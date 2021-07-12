РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10295 посетителей онлайн
Новости
1 540 7

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович прибыл в Киев, чтобы закрепить партнерство ЕС и Украины относительно сырья

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович прибыл в Киев, чтобы закрепить партнерство ЕС и Украины относительно сырья

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович во время двухдневного визита в Украину будет обсуждать партнерства и реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

"Приветствую в Украине Мароша Шефчовича! Два дня напряженных встреч, сосредоточенных главным образом на партнерствах между Украиной и ЕС относительно сырья и аккумуляторов, а также на вопросах и реформах, связанных с "Зеленым соглашением", - отметил Маасикас.

Как отмечается на сайте Еврокомиссии, на 13 июля запланированы встречи Шефчовича с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также подписание Меморандума о взаимопонимании между Европейским союзом и Украиной о стратегическом партнерстве относительно сырья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил еврокомиссара Шефчовича орденом Ярослава Мудрого

"Рад приветствовать в Украине вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. Во время нашей предыдущей встречи в Брюсселе мы договорились о диалоге между Украиной и ЕС в сфере критического сырья", - написал Денис Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что 13 июля вместе с Шефчовичем они будут участвовать в первой Конференции высокого уровня относительно стратегического партнерства в области критического сырья.

Шмыгаль добавил, что Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере.

Напомним, в декабре 2019 года новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен впервые представил в Европарламенте проект Зеленого соглашения ЕС, которое позднее было поддержано Европейским советом на уровне глав государств и правительств стран ЕС. Этот "зеленый" курс предполагает преобразование Европы в климатически нейтральный континент до 2050 года.

Также читайте: ЕС мобилизует 17 млрд евро для стран "Восточного партнерства", - еврокомиссар Вархеи

Автор: 

Еврокомиссия (1519) Евросоюз (17495) Шефчович Марош (111) Шмыгаль Денис (2821)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зебобиков на экспорт пустят?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:56 Ответить
зелебобики все порты и таможню уже подмяли. Именно они торгуют сырьем, все остальное или уже продано или выставлено на продажу.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:20 Ответить
Ліс на експорт?
показать весь комментарий
12.07.2021 19:00 Ответить
Чисто європейсько-млядський підхід - спитати ідіота, а чи він відчуває себе ідіотом. Тим паче, що ЄС підписував контракти напряму г кваспромом. І мішати в одну паперку Нафтогаз-Кваспром - це зразок для маркеру "корупційний підхід"
показать весь комментарий
12.07.2021 19:01 Ответить
"подписание Меморандума о взаимопонимании между Европейским союзом и Украиной о стратегическом партнерстве относительно сырья"

вічний сировинний придаток для розвинутої цивілізації...
показать весь комментарий
12.07.2021 19:06 Ответить
Отличная новость для Киселева, Соловьиного помета и Сливного бачка - "Украина сырьевой придаток". Такого открытого унижения не было за все 30 лет. Это не на фоне "Мрии" сказки лохам рассказывать ..От пустого места и то толку больше, и вреда никакого
Вице-президент Еврокомиссии Шефчович прибыл в Киев, чтобы закрепить партнерство ЕС и Украины относительно сырья - Цензор.НЕТ 6775
показать весь комментарий
12.07.2021 19:18 Ответить
Як ліс так давай.
До лісу через НАТО!
показать весь комментарий
12.07.2021 19:33 Ответить
 
 