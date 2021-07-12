РУС
Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы

Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы

Президент государства-агрессора утверждает, что в Украине происходит "принудительная смена идентичности", несмотря на то, что "миллионы людей" относятся к России "не просто хорошо, а с большой любовью".

Об этом Путин пишет в статье, опубликованной на сайте Кремля на двух языках – русском и украинском, сообщает Цензор.НЕТ.

"самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг", – считает президент РФ.

Он называет политику Украины "курсом на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России", и утверждает, что последствия у этой политики сравнимы с применением против России оружия массового поражения.

Читайте: Путин: "Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи"

"В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев – совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы", – пишет Путин.

Обругав украинскую власть, президент РФ "похвалил" украинский народ.

"Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство – никуда не делись", – пишет Путин.

Также читайте: Казанский о статье Путина: Если "великий историк" решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Таганрог с Шахтами и Новошахтинском. КАРТА

"Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине", – считает хозяин Кремля.

путин владимир (32048) россия (96939)
+55
Какая циничная мразь, не зря в историю оно войдет как *****
показать весь комментарий
12.07.2021 20:13 Ответить
+45
Говно...
показать весь комментарий
12.07.2021 20:19 Ответить
+42
Вова, вашими "молитвами" за новососсию уже уменьшился на миллионы
Правильным курсом идете, таварищ майор !
показать весь комментарий
12.07.2021 20:13 Ответить
Плюйте цій собаці парашній у харю топчіть його вшиві свинячі портрети
Путін-*****
показать весь комментарий
12.07.2021 21:26 Ответить
"В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев - совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы", - пишет Путин. Источник: https://censor.net/ru/n3276630

ФІНОУГОРСЬКИЙ ОРДИНЕЦЬ ЯК ЩО НЕ ЗБРЕШЕ, ТО ДЕНЬ У НЬОГО ПРОЙШОВ ДАРМА

Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы - Цензор.НЕТ 5986
показать весь комментарий
12.07.2021 21:35 Ответить
Українці і росіяни (в тому числі і рускоязичні слов'яни) дійсно були "однією політичною нацією" в російській імперії та ссср. Але ключовий момент тут "політична нація". Бо розмовляли різними мовами. Рускіє ефективно знищили проект української політичної нації і під час російської імперії, і під час ссср. Зараз українці і росіяни будують абсолютно різні політичні нації. Українці "вламуються в прочинені двері ЄС та НАТО", без будь якої євро-взаємності (ну хіба ж українці більш корумповані ніж член НАТО албанія чи офіційний кандидат в ЄС та ж сама албанія?) А росіяни відроджують російську імперію. Абсолютно різні політичні нації.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:38 Ответить
Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы - Цензор.НЕТ 6212
показать весь комментарий
12.07.2021 21:39 Ответить
Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы - Цензор.НЕТ 3340
показать весь комментарий
12.07.2021 21:41 Ответить
В реальности у нас до сих пор 20-30% населения (а это минимум 8-10 млн.чел.) пророссийски настроенных.Рейтинг ОПЗЖ и пророссийской части Слуги народа это подтверждает.Если этих дебилов не переубедила война и оккупация Крыма,то менять их идентичность это пустая трата времени.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:46 Ответить
работать с этими рептилоидами нужно.... жестко и целенаправлено.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:53 Ответить
Максимум что можно сделать это ограничить их право заводить в органы власти своих представителей.Например запретить все пророссийские партии в Украине.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:22 Ответить
Депортация была бы лучшим выходом из ситуации, но для начала нужно законодательно ввести статус не гражданина, как в прибалтике...
показать весь комментарий
09.12.2021 12:11 Ответить
Украинское ватное быдло, путин ещё никого не убил из твоих близких? Путин ещё не обстрелял и не разрушил твой дом? Путин ещё не захватил в плен и не держит на подвале твою жену, мать, ребёнка? Это всё происходит с другими , но не с тобой? Тогда тебе есть, за что любить массового убийцу и международного террориста...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:52 Ответить
Ну гнида... Я дуже хочу виразити шо я думаю по цьому питанню, але ж мій коментар сходу видалять, а мене знову забанять. Напишу тільки шо <******* пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі-пі - пі - пі-пі!!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 22:05 Ответить
Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы - Цензор.НЕТ 9542
показать весь комментарий
12.07.2021 22:10 Ответить
Ваши слова, та до бога.
показать весь комментарий
13.07.2021 01:08 Ответить
Підор ботоксний, більше ніж ти, козел, для цього ніхто не зробив!
показать весь комментарий
12.07.2021 22:17 Ответить
Где ты нашёл русских в россии *****? Вот тех удмурдов ,мордвинов и бурятов? Так нам такие братья не нужны.ПНХ !
показать весь комментарий
12.07.2021 22:24 Ответить
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера...
показать весь комментарий
09.12.2021 12:13 Ответить
Чтобы
выход был успешен,

Вариантов кот наплакал:

Путин должен быть повешен

Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",

Кто поверит этим трелям?

