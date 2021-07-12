РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10632 посетителя онлайн
Новости
679 11

Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия

Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия

Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации уже осенью.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Последний срок подачи поправок в этот четверг... и потом надо верстать таблицу (сравнительную - ред.) там много поправок и это займёт больше недели, то есть Верховна Рада фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре будет вопрос второго чтения", – сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник вечером в Киеве.

Также читайте: Если законопроект об олигархах не сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов

Напоминаем, народные депутаты 1 июля приняли в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Автор: 

олигарх (1027) Арахамия Давид (995)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия - Цензор.НЕТ 394
показать весь комментарий
12.07.2021 22:08 Ответить
+3
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!Кооупціонери затято борються з корупцією !!!)))
показать весь комментарий
12.07.2021 22:05 Ответить
+2
Премьер- Ахметкин, пресс-секретарь Янелоха- Ахметкин, сам Янелох- Бенин торчок.
Это всё, что надо знать о "деолигархизации".
показать весь комментарий
12.07.2021 22:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!Кооупціонери затято борються з корупцією !!!)))
показать весь комментарий
12.07.2021 22:05 Ответить
Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия - Цензор.НЕТ 394
показать весь комментарий
12.07.2021 22:08 Ответить
не знаю как олигархи, а народ точно попадет на бабки. какая то тварь, обязательно какую то правку сделает
показать весь комментарий
12.07.2021 22:10 Ответить
причем здесь правки? закон изначально НЕ направлен против олигархов.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:11 Ответить
Премьер- Ахметкин, пресс-секретарь Янелоха- Ахметкин, сам Янелох- Бенин торчок.
Это всё, что надо знать о "деолигархизации".
показать весь комментарий
12.07.2021 22:11 Ответить
Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4081
показать весь комментарий
12.07.2021 22:12 Ответить
Куди ти армяна зібрався,у відпустку,а ви всі її заслужили?????????????????????????????
показать весь комментарий
12.07.2021 22:19 Ответить
не видать вове США как БЕНЕ под его прикрытием...
показать весь комментарий
12.07.2021 22:41 Ответить
Ара, прочитал Ден-Сяопина?
показать весь комментарий
12.07.2021 22:46 Ответить
как и все остальное у зеленой шелупони, просто очередной пиар-пук
показать весь комментарий
13.07.2021 08:03 Ответить
 
 