Цензор.НЕТ
Дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК, а не политклуб "Слуг народа" и ОПЗЖ, - Порошенко

Дело

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призывает парламент отнести дело о "вагнергейте" к предмету ведения Временной следственной комиссии. Порошенко считает, что давать показания комиссии должны все причастные к "сливу" спецоперации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"На днях исполняется годовщина, как предатели в руководстве страны сорвали операцию, которая вошла уже сейчас навсегда в историю Украины как операция "вагнеровцев", - отметил лидер "ЕС" во время согласительного совета.

"Мне точно есть о чем доложить ВСК. И я с удовольствием пообщаюсь с членами комиссии. Но ВСК, которая берется за этот вопрос - не следственная комиссия всего парламента, а только политклуб двух фракций - "слуг народа" и ОПЗЖ. Я думаю, вам там еще не хватает Путина с Лукашенко, что бы с ними обсудить позицию по "сливу" этой операции", - констатировал Порошенко.

Также читайте: Порошенко призывает парламент официально включить "вагнергейт" в повестку дня ВСК и готов прийти на заседание вместе с Зеленским

"Необходимо обязательно добавить "вагнергейт" к предмету ведения действующей комиссии. Поставить это на голосование и пригласить всех, кто причастен к "сливу" этой операции, - отметил лидер "Европейской Солидарности".

+42
Так они и не собираются это расследовать. Их задача - все похоронить.
12.07.2021 18:26 Ответить
+30
Зелена мразь,це русня.Це руснява агентура.По своїй суті чисто антиукраїнський елемент.Все що вони роблять,всі їх дії проти України. Але головне проблема не в них,а в критичній масі малоросів-запроданців акакаяразніца,шлунків з сраками 73%
12.07.2021 18:27 Ответить
+22
Дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК, а не политклуб "Слуг народа" и ОПЗЖ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6274
12.07.2021 18:40 Ответить
Дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК, а не политклуб "Слуг народа" и ОПЗЖ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6509
12.07.2021 19:23 Ответить
У кацапов и малоросско прокермлёвской 73% нечисти аж горит от Порошенко.зато кремлёвский клоун всячески уничтожающий Украину у них свой парень и маладец
12.07.2021 20:27 Ответить
Прийде нова влада патріотів України і клоун зі своїми холуями отримає заслужене за всі свої "подвиги". А поки що все завершиться балаканиною.
12.07.2021 21:43 Ответить
І цей "поклейщик" дешевих ярликів ображається на "баригу"?
Унікальний лицемір. Відкликав своїх представників під тупим приводом, а тепер бідкається, що у ТСК нема нікого із ************ Соплеварності. Капець...
13.07.2021 00:49 Ответить
