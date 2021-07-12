РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8678 посетителей онлайн
Новости
2 384 37

Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"

Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности. Мероприятие состоялось под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы по выполнению Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию и четкие индикаторы успешности его реализации. Во время заседания первая леди представила собственный просветительский проект "Справочник безбарьерности".

"Эта стратегия создана для людей, и она о людях. Раз за разом мы сталкиваемся с тем, что надо объяснять значение безбарьерности. Для того чтобы сделать этот термин более понятным, у меня возникла идея: создать единый справочник с разъяснением основных принципов безбарьерности, правил коммуникации и словарем базовых понятий безбарьерности", - отметила Елена Зеленская.

План мероприятий предусматривает более 250 инициатив, которые должны быть воплощены в ближайшие два года. Среди всех мероприятий представители министерств совместными усилиями определили семь приоритетных проектов. Они касаются самых больших барьеров, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.

Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект Справочник безбарьерности 01

"250 проектов, вошедших в Национальную стратегию безбарьерности - это те реальные изменения, которых годами ждали миллионы украинцев в каждой территориальной общине от Ужгорода до Луганщины, от Чернигова до Одессы. План мероприятий станет "дорожной картой" для каждого министерства, в пределах своей сферы ответственности ", - подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом, проект Плана мероприятий на 2021-2022 годы предусматривает:

• Создание безбарьерного доступа пассажиров к объектам транспортной инфраструктуры;

• Повышение осведомленности маломобильных групп населения о своих правах и возможностях их реализации;

• Подключение к оптическому Интернету 6000 объектов социальной инфраструктуры, расположенных в сельской местности;

• Обновление ряда государственных строительных норм в соответствии с современными требованиями безбарьерности и усиление контроля за соблюдением государственных строительных норм. Внедрение новых стандартов доступности общественных зданий;

• Повышение предпринимательской деятельности ветеранов. Для этого будет создана онлайн-платформа, которая предоставит доступ ветеранам ко всем необходимым сервисам для начала, ведения и развития бизнеса;

• Внедрение в Украине Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

• Создание образовательной модели, которая обеспечивает поддержку в образовательном процессе любого ребенка, который в этом нуждается и тому подобное.

"Наша цель - создание комфортного и безбарьерного пространства на всей территории государства. В Украине не должно остаться ни одного общественного здания, в которое не смогли бы попасть люди из категории маломобильных групп населения. Минрегион обобщил предложения всех центральных органов исполнительной власти и подготовил соответствующий проект решения правительства, которое уже сегодня будет направлен на рассмотрение Кабинета Министров. Хочу еще раз поблагодарить первую леди Елену Зеленскую, которая выступила инициатором разработки Нацстратегии безбарьерности ", - отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Справка

Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине была разработана по инициативе первой леди Елены Зеленской и во исполнение Указа Президента Украины от 3 декабря 2020 года "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине".

Разработку проекта Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2021-2022 годы координирует Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группе при Кабинете Министров Украины предоставляет экспертный консорциум, который сформировали Центр экономического восстановления, ИСАР Единение и ОО "Безбарьерность"

Автор: 

Минрегионразвития (138) Зеленская Елена (227) Шмыгаль Денис (2819) Чернышов Алексей (202)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Карл, ты только вдумайся, Карл, на Совете безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"!

Карл, это победа, Карл! Победа безбарьерность во время безбарьерности методом безбарьерность по справочнику безбарьерности во имя безбарьерности!
показать весь комментарий
12.07.2021 20:12 Ответить
+16
Безбар"єрність зелені відома.Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности" - Цензор.НЕТ 7337
показать весь комментарий
12.07.2021 20:19 Ответить
+15
Очередная ТП, которую оплачивают с за счет налогоплательщиков. Когда то такое уже было..
Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности" - Цензор.НЕТ 3094
показать весь комментарий
12.07.2021 20:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карл, ты только вдумайся, Карл, на Совете безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"!

