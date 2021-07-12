Командование Войск связи ВСУ отказывается поддерживать и развивать интеграционную платформу "Дельта", - Проект реформ оборонных закупок
Учения "Sea Breeze-2021" проходили с применением украинской интеграционной платформы "Дельта". Однако несмотря на положительные отзывы союзников, командование ВСУ на считает нужным развивать и поддерживать данный продукт
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Проект реформ оборонных закупок.
Отмечается, что платформа обеспечила отображения ситуационной осведомленности в морском, наземном и воздушном пространстве. "Дельта" является одной из систем, с помощью которой происходила координация, взаимодействие и обмен информацией между участниками учений. Предлагается, чтобы учения в следующем году происходили также на ИП "Дельта".
"Союзники положительно оценивают работу платформы, а представители Японии даже заинтересовались возможностью ее приобретения", - говорится в сообщении.
Однако, как пишут авторы статьи, существуют риски упадка ИП "Дельта", о которых писали Аэроразведка и эксперты.
"Похоже, командование Вооруженных Сил Украины, в частности Командование Войск связи и кибербезопасности не считает нужным поддерживать и развивать "Дельту". В этом году команда разработчиков не пополнилась ни одним курсантом-выпускником: три изнурительных года специалисты расформированной военной части А2724 готовили себе на замену и в помощь 9 курсантов, но их распределили в другие части. Печально представить, что будет в следующем году, ведь у большинству специалистов команды завершаются контракты, и физически некому будет поддерживать систему, - и тем более говорить о ее развитии", - говорится в статье.
Как отмечают в "Проекте реформы оборонных закупок", ситуация приобретает черты абсурда: Вооруженные Силы Украины имеют продукт, который получает положительные отзывы союзников и достойно представляет Украину, однако сами ВСУ не способствуют его развитию.
Нужны сертифицированные НАТО продукты.
А то зазвиздячат очередную дию, у которой исполнительный код хранится в каком-нибудь сарае в Роттердаме, где половина обслуги - кацапы.
Не, руки из задницы?
Ото и нефиг трендеть .
В Украине ИТ-индустрия отсутствует вообще!