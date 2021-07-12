Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре, - Арахамия

Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации уже осенью.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Последний срок подачи поправок в этот четверг... и потом надо верстать таблицу (сравнительную - ред.) там много поправок и это займёт больше недели, то есть Верховна Рада фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре будет вопрос второго чтения", – сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник вечером в Киеве.

Также читайте: Если законопроект об олигархах не сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов

Напоминаем, народные депутаты 1 июля приняли в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).