Карл, это победа, Карл! Победа безбарьерность во время безбарьерности методом безбарьерность по справочнику безбарьерности во имя безбарьерности!
показать весь комментарий
12.07.2021 20:12 Ответить
не, без поребрика уже никак...
показать весь комментарий
12.07.2021 20:16 Ответить
Так безпоребрикость или безбарьезности? И вообще, за Вовчика понятно, но она то на чём сидит или что курит?
показать весь комментарий
12.07.2021 20:30 Ответить
ВОТ ОНО В ЧЕМ ДЕЛО!
Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы по выполнению Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию ..........
показать весь комментарий
12.07.2021 20:13 Ответить
Очередная ТП, которую оплачивают с за счет налогоплательщиков. Когда то такое уже было..
Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности" - Цензор.НЕТ 3094
показать весь комментарий
12.07.2021 20:17 Ответить
Люська-форточниця.
показать весь комментарий
12.07.2021 20:20 Ответить
Ну ця тьотка хоя беспонтова була : апельсини-палатки-валянки! Отримала по пиці від Хфедоровича і нікуда більше не лізла!
показать весь комментарий
12.07.2021 20:23 Ответить
зеленая "безбарьерность" это старая добрая "инклюзивность"
т.е. по факту то же самое что делалось без всяких планов и справочников до этих клоунов
показать весь комментарий
12.07.2021 20:17 Ответить
Видимо Елена,которая по специальности архитектор и не проработавшая по специальности ни одного дня,решила вернуть нас в 90стые.Так как ни одно предприятие в Украине не выпускает общественный транспорт приспособленый для нужд инвалидов а про 6000 точек интернета вообще смешно говорить мак как Маск уже запускает спутниковый интеренет для всего мира а перспектива Елены уклалась только в 6000 да и то в перспективе.
показать весь комментарий
12.07.2021 20:18 Ответить
Безбар"єрність зелені відома.Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности" - Цензор.НЕТ 7337
показать весь комментарий
12.07.2021 20:19 Ответить
вот это и есть "ПЕСЬИ МУХИ" - кара египетская для Украины
показать весь комментарий
12.07.2021 20:22 Ответить
пусть эти советчики попробуют проехать в коляске по городу - тротуары постоянно прерываются бордюрами, непреодолимыми для колясочников.

может Леночка попросила бы мужа пройтись с Велики Будівничими по городам и хотя бы "поляпать" несколькими лопатами асфальта перед бордюром и сделать какой-нибудь спуск
показать весь комментарий
12.07.2021 20:19 Ответить
совсем тёлка "барьеры" потеряла!..
показать весь комментарий
12.07.2021 20:20 Ответить
Видать напринимала сколько угодно и с любой стороны
показать весь комментарий
12.07.2021 21:19 Ответить
это же белая горячка. она бухает?
показать весь комментарий
12.07.2021 20:20 Ответить
Уже давно! Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 5654
показать весь комментарий
12.07.2021 21:10 Ответить
Лена шотакое? Вино класное?)))))
показать весь комментарий
12.07.2021 23:53 Ответить
а ее справочник по содержанию отличается чем-то от справочника Юного Химика?
показать весь комментарий
12.07.2021 20:20 Ответить
Зеленская что тоже вещества употребляет?!
показать весь комментарий
12.07.2021 20:21 Ответить
Муж наркоманить-дружина бухає -ото сімейка Голобородьків!
показать весь комментарий
12.07.2021 20:25 Ответить
Тьфу,жара,а то изначльно прочитал "карьера безедарности",мартышка навеки с шимпанзе..
показать весь комментарий
12.07.2021 20:32 Ответить
Безбарьерность!? А что это за слово такое? Как в переводе на украинский ?
показать весь комментарий
12.07.2021 20:37 Ответить
Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 9859
показать весь комментарий
12.07.2021 21:28 Ответить
Может не надо? Цены и тарифы и так растут без барьеров.
показать весь комментарий
12.07.2021 20:46 Ответить
научите дуру этикету вначале Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 2656
показать весь комментарий
12.07.2021 21:58 Ответить
Котлета в левой руке, вилка в правой - всё нормалёк.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:31 Ответить
В левой у неё ложка.
Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 9662
показать весь комментарий
13.07.2021 01:05 Ответить
Олена Зеленська на другому засіданні Ради безбар’єрності представила просвітницький проєкт "Довідник безбар’єрності" - Цензор.НЕТ 6581
показать весь комментарий
12.07.2021 21:59 Ответить
Какой же барьер мешает владельцу квартиры отключиться от ненужного ему
древнего центрального отопления ?
показать весь комментарий
12.07.2021 22:32 Ответить
Повышение осведомлённости маломобильных групп населения о своих правах и возможностях их реализации. Вот это сказанула, мощь мозга. Это же как бабушке взять свои права, и думать о возможности их реализовывать. Вы придурки дайте бабушке пенсию десять тысяч, а она их без вас придурков реализует. Клоуны и бездари, надо делать вид, что работают. Першей бледи лучше одеть свою полосатую пижаму, шлепки, и в 95 квартал писать сценарии.
показать весь комментарий
12.07.2021 23:51 Ответить
Что одно ЗЕ что другое ЗЕ банальные и тупые преЗЕрвативы.
показать весь комментарий
13.07.2021 00:46 Ответить
а как же помощь голодающим детям Германии, а Союз Меча и Орала?
показать весь комментарий
13.07.2021 07:16 Ответить
Мне одному показалось, что вся эта деятельность организовывается на фоне попыток лелализовать канабис? Или я ошибся
показать весь комментарий
13.07.2021 07:23 Ответить
А шо, лозуг "Канабис безбарьерный в массы!", звучит да ещё как звучит.
показать весь комментарий
13.07.2021 09:05 Ответить
 
 