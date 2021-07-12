РУС
Демонтаж здания "Квіти України" должны остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса, - Ткаченко

Работы по демонтажу модернистского здания "Квіти України" в Киеве необходимо остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса.

Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Работы по демонтажу здания "Квіти України" необходимо немедленно остановить. Солидарен с позицией общественности.

Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений - начало любых строительных или демонтажных работ неправомерно.

К тому же остановка должна продолжаться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты", - подчеркнул министр.

Ткаченко также отметил, что объект находится в историческом ареале Киева, и призвал столичную власть тщательно подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а "не раздавать их с высотностью, которая абсолютно порочит город".

"Квіти України" ?
розтоптані
Ветерани та волонтери ?
посаджені....

всьо будєт ЗЄлєно
показать весь комментарий
12.07.2021 20:06 Ответить
вася, поздно всра..ся - там уже снесли все что могли....вылазь из своего параллельного мира
показать весь комментарий
12.07.2021 20:28 Ответить
У Левченко лучше получалось останавливать застройщиков, чем у хабадного заявителя ртом.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:02 Ответить
Кстати, а где курица Буймистер, которая недавно здесь рисовалась натуральным цветом волос. Это ж ее округ.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:30 Ответить
Опа. Куклу за верёвку дёрнули. Что-то пищит, но ничего не понятно
показать весь комментарий
14.07.2021 15:46 Ответить
 
 