Демонтаж здания "Квіти України" должны остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса, - Ткаченко
Работы по демонтажу модернистского здания "Квіти України" в Киеве необходимо остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса.
Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Работы по демонтажу здания "Квіти України" необходимо немедленно остановить. Солидарен с позицией общественности.
Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений - начало любых строительных или демонтажных работ неправомерно.
К тому же остановка должна продолжаться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты", - подчеркнул министр.
Ткаченко также отметил, что объект находится в историческом ареале Киева, и призвал столичную власть тщательно подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а "не раздавать их с высотностью, которая абсолютно порочит город".
