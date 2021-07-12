Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности. Мероприятие состоялось под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы по выполнению Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию и четкие индикаторы успешности его реализации. Во время заседания первая леди представила собственный просветительский проект "Справочник безбарьерности".

"Эта стратегия создана для людей, и она о людях. Раз за разом мы сталкиваемся с тем, что надо объяснять значение безбарьерности. Для того чтобы сделать этот термин более понятным, у меня возникла идея: создать единый справочник с разъяснением основных принципов безбарьерности, правил коммуникации и словарем базовых понятий безбарьерности", - отметила Елена Зеленская.

План мероприятий предусматривает более 250 инициатив, которые должны быть воплощены в ближайшие два года. Среди всех мероприятий представители министерств совместными усилиями определили семь приоритетных проектов. Они касаются самых больших барьеров, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.

"250 проектов, вошедших в Национальную стратегию безбарьерности - это те реальные изменения, которых годами ждали миллионы украинцев в каждой территориальной общине от Ужгорода до Луганщины, от Чернигова до Одессы. План мероприятий станет "дорожной картой" для каждого министерства, в пределах своей сферы ответственности ", - подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом, проект Плана мероприятий на 2021-2022 годы предусматривает:

• Создание безбарьерного доступа пассажиров к объектам транспортной инфраструктуры;

• Повышение осведомленности маломобильных групп населения о своих правах и возможностях их реализации;

• Подключение к оптическому Интернету 6000 объектов социальной инфраструктуры, расположенных в сельской местности;

• Обновление ряда государственных строительных норм в соответствии с современными требованиями безбарьерности и усиление контроля за соблюдением государственных строительных норм. Внедрение новых стандартов доступности общественных зданий;

• Повышение предпринимательской деятельности ветеранов. Для этого будет создана онлайн-платформа, которая предоставит доступ ветеранам ко всем необходимым сервисам для начала, ведения и развития бизнеса;

• Внедрение в Украине Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

• Создание образовательной модели, которая обеспечивает поддержку в образовательном процессе любого ребенка, который в этом нуждается и тому подобное.

"Наша цель - создание комфортного и безбарьерного пространства на всей территории государства. В Украине не должно остаться ни одного общественного здания, в которое не смогли бы попасть люди из категории маломобильных групп населения. Минрегион обобщил предложения всех центральных органов исполнительной власти и подготовил соответствующий проект решения правительства, которое уже сегодня будет направлен на рассмотрение Кабинета Министров. Хочу еще раз поблагодарить первую леди Елену Зеленскую, которая выступила инициатором разработки Нацстратегии безбарьерности ", - отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Справка

Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине была разработана по инициативе первой леди Елены Зеленской и во исполнение Указа Президента Украины от 3 декабря 2020 года "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине".

Разработку проекта Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2021-2022 годы координирует Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группе при Кабинете Министров Украины предоставляет экспертный консорциум, который сформировали Центр экономического восстановления, ИСАР Единение и ОО "Безбарьерность"