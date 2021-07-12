Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"
Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности. Мероприятие состоялось под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы по выполнению Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию и четкие индикаторы успешности его реализации. Во время заседания первая леди представила собственный просветительский проект "Справочник безбарьерности".
"Эта стратегия создана для людей, и она о людях. Раз за разом мы сталкиваемся с тем, что надо объяснять значение безбарьерности. Для того чтобы сделать этот термин более понятным, у меня возникла идея: создать единый справочник с разъяснением основных принципов безбарьерности, правил коммуникации и словарем базовых понятий безбарьерности", - отметила Елена Зеленская.
План мероприятий предусматривает более 250 инициатив, которые должны быть воплощены в ближайшие два года. Среди всех мероприятий представители министерств совместными усилиями определили семь приоритетных проектов. Они касаются самых больших барьеров, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.
"250 проектов, вошедших в Национальную стратегию безбарьерности - это те реальные изменения, которых годами ждали миллионы украинцев в каждой территориальной общине от Ужгорода до Луганщины, от Чернигова до Одессы. План мероприятий станет "дорожной картой" для каждого министерства, в пределах своей сферы ответственности ", - подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Таким образом, проект Плана мероприятий на 2021-2022 годы предусматривает:
• Создание безбарьерного доступа пассажиров к объектам транспортной инфраструктуры;
• Повышение осведомленности маломобильных групп населения о своих правах и возможностях их реализации;
• Подключение к оптическому Интернету 6000 объектов социальной инфраструктуры, расположенных в сельской местности;
• Обновление ряда государственных строительных норм в соответствии с современными требованиями безбарьерности и усиление контроля за соблюдением государственных строительных норм. Внедрение новых стандартов доступности общественных зданий;
• Повышение предпринимательской деятельности ветеранов. Для этого будет создана онлайн-платформа, которая предоставит доступ ветеранам ко всем необходимым сервисам для начала, ведения и развития бизнеса;
• Внедрение в Украине Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;
• Создание образовательной модели, которая обеспечивает поддержку в образовательном процессе любого ребенка, который в этом нуждается и тому подобное.
"Наша цель - создание комфортного и безбарьерного пространства на всей территории государства. В Украине не должно остаться ни одного общественного здания, в которое не смогли бы попасть люди из категории маломобильных групп населения. Минрегион обобщил предложения всех центральных органов исполнительной власти и подготовил соответствующий проект решения правительства, которое уже сегодня будет направлен на рассмотрение Кабинета Министров. Хочу еще раз поблагодарить первую леди Елену Зеленскую, которая выступила инициатором разработки Нацстратегии безбарьерности ", - отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Справка
Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине была разработана по инициативе первой леди Елены Зеленской и во исполнение Указа Президента Украины от 3 декабря 2020 года "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине".
Разработку проекта Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на 2021-2022 годы координирует Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группе при Кабинете Министров Украины предоставляет экспертный консорциум, который сформировали Центр экономического восстановления, ИСАР Единение и ОО "Безбарьерность"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Карл, это победа, Карл! Победа безбарьерность во время безбарьерности методом безбарьерность по справочнику безбарьерности во имя безбарьерности!
Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы по выполнению Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные по необходимому финансированию ..........
т.е. по факту то же самое что делалось без всяких планов и справочников до этих клоунов
может Леночка попросила бы мужа пройтись с Велики Будівничими по городам и хотя бы "поляпать" несколькими лопатами асфальта перед бордюром и сделать какой-нибудь спуск
древнего центрального отопления ?