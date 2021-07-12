РУС
2 477 54

Зеленский повторил приглашение Санду на саммит "Крымской платформы" и заверил, что строительство трассы из Киева в Кишинев началось

Зеленский повторил приглашение Санду на саммит

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Республики Молдова Майей Санду. В частности, он поздравил ее с успешным проведением внеочередных выборов в парламент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины выразил уверенность, что убедительная победа демократических проевропейских сил на выборах в Молдове открывает путь к реализации программы амбициозных внутренних преобразований, создает условия для активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции, в частности в контексте деятельности "Ассоциированного трио" с участием Украины, Молдовы и Грузии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня созвонится с президентом Молдовы Санду, наши страны могут помогать друг другу на пути в Европу, - Никифоров

Также лидеры государств обговорили вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

"Президенты Украины и Молдовы констатировали необходимость активизации украинско-молдавского экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов. Так, глава государства отметил, что Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и возведение пограничного мостового перехода через реку Днестр.

Владимир Зеленский подтвердил приглашение Майе Санду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля в Молдове прошли выборы в парламент.  По результатам подсчета голосов, на них победила проевропейская партия "Действие и солидарность" PAS, которую возглавляла нынешний президент республики Майя Санду. Она в ближайшее время намерена приступить к формированию нового правительства: "Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы", - заявила она.

Также читайте: На выборах в Молдове зафиксированы нарушения, связанные с участием жителей Приднестровья, - полиция

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Twitter.

выборы (24776) Зеленский Владимир (21680) Молдова (1912) Мая Санду (225)
+6
как это по ЗЕльонскому: нагадить в доме соседа и пригласить его в гости
12.07.2021 20:26
+4
все ж таки найбільше нас цікавить доля Чауса. І Майю, підозрюю - також
12.07.2021 20:29
+3
12.07.2021 20:25
12.07.2021 20:25
как это по ЗЕльонскому: нагадить в доме соседа и пригласить его в гости
12.07.2021 20:26
ту трассу еще сивочолий атаман барыга вместе с карлсоном мишей строили) нечего примазываться писюнисту)
12.07.2021 20:26
Эта какая? Если та, что от Одесской трассы на Дубоссары, то я ехал по ней в августе прошлого года, там 40 км/час, это большая роскошь, если не над ней на вертолете.
12.07.2021 21:35
12.07.2021 20:27
ничего не имею против работников - они молодцы и пашут на все 100%, но вот по поводу боевого генерала есть сомнения - говорят что выше начпотылу он нигде не воевал....
12.07.2021 20:32
«Гооворят»… за «говорят» в поважному товаристві б'ють по цимбалам.
12.07.2021 20:39
А надо было думать когда в кабинке бюлетень заполняла, теперь поздно скулить.
12.07.2021 22:43
А Санду может -таки поинтересоваться куда же вы, придурки зелёные, Чауса дели.
12.07.2021 20:28
Чаус громадянин України, а не Молдови.
12.07.2021 20:32
Выкрали его в Молдове. И подставили Санду. И, кстати, где он?
12.07.2021 20:34
Зміни проксі, курва!
12.07.2021 20:40
все ж таки найбільше нас цікавить доля Чауса. І Майю, підозрюю - також
12.07.2021 20:29
кого це "нас" ?

