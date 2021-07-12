РУС
Путин решил, что "Киеву Донбасс просто не нужен" и обвинил Украину в "кровавых провокациях"

Путин решил, что

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украине якобы не нужен Донбасс.

Об этом он написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которая опубликована на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восста­новить терри­ториальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с "ДНР" и "ЛНР" при посред­ничестве России, Германии и Франции, проти­воречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав", - уверяет Путин.

Кроме этого Путин отметил, что в настоящий момент не существует альтернативы минским договоренностям.

"Убежден, что они по-прежнему не имеют альтернативы. Во всяком случае, никто не отзы­вал свои подписи ни под минским "Комплексом мер", ни под соответ­ствующими заявле­ниями лидеров стран "нор­мандского формата". Никто не инициировал пере­смотр Резолюции Совета Безопас­ности ООН от 17 февраля 2015 года", - отметил он.

При этом Путин в свойственной РФ манере обвинил Украину в том, что достигнутые договоренности не выполняются должным образом.

"В ходе официальных пере­говоров, особенно после "одергивания" со стороны западных партнеров, предста­вители Украины перио­ди­чески заявляют о "полной приверженности" Минским согла­ше­ниям, на деле же руководствуются позицией об их "неприем­лемости". Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпо­читают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрес­сии" и торговать русофобией", - утверждает президент России.

Читайте также: В Кремле заявили о разочаровании Путина Зеленским

Он ни словом не обмолвился о том, что поддерживаемые РФ боевики практически ежедневно нарушают данные договоренности, обстреливая позиции украинских воинов из тяжелого и запрещенного вооружения. 

Более того, Путин еще и обвинил Украину в том, что она якобы "устраивает крова­вые прово­кации на Донбассе".

+50
Донбас з кацапами нам точно непотрібний.
12.07.2021 17:46 Ответить
+36
какое же оно мразь ... но, каким нужно быть животным, что бы поклоняться этому ничтожеству и поддакивать этому мразотному вранью.
Проблема не пуЙло, проблема десятки миллионов гнид, которые его поддерживают и боготворят.
12.07.2021 17:58 Ответить
+29
Настоящее козломордое х...ло.
12.07.2021 17:46 Ответить
Шоб ты сдох, Х*йло
12.07.2021 19:19 Ответить
Амінь.
13.07.2021 16:28 Ответить
Эти вопли и стоны будут продолжаться на протяжении всей истории. Империя всегда будет нуждаться в населении. Как и в территории. Украинцы не лишние на бесконечной войне. При правильной селекции, к этому времени, можно было уже достичь стопроцентного результата. 73% избирают клоуна президентом. Не плохо. Результат 350 летней, "мышебратьиной" возни, как врага, на нашей территории. Российская империя доживает уже практически без населения. Это побочный результат кровожадности любых империй. Но, если англичане расселялись, колонизуя обширные территории, давали им новый уровень жизни. То монголы, другой полюс, истребляли себя в бесконечных войнах. Как, собственно, и ментальный обломок их империи - Улус Джучи
12.07.2021 19:22 Ответить
Российский донбасс ( а он по сути таким уже является после 7 лет оккупации), он же "троянский конь" уничтожения украинского государства Украине точно не нужен. Либо деоккупация по стандартам 1945 ( если не СССР то стран Европы, например Франции, Югославии, Чехословакии), либо полная блокада и прекращение всяческих поставок ( включая воду и эл. энергию), любого вида сообщения, любых видов выплат " для пенсионных и прочих туристов" ( оккупированные территории должны полностью содержаться за счет оккупанта, ну или если так угодно " независимых вновь образовавшихся псевдореспублик половцев и печенегов".
12.07.2021 19:26 Ответить
Лугандонцы до умопомрачения орали "Путин прийди", а в итоге они ему и на хрен не нужны.
12.07.2021 19:45 Ответить
расскажи чечне про порядки навязанные силой
12.07.2021 20:17 Ответить
Ну,що вирішило хпуйло-то його діло.Головне-що вирішимо ми і ********* до того-зась!
12.07.2021 20:17 Ответить
Знаете ли вы, что любой порядочный человек готов
поддержать Путина, если придется нести гроб?
12.07.2021 20:24 Ответить
Україні потрібен Донбас,але їй не потрібні завезенні туди кацапи.
12.07.2021 20:31 Ответить
заявило ху*ло про "криваві провокації" постачаючи новітьню, вбивчу зброю рашотерористам-іхтамнєтах та відстрілюючи українців із своїх снайперських гвинтівок...
12.07.2021 20:43 Ответить
Разве Х#йло могло сказать что то другое это означает что паспорта РФ которые выданы Кремлем жителям Украины на Донбасе нечто иное как фуфел.А жители Крыма только наблюдали как умолешенный Путин захватывал территорию Украины...
12.07.2021 20:46 Ответить
старик просто сошел с ума... нет.. не с ума... он безвозвратно ******** головой об асфальт... ну что, ***** и есть *****...
12.07.2021 20:51 Ответить
Примитивен и скучен... Ничего нового... Одним словом - ху...ло!
12.07.2021 20:59 Ответить
Интересно, блин, где-же ихние херои прошлого, которые шли против царя - емелька пугачов, стенька разин, где они - с отрубленными головами? Почему с ними царь не договаривался? А это пуйло нам втюхать хочет всяких пушковых и тд ! Или история не для него ?
Запись в медицинской карточке - психических заболеваний нет, просто дурак!!!
12.07.2021 21:07 Ответить
Что хвалишься злодейством, сильный? милость Божия всегда со мною; гибель вымышляет язык твой; как изощренная бритва, он у тебя, коварный!
ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду; ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный: за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и корень твой из земли живых.
Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним [и скажут]: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем".
Псалом №51
Каждому прочитать и в уме держать образ путина.Это будет коллективное лроклятие на смерть.
12.07.2021 21:13 Ответить
ботаксный Педофильный Шнырь и макрушник, больной шизофренией и этот Цирк не спроста, малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дегенерат полностью под его контролем- слитые судебные иски на 12 млрд., отвод войск, срыв закупок оборонпрома, возврат недобитых рЫгов, кгбэшный агент ермак в оп, суды над патриотами, слив вагнеровцев и т.д, благодаря ЗЕбилам Украина имеет Предателя и кремлевского Халуя чистой воды....
12.07.2021 21:29 Ответить
Очередные бредни старого маразматика.
12.07.2021 21:34 Ответить
Дуроч
12.07.2021 21:54 Ответить
Падлюка брехлива! Геббельс від заздрощів в могилі перевертається...
12.07.2021 22:13 Ответить
Сдохни, *****!
12.07.2021 22:18 Ответить
12.07.2021 22:19 Ответить
АМИНЬ !!!
13.07.2021 00:56 Ответить
просто кацапам донбас не потрібен, тому вони і використовують його для кривавих провокацій проти України
12.07.2021 23:59 Ответить
А наш квартальный коЗЕл язык в Ж..ПУ затянул,молчит как преЗЕрватив натянутый наХ..Й.
13.07.2021 00:50 Ответить
Без пяти минут покойник(муйлуша), развернулся на 180* и най щастить тебе в твоих дремучих епенях там и рассказывай своим ааленям какой ты узурпатор, чтобы твои лапти никогда не принимали таои порядки... Которые им уже осточертели... Украина возвратит тобою отжатые территории. Никогда не смыть кацапам ганьбу за убийства украинцев на украинской земле.
13.07.2021 01:05 Ответить
ГААГА-ХУТИН - слова-синонимы.
13.07.2021 01:06 Ответить
13.07.2021 01:20 Ответить
ну кому еще, кто при памяти, интересно мнение конченого ху.ла?
13.07.2021 03:30 Ответить
13.07.2021 06:51 Ответить
Куйло только и мечтает, что его положат с Члениным. В обнимку.
Только на расее еще не решили, что написать на мавзолее. Я предлагаю репоедам 2
варианта :
1. Членин и Куйло. или
2. Членин Куйло.

