Командование Войск связи ВСУ отказывается поддерживать и развивать интеграционную платформу "Дельта", - Проект реформ оборонных закупок

Учения "Sea Breeze-2021" проходили с применением украинской интеграционной платформы "Дельта". Однако несмотря на положительные отзывы союзников, командование ВСУ на считает нужным развивать и поддерживать данный продукт

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Проект реформ оборонных закупок.

Отмечается, что платформа обеспечила отображения ситуационной осведомленности в морском, наземном и воздушном пространстве. "Дельта" является одной из систем, с помощью которой происходила координация, взаимодействие и обмен информацией между участниками учений. Предлагается, чтобы учения в следующем году происходили также на ИП "Дельта".

"Союзники положительно оценивают работу платформы, а представители Японии даже заинтересовались возможностью ее приобретения", - говорится в сообщении.

Однако, как пишут авторы статьи, существуют риски упадка ИП "Дельта", о которых писали Аэроразведка и эксперты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие ГОЗ-2021 произошло с нарушением переходных положений Закона "Об оборонных закупках", - эксперт Проектного офиса реформ Минобороны Переверзев

"Похоже, командование Вооруженных Сил Украины, в частности Командование Войск связи и кибербезопасности не считает нужным поддерживать и развивать "Дельту". В этом году команда разработчиков не пополнилась ни одним курсантом-выпускником: три изнурительных года специалисты расформированной военной части А2724 готовили себе на замену и в помощь 9 курсантов, но их распределили в другие части. Печально представить, что будет в следующем году, ведь у большинству специалистов команды завершаются контракты, и физически некому будет поддерживать систему, - и тем более говорить о ее развитии", - говорится в статье.

Как отмечают в "Проекте реформы оборонных закупок", ситуация приобретает черты абсурда: Вооруженные Силы Украины имеют продукт, который получает положительные отзывы союзников и достойно представляет Украину, однако сами ВСУ не способствуют его развитию.

Читайте: Таран предложил НАТО испытать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе