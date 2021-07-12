Зеленский повторил приглашение Санду на саммит "Крымской платформы" и заверил, что строительство трассы из Киева в Кишинев началось

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Республики Молдова Майей Санду. В частности, он поздравил ее с успешным проведением внеочередных выборов в парламент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины выразил уверенность, что убедительная победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности "Ассоциированного трио" с участием Украины, Молдовы и Грузии", - говорится в сообщении.

Также лидеры государств обговорили вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

"Президенты Украины и Молдовы констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Так, глава государства отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и возведение пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Владимир Зеленский подтвердил приглашение Майе Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля в Молдове прошли выборы в парламент. По результатам подсчета голосов, на них победила проевропейская партия "Действие и солидарность" PAS, которую возглавляла нынешний президент республики Майя Санду. Она в ближайшее время намерена приступить к формированию нового правительства: "Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы", - заявила она.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Twitter.