мене особисто здоровья та життя цього славнозвісного "консерватора" абсолютно не цікавить
12.07.2021 21:02
А трасса через ПМР пойдет....???? Вот там в днестре денюжки и утонут....
12.07.2021 20:45
Официальные лица из президентской администрации президента Молдовы Майи Санду не подтверждают сообщение пресс-службы президента Украины о телефонном разговоре Зеленского с Санду. (с)
12.07.2021 20:46
Не это не то! Нужна трасса , трасса европейского уровня, причем сквозная через Молдову. Молдова по сути транзитер. Т.е. порт Черноморск должен быть как контейнерный хаб и трасса с него напрямую должна идти к западным границам Украины....очень, очень желательно прямиком через Молдову. Это логистика, там считается каждый километр.
12.07.2021 20:47
А куском ПМР шо делать? Или Трассу через Черновцы прокладывать или бессарабию
12.07.2021 21:07
А ПМР от этого проекта получит экономический плюс, значит как минимум возражать не станут.
12.07.2021 21:37
Мы не имеем права с ними договариваться...это все равно. что молдове договариваться с крымом или лугандоном
12.07.2021 21:38
Так мы можем договариваться с Кишинёвом, а уж Кишинёв будет разговаривать с Тирасполем. Я так думаю.
Я пока просто не понял, где неграмотный и неумный Зеленский прокладывает новую дорогу?
12.07.2021 21:52
В кармане у Коломойского...тупо распилят бабки на ремонте дороги Одесса-Кишинев
12.07.2021 22:03
Главные бизнес партнеры Зеленского.
По энергетике - Ахметов, Новинский, Суркис, Порошенко, Бабаков,
По кражам на строительстве дорог - Ермак, Гройсмн, Борис Колесников, Труханов.

Коломойский тут как бы и ни при чем... Коломойскому хватает контроля над единственным работающим в Украине НПЗ.
12.07.2021 22:15
Так ты за бабу Юлю чтоль? А чего ж за Зе прыгал?
12.07.2021 22:49
Во втором туре, не в первом.
А во втором туре всегда голосуют против, а не за. И я не хотел ни под каким соусом второго срока Порошенко, потому что он стал бы даже хуже Лукашенко. Печаль в том, что Зеленский оказался ни на грамм лучше предшественника, а точно такая же гнида на теле украинского народа.
13.07.2021 09:43
Да, так как Юлия Владимировна моложе меня, то называть мне её "баба Юля", как-то не сподручно, да и умища у неё на сотню молодых хватит.
13.07.2021 09:45
а куда он звонил и с кем говорил. Вот в чем вопрос.
12.07.2021 21:44
Какая трасса? Пусть наркоту меняет, бедоносец
12.07.2021 22:05
Это трасса Киев-Кишинев ( в обход приднестровье) дальше на Бухарест и Софию ну и до Афин Это больше выгода для Украины в Молдове 70% продуктов в магазинах Украинского производства
12.07.2021 22:14
Через Могилев-Подольский -Атаки? или Через Ямполь-Сороки? В ямполе моста нет, а в Могилеве надо строить новый...Ну и убитые дороги Винничины
12.07.2021 22:23
В раионе Сорок будут строить новый широкий мост что-бы свободно шли и ( Автобусы Фуры) и скорее всего мост будут проектировать строить турки но это
12.07.2021 22:30
Ямполь-Сороки вроде бы, там собираются строить новый мост. С Ямполя до Немирова сейчас дорогу ремонтируют, с Немирова до Умани свежеотремонтированная дорога, дальше Умань - Киев по одесской трассе.
13.07.2021 11:06
Где судья Чаус, придурок?
12.07.2021 22:47
Сподіваюсь Санду стане розуму не бруднитись у лайні!
12.07.2021 23:10
Юсупова: посмотрела интервью Санду и очень обидно стало за Украину. Даже стыдно. С населением нашей страны, явно что-то не так
Майя Санду - красивая женщина, успешный политик, воспитанная, образованная. Майя Санду выиграла президентские выборы в прошлом году. Президент Молдовы имеет экономическое образование и степень магистра Гарвардского университета. Учебного заведения номер один в Америке. Санду имеет колоссальный опыт работы в экономической и политических сферах. Владеет четырьмя языками и ей всего 49 лет. Годом ранее, украинцы выбрали нового президента. Он не имеет никакого политического опыта, не имеет понятия как управлять государством и едва разговаривает на украинском языке. У него есть юридическое образование, но он ни дня не работал юристом. Президент Украины - звезда комических шоу, комедий и юмористических программ. Ему 42 года и он не лох, по его словам.

