В Киев не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих, - координатор кампании Животенюк

В Киеве есть 28 тысяч доз вакцины Pfizer для первой вакцинации и 97 тысяч доз для прививки тех, кто уже получил первую дозу. Для вакцинации всех желающих не поступило ни одной дозы.

Об этом сообщил hromadske координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Pfizer продолжат вакцинировать людей, старше 60 лет, коллективы компаний, педагогов, социальных и медицинских работников, а также чиновников.

Животенюк отметил, что Министерство здравоохранения хоть и пытается распространить вакцинацию на как можно больше украинцев, но достаточного количества препаратов для этого не выделяет.

В частности, когда правительство начало прививку препаратом Pfizer коллективов компаний, необходимых доз для этого не выделило. Поэтому это пришлось делать вакцинами, которые были предназначены для второй прививки людей из предыдущих этапов, поскольку часть из них не использовали. Он отметил, что сейчас в Киеве есть 28 тысяч доз вакцины Pfizer для первой вакцинации и 97 тысяч доз для прививки тех, кто уже получил первую дозу.

Животенюк сообщил, что в Минздраве предлагают использовать имеющиеся остатки для вакцинации желающих, а для второй вакцинации дозой тех, кто уже получил прививку, предлагают использовать партию, которая должна прилететь в Украину в июле. Однако точно ли произойдет такая поставка, чиновник сомневается.

Он рассказал, что до сих пор нет также решения о вакцинации всех желающих и со стороны киевской власти. Постановит ли она использовать остатки вакцин на прививку всех возрастных групп, Животенюк надеется получить ответ до конца 12 июля.

Напомним, 12 июля Министерство здравоохранения сообщило, что американская вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech теперь доступна для всех желающих в украинских центрах массовых прививок.

