Путин решил, что "Киеву Донбасс просто не нужен" и обвинил Украину в "кровавых провокациях"

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украине якобы не нужен Донбасс.

Об этом он написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которая опубликована на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с "ДНР" и "ЛНР" при посред­ничестве России, Германии и Франции, проти­воречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав", - уверяет Путин.

Кроме этого Путин отметил, что в настоящий момент не существует альтернативы минским договоренностям.

"Убежден, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзы­вал свои подписи ни под минским "Комплексом мер", ни под соответ­ствующими заявле­ниями лидеров стран "нор­мандского формата". Никто не инициировал пере­смотр Резолюции Совета Безопас­ности ООН от 17 февраля 2015 года", - отметил он.

При этом Путин в свойственной РФ манере обвинил Украину в том, что достигнутые договоренности не выполняются должным образом.

"В ходе официальных пере­говоров, особенно после "одергивания" со стороны западных партнеров, предста­вители Украины перио­ди­чески заявляют о "полной приверженности" Минским согла­ше­ниям, на деле же руководствуются позицией об их "неприем­лемости". Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпо­читают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрес­сии" и торговать русофобией", - утверждает президент России.

Он ни словом не обмолвился о том, что поддерживаемые РФ боевики практически ежедневно нарушают данные договоренности, обстреливая позиции украинских воинов из тяжелого и запрещенного вооружения.

Более того, Путин еще и обвинил Украину в том, что она якобы "устраивает крова­вые прово­кации на Донбассе".