Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы

Президент государства-агрессора утверждает, что в Украине происходит "принудительная смена идентичности", несмотря на то, что "миллионы людей" относятся к России "не просто хорошо, а с большой любовью".

Об этом Путин пишет в статье, опубликованной на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском, сообщает Цензор.НЕТ.

"самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг", – считает президент РФ.

Он называет политику Украины "курсом на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России", и утверждает, что последствия у этой политики сравнимы с применением против России оружия массового поражения.

"В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы", – пишет Путин.

Обругав украинскую власть, президент РФ "похвалил" украинский народ.

"Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство – никуда не делись", – пишет Путин.

"Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине", – считает хозяин Кремля.