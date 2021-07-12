Зеленский об идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал желание канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эмманюэля Макрона встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Что касается приглашения Европейского союза президенту России, я считаю, что это несправедливо по отношению к Украине в той ситуации, в которой мы находимся, в том военном конфликте. Я не хочу сказать, что это предательство, потому что Евросоюз принял решение - эта встреча не состоится", - отметил Зеленский в интервью литовскому изданию LRT.
По его мнению, такое желание означает, что цена любой войны составляет семь лет.
"Я считаю, что это несправедливо, я повторюсь. Потому что это означает, что цена любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что через семь лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить по-прежнему", - сказал президент Украины.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.
Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.
МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.
Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.
Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
