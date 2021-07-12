Демонтаж здания "Квіти України" должны остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса, - Ткаченко

Работы по демонтажу модернистского здания "Квіти України" в Киеве необходимо остановить до решения о предоставлении ему охранного статуса.

"Работы по демонтажу здания "Квіти України" необходимо немедленно остановить. Солидарен с позицией общественности.

Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений - начало любых строительных или демонтажных работ неправомерно.

К тому же остановка должна продолжаться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты", - подчеркнул министр.

Ткаченко также отметил, что объект находится в историческом ареале Киева, и призвал столичную власть тщательно подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а "не раздавать их с высотностью, которая абсолютно порочит город".

