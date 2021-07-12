В Таиланде попытаются усилить защитное действие вакцины, смешивая дозы Sinovac и AstraZeneca

В Таиланде получивших первую дозу вакцины Sinovac второй раз будут прививать AstraZeneca. Исследование показало, что у привитых китайской вакциной очень быстро снижается защита от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, это первое официально объявленное сочетание китайской и западной вакцины.

По данным министерства здравоохранения Таиланда, с апреля по июль коронавирусом заразились 618 из 677 348 медработников, получивших две дозы Sinovac. Одна медсестра умерла.

Соседняя Индонезия также сообщила о высоком уровне заболевания среди работников, полностью вакцинированных Sinovac.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делать третью прививку вакциной Pfizer разрешили в Израиле

Теперь Таиланд планирует сделать бустерные прививки импортной мРНК-вакцины. Индонезия рассматривает аналогичный вариант.

"Это сделано для улучшения защиты от штамма "дельта" и создания высокого уровня иммунитета против болезни", - сказал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, добавив, что вторая доза AstraZeneca будет введена через три-четыре недели после первой прививки Sinovac.

Издание отмечает, что специальных исследований смешивания Sinovac и AstraZeneca не проводилось. В то же время, все большее стран рассматривают возможность комбинирования различных вакцин или введения третьей дозы. Это связано с опасениями, что вакцинация слабо защищает от новых и более заразных штаммов COVID-19.

Уточняется, что предварительное исследование с участием 700 медицинских работников показало, что уровень защиты Sinovac, измеренный по уровню антител, колебался от 60% до 70% в течение первых 60 дней после приема второй дозы. Показатель быстро снижался. Исследователи предполагают, что вдвое каждые 40 дней.

Также читайте: Получившие 2 дозы CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран

"Судя по нашему исследованию, если наш медицинский персонал получил две дозы Sinovac, им обязательно нужно сделать третью ревакцинацию", - сказала Рейтер Сира Нантаписал, исследователь медицинского факультета Университета Таммасат. Окончательные результаты исследования еще не опубликованы.

В прошлом месяце представитель Sinovac Лю Пэйчэн сообщил Reuters, что предварительные результаты образцов крови вакцинированных показали трехкратное снижение нейтрализующего эффекта против штамма Delta и предположили, что третья прививка Sinovac может вызвать более стойкую реакцию антител.

Напомним, на фоне волны заболевания новыми штаммами COVID-19 Таиланд с 12 июля на две недели ввел жесткие ограничения в Бангкоке и прилегающих провинциях. Остановлено авиа- и автобусное сообщение, введен комендантский час, закрыты торговые центры, можно собираться компаниями до пяти человек.