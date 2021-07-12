РУС
5 452 29

Зеленский об идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал желание канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эмманюэля Макрона встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается приглашения Европейского союза президенту России, я считаю, что это несправедливо по отношению к Украине в той ситуации, в которой мы находимся, в том военном конфликте. Я не хочу сказать, что это предательство, потому что Евросоюз принял решение - эта встреча не состоится", - отметил Зеленский в интервью литовскому изданию LRT.

По его мнению, такое желание означает, что цена любой войны составляет семь лет.

"Я считаю, что это несправедливо, я повторюсь. Потому что это означает, что цена любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что через семь лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить по-прежнему", - сказал президент Украины.

Также читайте: Меркель "немного грустно", что партнеры по ЕС не поддержали идею саммита с Путиным

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.

Зеленский Владимир Меркель Ангела путин владимир Макрон Эмманюэль
+17
12.07.2021 19:18 Ответить
+16
досить скиглить і шукати винуватих, коли в самого штани обісрані.
12.07.2021 19:05 Ответить
+8
недоробло
раньше было "недопустимо" и слушали
а при тебе "несправедливо" и на тебя кладут. если бы не поляки и прибалты - чтобы ты сделал? ножкой топнул?
12.07.2021 19:29 Ответить
досить скиглить і шукати винуватих, коли в самого штани обісрані.
12.07.2021 19:05 Ответить
Кто виновен в войне?
12.07.2021 19:39 Ответить
Що ви тут? Не поплавились?

https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo KALUSH - Додому (feat. Skofka)
12.07.2021 19:09 Ответить
Який там поплавились? Пиріщить така злива що вода на дорозі в рівень з бордюром. Грім і молонья. А Синоптик каже без опадів. Такий же брехливий як і оманський брехун.
12.07.2021 19:14 Ответить
Брехуни всі,і синоптик с гисметео,вентуски,а в першу черге зезлива...
12.07.2021 20:09 Ответить
Вони теж хочуть зазирнути ***** вглаз. Не один ти такий.
12.07.2021 19:09 Ответить
12.07.2021 19:15 Ответить
https://rubryka.com/2021/07/12/putin-napysav-stattyu-pro-yednist-rosiyan-ta-ukrayintsiv/ Путін написав статтю про "єдність росіян та українців" , Зеленскiй каже йому що читав чотири рази и пiде шостий читати Меркель i Макрону
12.07.2021 19:16 Ответить
А клянчить у Китая кредиты за спиной США - это не предательство?
12.07.2021 19:16 Ответить
12.07.2021 19:18 Ответить
Дістала ця стара *****, мотається як фурія. Її вже й трясло, а вона все мотається й мотається
12.07.2021 19:18 Ответить
У Меркель небольшая квартира в Берлине, вот и мотается чтобы жить в замке.
12.07.2021 19:21 Ответить
Вона їй не потрібна, в неї інші вподобання. Наприклад пАрєшать вАпроси для старого друга ще по гдр *****. Не знаю, що їх там зв'язує, але якийсь зв'язок видно неозброєним оком.
12.07.2021 20:55 Ответить
12.07.2021 19:23 Ответить
Страстное желание, и не только желание, но и действия в этом направлении! - Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС "означает, что цена любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что через семь лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить по-прежнему" "Вернись, я всё прощу: упрёки, подозренья, Мучительную боль невыплаканных слёз, Укор речей твоих, безумные мученья, Позор и стыд твоих угроз. Я упрекать тебя не стану и не смею.." (с)

Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
12.07.2021 19:25 Ответить
Пусть учат историю, чем обернулся Мюнхенский сговор, для Чехословакии, а потом для Европы и всего мира.
12.07.2021 19:28 Ответить
недоробло
раньше было "недопустимо" и слушали
а при тебе "несправедливо" и на тебя кладут. если бы не поляки и прибалты - чтобы ты сделал? ножкой топнул?
12.07.2021 19:29 Ответить
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62

свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1414590404893229058 2 год

Жааах! Вчера в мире отметили Всемирный день народонаселения. По усредненным прогнозам ООН, к 2100 году население Таджикистана вырастет на 172%, Кыргызстана - на 71%, Казахстана - на 50%. Население Украины сократится почти наполовину, Беларуси - на 21%, России - на 14%
12.07.2021 19:31 Ответить
Де там топножкою і вапрос "чому Україна досі не в НАТО?"
12.07.2021 19:37 Ответить
у макроса вид на фото как из тик тока : Шо такое ? Кто это ? Давай мальчик с этим своим…
12.07.2021 19:39 Ответить
12.07.2021 19:48 Ответить
Дождался, бедоносец. У меня масса претензий к Пороху, но кто-то может представить подобную ситуация лет четыре-три назад? Зеля - пустое место.
12.07.2021 19:55 Ответить
Три-чотири роки тому європейські лідери не зустрічались з Путіним? Зустрічались.
А те, що під час цього Порошенко давав рішучі прес-конференції на П'ятому і Прямому, де наголошував про потужну підтримку європейської спільноти бла-бла-бла - нічого не змінює.
12.07.2021 20:02 Ответить
Неправда, з 2014 року не зустрічались європейські лідери з путіним ні у форматі саммітів ЕС ні G8. Раша була виключена з G8, стало G7, а делегацію раши в Раді ЕС позбавили голосу і рашисти припинили свою діяльність у всіх органах ЕС. Були зустрічі виключно у норманському форматі та переговорі у Мінську. Особисті зустрічі Макрона і Меркель з кримлівською вошою почалить тільки при Зеленському. Причому, на цих зустрічах піднімались питання, що було надзвичайно важливі для долі України. Ось тільки ЗЕ на них не запрошували. Не можу собі навіть уявити таке при Пороху.
13.07.2021 08:03 Ответить
Зєля Зрадниця, в усьому винна ти, пустопорожня балаболка безродна.. тікай у свій Оман, "пока трамваї ходять"
12.07.2021 20:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1414617895540301825 1 ч

Крот Луб'янки приїхав підписувати капітуляцію перед кротом Штазі.
Шкоду отримала Україна, збитки вже отримує Євросоюз, бо ціни на газ вже пішли вгору.
12.07.2021 20:24 Ответить
Эти две марионетки меркельша и микрон, кормятся с рук кремлевского убийцы и вора, шо та Байден слишком мягкотелый, надо напомнить продажным, кто в доме хозяин, в данном случае демократия неуместна.
12.07.2021 20:48 Ответить
Меркель з макароном не бажають спочатку відновити націонал - соціалістичну партію та повісити портрет Гітлера у Раді Європи???
А потім вже й путєна запрошуйте...
12.07.2021 23:34 Ответить
 
 