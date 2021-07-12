Дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК, а не политклуб "Слуг народа" и ОПЗЖ, - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призывает парламент отнести дело о "вагнергейте" к предмету ведения Временной следственной комиссии. Порошенко считает, что давать показания комиссии должны все причастные к "сливу" спецоперации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"На днях исполняется годовщина, как предатели в руководстве страны сорвали операцию, которая вошла уже сейчас навсегда в историю Украины как операция "вагнеровцев", - отметил лидер "ЕС" во время согласительного совета.

"Мне точно есть о чем доложить ВСК. И я с удовольствием пообщаюсь с членами комиссии. Но ВСК, которая берется за этот вопрос - не следственная комиссия всего парламента, а только политклуб двух фракций - "слуг народа" и ОПЗЖ. Я думаю, вам там еще не хватает Путина с Лукашенко, что бы с ними обсудить позицию по "сливу" этой операции", - констатировал Порошенко.

"Необходимо обязательно добавить "вагнергейт" к предмету ведения действующей комиссии. Поставить это на голосование и пригласить всех, кто причастен к "сливу" этой операции, - отметил лидер "Европейской Солидарности".