РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9239 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 847 10

В Киев не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих, - координатор кампании Животенюк

В Киев не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих, - координатор кампании Животенюк

В Киеве есть 28 тысяч доз вакцины Pfizer для первой вакцинации и 97 тысяч доз для прививки тех, кто уже получил первую дозу. Для вакцинации всех желающих не поступило ни одной дозы.

Об этом сообщил hromadske координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Pfizer продолжат вакцинировать людей, старше 60 лет, коллективы компаний, педагогов, социальных и медицинских работников, а также чиновников.

Животенюк отметил, что Министерство здравоохранения хоть и пытается распространить вакцинацию на как можно больше украинцев, но достаточного количества препаратов для этого не выделяет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Crown Agents объяснили, почему Украина получает вакцину Pfizer мелкими партиями: "Везти сразу много и хранить в холодильнике дорого"

В частности, когда правительство начало прививку препаратом Pfizer коллективов компаний, необходимых доз для этого не выделило. Поэтому это пришлось делать вакцинами, которые были предназначены для второй прививки людей из предыдущих этапов, поскольку часть из них не использовали. Он отметил, что сейчас в Киеве есть 28 тысяч доз вакцины Pfizer для первой вакцинации и 97 тысяч доз для прививки тех, кто уже получил первую дозу.

Животенюк сообщил, что в Минздраве предлагают использовать имеющиеся остатки для вакцинации желающих, а для второй вакцинации дозой тех, кто уже получил прививку, предлагают использовать партию, которая должна прилететь в Украину в июле. Однако точно ли произойдет такая поставка, чиновник сомневается.

Он рассказал, что до сих пор нет также решения о вакцинации всех желающих и со стороны киевской власти. Постановит ли она использовать остатки вакцин на прививку всех возрастных групп, Животенюк надеется получить ответ до конца 12 июля.

Напомним, 12 июля Министерство здравоохранения сообщило, что американская вакцина против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech теперь доступна для всех желающих в украинских центрах массовых прививок.

Также читайте: Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины для более устойчивого иммунитета, - Washington Post

Автор: 

карантин (16729) Киев (26006) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Pfizer (180)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ЗЕбидло чекає виконання ЗЕ передвиборчих обіцянок...

В Киев не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих, - координатор кампании Животенюк - Цензор.НЕТ 4489
показать весь комментарий
12.07.2021 18:03 Ответить
+2
А шо - педалик уже возглавил МОЗ?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:19 Ответить
+1
Еще две недели назад было известно, что с Файзером в Киеве будет напряг. А эти тока проснулись.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕбидло чекає виконання ЗЕ передвиборчих обіцянок...

В Киев не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих, - координатор кампании Животенюк - Цензор.НЕТ 4489
показать весь комментарий
12.07.2021 18:03 Ответить
Еще две недели назад было известно, что с Файзером в Киеве будет напряг. А эти тока проснулись.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:04 Ответить
Слава пєдаліку!
показать весь комментарий
12.07.2021 18:13 Ответить
А шо - педалик уже возглавил МОЗ?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:19 Ответить
Зато в Ирпене за 500 грвн полно....
показать весь комментарий
12.07.2021 18:47 Ответить
пнх со своей дурью бестолковой
показать весь комментарий
12.07.2021 19:17 Ответить
Ваша дурь - спутник-вектор, кацапчик
показать весь комментарий
12.07.2021 20:07 Ответить
Институт биологических исследований в Израиле и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals подписали соглашение о сотрудничестве по завершению клинических испытаний и выпуске на рынок израильской вакцины от коронавируса «BriLife», разработанной институтом. Согласно соглашению, дальнейшие клинические испытания пройдут в Украине, Грузии и Израиле. NRx проведет испытания на десятках тысяч добровольцев.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:43 Ответить
Как неожиданно! А быдлу втирали по всем СМИ, что шмаркля договорился о поставке летом 20 млн. доз Пфайзера.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:44 Ответить
Шо в Кривой Рог повезли)))
показать весь комментарий
13.07.2021 08:43 Ответить
 
 