деньги на ветер.
12.07.2021 19:00
хм.. если сказать что немного окуел - то это ничего не сказать !!! а почему не смешивать сразу ВСЕ существующие вакцины которые есть на рынке в такой коктейль !? это же ГЕНИАЛЬНО *** !!!
12.07.2021 19:36
" Боярышник" еще забыли. А для гарантии еще и " Новичок".
12.07.2021 20:00
Не забыли. В лаптестане так и "лечат".
12.07.2021 20:05
...и яблоки с ананасами туда!
12.07.2021 20:22
Нет просто выяснилось что после вакцинацией китайским шмурдяком , люди все равно заболевают. " Публикует сегодняшнее издание https://english.alarabiya.net/coronavirus/2021/07/11/Over-600-Thai-medical-workers-infected-despite-taking-Sinovac-COVID-19-vaccine Аль Арабия . Ее трудно заподозрить в какой-то антипатии к Китаю и потому - это можно воспринимать как достаточно достоверную информацию.
По данным издания, Министерство здравоохранения Таиланда заявило в воскресенье, что более 600 медицинских работников, которые получили две дозы китайской вакцины Sinovac, были инфицированы COVID-19. При этом, одна медсестра уже скончалась, а другой медработник находится в реанимации. Всего в Таиланде было привито двумя дозами китайской вакцины 677 348 медицинских работников, по состоянию на конец дня пятницы 618 из них уже заразились. "
12.07.2021 20:27
 
 