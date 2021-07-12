РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8678 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 208 20

Командование Войск связи ВСУ отказывается поддерживать и развивать интеграционную платформу "Дельта", - Проект реформ оборонных закупок

Командование Войск связи ВСУ отказывается поддерживать и развивать интеграционную платформу

Учения "Sea Breeze-2021" проходили с применением украинской интеграционной платформы "Дельта". Однако несмотря на положительные отзывы союзников, командование ВСУ на считает нужным развивать и поддерживать данный продукт

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Проект реформ оборонных закупок.

Отмечается, что платформа обеспечила отображения ситуационной осведомленности в морском, наземном и воздушном пространстве. "Дельта" является одной из систем, с помощью которой происходила координация, взаимодействие и обмен информацией между участниками учений. Предлагается, чтобы учения в следующем году происходили также на ИП "Дельта".

"Союзники положительно оценивают работу платформы, а представители Японии даже заинтересовались возможностью ее приобретения", - говорится в сообщении.

Однако, как пишут авторы статьи, существуют риски упадка ИП "Дельта", о которых писали Аэроразведка и эксперты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие ГОЗ-2021 произошло с нарушением переходных положений Закона "Об оборонных закупках", - эксперт Проектного офиса реформ Минобороны Переверзев

"Похоже, командование Вооруженных Сил Украины, в частности Командование Войск связи и кибербезопасности не считает нужным поддерживать и развивать "Дельту". В этом году команда разработчиков не пополнилась ни одним курсантом-выпускником: три изнурительных года специалисты расформированной военной части А2724 готовили себе на замену и в помощь 9 курсантов, но их распределили в другие части. Печально представить, что будет в следующем году, ведь у большинству специалистов команды завершаются контракты, и физически некому будет поддерживать систему, - и тем более говорить о ее развитии", - говорится в статье.

Как отмечают в "Проекте реформы оборонных закупок", ситуация приобретает черты абсурда: Вооруженные Силы Украины имеют продукт, который получает положительные отзывы союзников и достойно представляет Украину, однако сами ВСУ не способствуют его развитию.

Читайте: Таран предложил НАТО испытать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе

Командование Войск связи ВСУ отказывается поддерживать и развивать интеграционную платформу Дельта, - Проект реформ оборонных закупок 01

Автор: 

армия (8515) оборона (5268) Си-Бриз (146) военные учения (3477) ВСУ (6859)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Что еще не угробила в обороне эта власть зеленых манкуртов?
показать весь комментарий
12.07.2021 19:37 Ответить
+5
Тому що верхівка ЗСУ нагадує філію ФСБ !!!Кремлівські гнида на гниді!!!))))))
показать весь комментарий
12.07.2021 19:38 Ответить
+4
Згадайте хто у нас говнокомандуючий і все буде зрозуміло.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что еще не угробила в обороне эта власть зеленых манкуртов?
показать весь комментарий
12.07.2021 19:37 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,ляькова імітація !!!В Україні нема української державної влади !!!))))
показать весь комментарий
12.07.2021 19:40 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2021/07/elektronprylad.html Прибутки НТК «Електронприлад» впали на 325%
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/novator-2020.html Прибутки ДП «Новатор» впали більш ніж у 10 разів
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/dkr.html На всі ДКР, зокрема й розробку САУ «Богдана», РСЗВ «Вільха» і корабельного «Нептуна» виділять трохи менше мільярда
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/93.html Прибутки Дослідно-проектного центру кораблебудування впали на 93%
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/doz-mertv.html Мінстратегпром руйнує систему оборонних закупівель
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/furya.html Міноборони не замовило жодного безпілотника «Фурія», а розробку баражуючого ********** «Грім» зупинено
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/410.html 410-й завод закінчив рік із мільйонними збитками
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/zakupivli.html Всі армійські закупівлі заблоковано (ДОКУМЕНТ)
.....
показать весь комментарий
12.07.2021 19:47 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
показать весь комментарий
12.07.2021 19:59 Ответить
Тому що верхівка ЗСУ нагадує філію ФСБ !!!Кремлівські гнида на гниді!!!))))))
показать весь комментарий
12.07.2021 19:38 Ответить
И нефиг закупать глюкавые поделки криворуких кулхакеров.
Нужны сертифицированные НАТО продукты.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:39 Ответить
Так они вообще ничего не внедряют. Ни свое, ни от НАТО
показать весь комментарий
12.07.2021 19:48 Ответить
Это другой вопрос.
А то зазвиздячат очередную дию, у которой исполнительный код хранится в каком-нибудь сарае в Роттердаме, где половина обслуги - кацапы.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:54 Ответить
Эти могут. Как "Дия" лежала когда произошел сбой виртуализации в GoogleDocs !!. И это мы говорил и государственном сервисе, который недавно Зеля законодательно приравнял в правах к реальным документам.
показать весь комментарий
12.07.2021 20:03 Ответить
в ***** супер нову систему закуплять

Командование Войск связи ВСУ отказывается поддерживать и развивать интеграционную платформу "Дельта", - Проект реформ оборонных закупок - Цензор.НЕТ 1723
показать весь комментарий
12.07.2021 19:40 Ответить
Згадайте хто у нас говнокомандуючий і все буде зрозуміло.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:41 Ответить
Ну правильно. НАТО одобряет, японцы заинтересовались.....значит, оно зеленым не надо. А то ***** говносериальчики в стране-помойке продавать запретит.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:41 Ответить
Зелене кубло гельмінтів,знесилюючи нищить Україну !!!))
показать весь комментарий
12.07.2021 19:42 Ответить
Волонтеры 4 или 5 лет назад разработали эфективную программу на планшеты для взаимодействия и управления артирелийскым огнем которая была слита нашим командованием кацапии а генштаб ,,признал,, ее не эфективной но кацапия ей по сей день пользуеться и нас громит.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:43 Ответить
Мо, они сподобятся создать украинскую систему бухучета?
Не, руки из задницы?
Ото и нефиг трендеть .
В Украине ИТ-индустрия отсутствует вообще!
показать весь комментарий
12.07.2021 19:47 Ответить
В бухучете власти существует только личное дейчноке это умножение для своего кармана и вычитание из народного.Вот и вся бухгалтерия.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:52 Ответить
а миллион деревьев за шо сажать...
показать весь комментарий
12.07.2021 20:11 Ответить
У зеленых такая задача- угробить все что было наработано. Тут уже без эмоций и матов. Все понятно было еще до выборов.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:55 Ответить
К сожалению далеко не всем, советскому народу не нужна армия НАТО, их устраивает советская, в западной системе ценностей работать надо, а они не привыкли и не хотят, вот и голосуют за любого подонка, который халявы наобещает послаще.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:29 Ответить
Советской армии ничего такого не нужно, главное сохранение рабовладельческой иерархии и незыблемого принципа "я начальник, ты дурак".
показать весь комментарий
12.07.2021 22:21 Ответить
 
 