Вице-президент Еврокомиссии Шефчович прибыл в Киев, чтобы закрепить партнерство ЕС и Украины относительно сырья

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович во время двухдневного визита в Украину будет обсуждать партнерства и реформы.

"Приветствую в Украине Мароша Шефчовича! Два дня напряженных встреч, сосредоточенных главным образом на партнерствах между Украиной и ЕС относительно сырья и аккумуляторов, а также на вопросах и реформах, связанных с "Зеленым соглашением", - отметил Маасикас.

Как отмечается на сайте Еврокомиссии, на 13 июля запланированы встречи Шефчовича с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также подписание Меморандума о взаимопонимании между Европейским союзом и Украиной о стратегическом партнерстве относительно сырья.

"Рад приветствовать в Украине вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. Во время нашей предыдущей встречи в Брюсселе мы договорились о диалоге между Украиной и ЕС в сфере критического сырья", - написал Денис Шмыгаль в Telegram.

Он добавил, что 13 июля вместе с Шефчовичем они будут участвовать в первой Конференции высокого уровня относительно стратегического партнерства в области критического сырья.

Шмыгаль добавил, что Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере.

Напомним, в декабре 2019 года новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен впервые представил в Европарламенте проект Зеленого соглашения ЕС, которое позднее было поддержано Европейским советом на уровне глав государств и правительств стран ЕС. Этот "зеленый" курс предполагает преобразование Европы в климатически нейтральный континент до 2050 года.