Возникает логичный вопрос: почему граждане Молдовы выбрали выпускницу Гарварда и, почему украинцы выбрали комика?
13.07.2021 00:25
Тут ответ очень прост - перед этим уж очень сильно украинцам надоел выпускник факультета международных экономических отношений, поэтому его заменили бы на любого другого, ну олигархи и подсуетились с "новым, но известным лицом".
13.07.2021 09:51
"надоел"??? быдлу внушили, что надоел и втюхали абсолютное ничтожество, более соотвествующее лохторату)))
14.07.2021 00:11
Ну я еще с 2004-го знал и помнил, КАКАЯ это Гнида. Не понимаете вы, что народ не хотел его более видеть во власти. Не проползи он во второй тур, и скорее всего зеленский не стал бы Президентом. Тогда, по социологии, Порошенко проиграл бы во втором туре даже Бойко.
Вы же вывели Порошенко во второй тур, а значит и виноваты в том, что Президентом у нас зеленский.
А представьте ситуацию, что в 2019-м во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Юлия Тимошенко? Стал бы тогда клоун Президентом?
14.07.2021 18:56
Очень надеюсь, что следующий выбор будет не между Порошенко и Зеленским.
С Лидером в Украине вообще беда.
14.07.2021 21:23
На самом деле в Украине давно есть настоящий Лидер. И не просто лидер, не просто политик, а как сказала Маргарет Тэтчер -"Юлия Тимошенко, это Политический деятель, который рождается в стране раз на триста лет!!!"
14.07.2021 21:45
если бы во второй тур вышли клоун и баба йуля--- зебил набрал бы 90%!
Не надо пиарить эту тухлятину!
14.07.2021 22:20
А что касается Пороха, то он пока что самый лучший и самый позитивно результативный Президент Украины из всех.
Но любители пидстаркуватых ботоксных "красавиц" это никогда не признают))).
равно как и любители "какая разница" вместе с остальной ватой.
14.07.2021 22:25
Народ Украины считает лучшим Президентом Леонида Кучму.
Лавров четко сказал "Мы не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских договорённостей" - вот оценка международной деятельности Пороженко, и не забываем его дружка Байдена, при котором завершают строительство СП-2, а фрицы становятся лучшими друзьями для США. Вам же, соевым, трамп не нравился?

Богаче всего украинцы жили при президентстве Ющенко, когда Пороженко всеми силами разваливал Помаранчевую коалицию, когда умирающий Зинченко назвал Петра "Самым главным коррупционером в Украине".
14.07.2021 22:48
1. насчет Кучмы "даже миллионы мух не убедят меня в том, что г-вно--это вкусно".
2. Минские договоренности выполнили свою роль в 14-15 году---остановили наступ и обеспечили санкции и Порох прекрасно знал как с них съехать с выгодой для Украины!
Ни Байден, ни Меркель не обязаны стараться для нас, если тупой нарид выбрал клоуна "какая разница" и тупо "устал от войны"!
Поддержка была при Порохе, а осла Оманского Запад в грош не ставит( как и зубожилую)---посему, жрите последствия своего тупого выбора "лишь бы не Порошенко"!
3. Это Порошенко разваливал коалицию??? Не косатая хихикающая с ****** тварь???
Зинченко перед смертью публично извинился за этот бред и уточнил, что его ввела в заблуждение косатая тварь---сама по ТВ слышала его, когда он уже был болен---покаялся прилюдно.
15.07.2021 02:10
1. Вы наверняка слишком юны, а потому просто не помните те, достаточно нормальные годы жизни в Украине.
2. В Минске-2 Порошенко хотел сдать пол Украины, но не сумел, благодаря генерал-полковнику Воробьёву, сорвавшему план Путина-Пороженко-Муженко под Дебальцево и сотни миллиардов мух не заставят меня отказаться от того, что я ЗНАЮ!!!
3. Это вы волали "Только не Юля", так что теперь и жрите, наслаждайтесь Оманским Ослом.
4. Именно Порошенко разваливал, и я этому свидетель!!!
15.07.2021 18:20
1. Я настолько юная, что помню Брежнева, Андропова и Черненко)))
2.Бред сивой кобылы! Читайте в книге Оланда о том, как подписывался Минск и кто что хотел, и кто чем грозил!
3. Что йуля, что зеля, что бойко с медведчуком--те же яйца, только вид сбоку)))
4.Вы свидетель бабыйулиной секты и не более того)))
С зебилами и юльками спорить не о чем---это все равно, что спорить с зомби)))