Путин должен быть повешен,

В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,

Не решить проблему мирно,

Путин должен быть повешен,

Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,

Ад да будет уготован!

Путин должен быть повешен

Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен

И глумлив оскал на харе...

Путин должен быть повешен!

Никакой пощады твари!

показать весь комментарий
12.07.2021 22:36 Ответить
Украина+Беларусь - настоящая Русь, РФ - Московия.

Почему украинська и беларуська мовьі похожи как две капли водьі, а московский язьік как две капли водьі с болгарским? Пан Путин про зто умалчивает...

Россия такое же отношение имеет к Руси, как морская свинка к морю.
показать весь комментарий
12.07.2021 23:09 Ответить
цікаво, коронавірус теж нашим клітинам каже: "ми же братья!" ?
показать весь комментарий
12.07.2021 23:16 Ответить
Мокша, оффни ротик. Ты сам-то чьих кровей будешь, путя?
показать весь комментарий
12.07.2021 23:33 Ответить
Фактически он оправдывает агрессию против Украины и обещает продолжить войну с Украиной
показать весь комментарий
13.07.2021 00:27 Ответить
Муйло, ты ранты спутало. Это же ты, ублюдочное, заставило нас поверить в истину , шо каазлабад - наш злейший враг.
показать весь комментарий
13.07.2021 01:12 Ответить
"просто хорошо, а с большой любовью"(c)
совсем кукушку отпил , идиот гбшный ? да будьте вы прокляты со своей поганой иперской идеей и тупым народцем .
Источник: https://censor.net/ru/n3276630
показать весь комментарий
13.07.2021 01:52 Ответить
и со своей "любовью", путин намекает, что некому работать, заманивает в Россию - не таджикам же и дагам с чеченами работать в Сибири.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:20 Ответить


Бесподобно ! Пречудово !
Неймовірно потішили "перли" фюрера.
показать весь комментарий
13.07.2021 02:57 Ответить
Хто його сприймає як нормальну людину?Слава Богу, що ми не один народ.
показать весь комментарий
13.07.2021 02:59 Ответить
Что посеиш, то и пожнёш, маленькое грязное *****.
показать весь комментарий
13.07.2021 05:49 Ответить
в 2014 году, в самом начале, ВСУ не могли даже стрелять в рашек: "Как это так, думали многие. стрелять в русских? " Тупой Тупин своими руками оторвал украинцев от россии.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:23 Ответить
Я русский живу в Украине всю жизнь и ТОРЖЕСТВЕННО заявляю : Путин мне ВРАГ
показать весь комментарий
13.07.2021 06:33 Ответить
Путин: Русских в Украине заставляют поверить, что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы - Цензор.НЕТ 7818
показать весь комментарий
13.07.2021 07:03 Ответить
цапи, увєруйтє в це, пліз, та передохніть мільонами
показать весь комментарий
13.07.2021 12:31 Ответить
паРашка - это не страна, а БАНДИТСКИЙ АНКЛАВ! нет никаких "русских" - это миф и ымперские басни УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:56 Ответить
Пуйло-*****!!! Если путинским русским так хреново живётся в Украине забери их к себе в Москву, вместо таdжиков, узбеков и прочих рабов, работа..их в России!!...... Как коммунисты-фашисты, 275 лет заставляли огнём и мечом все страны россии и СССР принуительно учить русский язык, так и мы сегоня Dолжны всех, кто проживает в Украине научить , а некоторых и заставить выучить украинский язык!! Кому не нравится Украинска мова- на вокзал и в Москву !!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:16 Ответить
Россия и есть самый наглый , поDлый и коварный враг Украины! И чем больше поDохнет этих россиян тем лучше!!
показать весь комментарий
13.07.2021 17:14 Ответить
В хйула обострение а это опастно для окружающих
показать весь комментарий
13.07.2021 19:35 Ответить
А скільки самих росіян в Росії.В Росії є організація 388народностей. Очолює її сам Путін.Дивлюся їхні канали і там на якомусь шоу так звані росіяни лютували по цьому поводу.
показать весь комментарий
09.12.2021 11:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 