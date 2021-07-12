Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия
Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации уже осенью.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Последний срок подачи поправок в этот четверг... и потом надо верстать таблицу (сравнительную - ред.) там много поправок и это займёт больше недели, то есть Верховна Рада фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре будет вопрос второго чтения", – сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник вечером в Киеве.
Напоминаем, народные депутаты 1 июля приняли в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это всё, что надо знать о "деолигархизации".