Всего вам светлого!
16.07.2021 01:13
Я предполагаю, что Клоун бы тогда проиграл. У Юли разработан самый передовой в мире, "Новый экономический курс Украины". Всем переходить на новые основы экономики тяжело, а Украине после Овоща и Пороженко надо просто создавать экономику заново (Зеленский за два года очень сильно ухудшил ситуацию). Вот народ бы этот Новый курс и узнал бы.
14.07.2021 22:43
После Пороха нужно строить экономику заново??? Это как? Если был рост экономики, инвестиции (во время войны!), 200 новых заводов построено, все госпредприятия с прибылью, минималка выросла в три раза, отвязались от кацапья в энергетике, одели,обули, накормили армию, создали новые вооружения-----КАК ЗАНОВО?? Как зебилы? Все уничтожить и помножить на 0?
Планы твоей косатой засунь себе ... сам знаешь куда! Лживая тварь! У нее два года как эпоха зубожиння для нарида закончилась, заткнулась и больше ни слова про полвареника! Пока зебил беню не обидит, так и будет косатая сидеть с языком в заднице! Ее тухлый "новый курс"---это крепкая дружба с парашей!
15.07.2021 02:19
Спочатку треба спільно придушити чиряк пимири.
13.07.2021 10:40
Українцям душити українців?
PS Dорогу потрібно прокладати через Тирасполь і Бендери для швидшої інтеграції і повернення Української Придністрянщини до складу України.
13.07.2021 17:22
Вони уже давно такі ж українці, як обидва захарченки і козак із ЗаЖОПа.
Тільки прізвища наші позалишалися.
А тому спочатку зачавити, а потім будувати.
І ще: Придністров'я - це Молдова. Європейські кордони непорушні.
Ми не дикі парашники, щоб чхати на міжнародні догвори і відбирати території у сусідів.
13.07.2021 18:31
Ви глибоко не в темі. Українці Придністрянщини і українці дамбаса - то різні люди, різні націонали, різна ментальність, різна історія, філософія. Насамперед - Українці Лівобережжжя Дністра на мають спільного кордону з РФ, не піддавалися такій обробці і не мають антиукраїнських настроїв, не піднімуть зброї проти України, як збалабучені дамбасці. По- друге, свого часу Українську Придністрянщину було насильно перейменовано в ПМР і передано Молдавії. По- третє, Українці Придністрянщини ніколи не ляжуть під Румунію, куди їх з молдаванами насильно тягне М.Санду - особа з румунським паспортом і, без сумніву завербована румунськими спецслужбами. Основна задача цієї Санду - "аншлюс" Молдавії Румунією. Для цього вона збаламутила молдаванів солодкими обіцянками "євроінтеграції", потім розігнала парламент країни і створили свою "монобільшість". Проте, основної цілі не досягла - ця більшість не конституційна, інакше була би біда.
Любі спроби Санду до "аншлюсу" закінчаться тим, що кордон між Україною і Молдавією стане лінією фронту і, врешті, ляже по Дністру, як було віками.
І, врешті - заї.етеся ви "чавити" Українську Придністрянщину уже пробували...
13.07.2021 21:54
Як жити і з ким об'єднуватися - справа самих молдован.
Хто буде пробувати змінити силою кордони в Європі, отримає по повній.
Парашне пимири буде задушене так само, як "арцах-шмарцах" і лугандон.
14.07.2021 11:04
 
 