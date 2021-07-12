Путин решил, что "Киеву Донбасс просто не нужен" и обвинил Украину в "кровавых провокациях"
Президент РФ Владимир Путин считает, что Украине якобы не нужен Донбасс.
Об этом он написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которая опубликована на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с "ДНР" и "ЛНР" при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав", - уверяет Путин.
Кроме этого Путин отметил, что в настоящий момент не существует альтернативы минским договоренностям.
"Убежден, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзывал свои подписи ни под минским "Комплексом мер", ни под соответствующими заявлениями лидеров стран "нормандского формата". Никто не инициировал пересмотр Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года", - отметил он.
При этом Путин в свойственной РФ манере обвинил Украину в том, что достигнутые договоренности не выполняются должным образом.
"В ходе официальных переговоров, особенно после "одергивания" со стороны западных партнеров, представители Украины периодически заявляют о "полной приверженности" Минским соглашениям, на деле же руководствуются позицией об их "неприемлемости". Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрессии" и торговать русофобией", - утверждает президент России.
Он ни словом не обмолвился о том, что поддерживаемые РФ боевики практически ежедневно нарушают данные договоренности, обстреливая позиции украинских воинов из тяжелого и запрещенного вооружения.
Более того, Путин еще и обвинил Украину в том, что она якобы "устраивает кровавые провокации на Донбассе".
поддержать Путина, если придется нести гроб?
Запись в медицинской карточке - психических заболеваний нет, просто дурак!!!
ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду; ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный: за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и корень твой из земли живых.
Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним [и скажут]: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем".
Псалом №51
Каждому прочитать и в уме держать образ путина.Это будет коллективное лроклятие на смерть.
Только на расее еще не решили, что написать на мавзолее. Я предлагаю репоедам 2
варианта :
1. Членин и Куйло. или
2. Членин Куйло.
Дякую!!!
А мёд... я никак не пойму в чём секрет?!
Мёд если есть, то его сразу нет!" ЭТО точно про Донбасс который сейчас рузьке только вместо слова "мед" подставьте "Донбасс"