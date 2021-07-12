Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы
Президент государства-агрессора утверждает, что в Украине происходит "принудительная смена идентичности", несмотря на то, что "миллионы людей" относятся к России "не просто хорошо, а с большой любовью".
Об этом Путин пишет в статье, опубликованной на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском, сообщает Цензор.НЕТ.
"самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг", – считает президент РФ.
Он называет политику Украины "курсом на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России", и утверждает, что последствия у этой политики сравнимы с применением против России оружия массового поражения.
"В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы", – пишет Путин.
Обругав украинскую власть, президент РФ "похвалил" украинский народ.
"Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство – никуда не делись", – пишет Путин.
"Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине", – считает хозяин Кремля.
Источник: https://censor.net/ru/n3276630