13.07.2021 10:44 Ответить
Ахахахаха
Дякую!!!
13.07.2021 16:33 Ответить
Неприкрытые геополитические угрозы современной Украине.
13.07.2021 07:10 Ответить
Ну выс.ало оно словесный понос и хрен писькова с ним.
13.07.2021 09:08 Ответить
В Немытой нет порядочных людей-одно только быдло, Хорошикийй русский-дохлый русский
13.07.2021 09:16 Ответить
Пусть этот Решала решает у себя в России и не сует свой длинный нос в чужие дела.
13.07.2021 09:22 Ответить
Пусть возвращает Донбасс на условиях Украины, а на условиях России, Украине не нужен Донбасс!
13.07.2021 10:41 Ответить
***** смердюче, пішов ти у дупу під три чорти!
13.07.2021 11:49 Ответить
Кто бы говорил про "постоянное культивирование образа внут­рен­него и внешнего врага".
13.07.2021 12:54 Ответить
Зачем Московии часть угольного бассейна, когда у себя на Ростове давно позакрывали свои шахты? И это происходит в годы войны кода Московия захватила украинский Крым, большое водное пространство Азовского и Чёрного морей, а также захватила часть угольного бассейна Донецкой области
13.07.2021 13:26 Ответить
Зрозумій ХЛО...А Україні і не потрібен такий Донбас яким ти його зробив.. Хай він тобі.. він з тебе ще багатенько крові попьє....а коли він тобі всі мізки виість ти сам його віддаси... Т ак що ідити ти на х зі своїм Донбасом, а наш Донбас ти сам віддаси і ще проплатишся щоб ми його взяли ... І на прикинці самі росіяни отдручат твій труп і твоїх прихлібателів і ваших діточок ... Бо така натура у россіян спершу бояться а потім мордують своїх царів.. Готуйся хло ..
13.07.2021 15:14 Ответить
"Но мёд - это очень уж хитрый предмет!
Всякая вещь или есть или https://citaty.info/topic/net нет .
А мёд... я никак не пойму в чём секрет?!
Мёд если есть, то его сразу нет!" ЭТО точно про Донбасс который сейчас рузьке только вместо слова "мед" подставьте "Донбасс"
13.07.2021 17:26 Ответить
