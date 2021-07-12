Главные новости 12 июля: Зеленский в Германии, Путин оплакивает "дружбу" с Украиной

Зеленский в Германии говорит с Меркель о Донбассе и "Северном потоке-2", Путин рассказывает о единстве с Украиной и оплакивает жертв войны на Донбассе, Pfizer'ом будут вакцинировать всех желающих, - главные новости Украины 12 июля.

Зеленский в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Германии. Днем он встречался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, вечером проходят переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

На повестке дня - мирное урегулирование на Донбассе и будущее транзита газа после запуска "Северного потока-2". Зеленский заявил, что Украина поддержала предложенную Францией и Германией идею "кластеров" в реализации Минских соглашений. Меркель говорит, что даже после запуска "Северного потока-2" мы все равно должны остаться транзитером газа.

Путин о единстве с Украиной

На сайте Кремля опубликована статья президента России Путина о единстве украинского и русского народов. Опубликована, что примечательно, на русском и на украинском языках.

Путин рассуждает о "триедином народе", попрекает Украину ее теперешними границами (в ответ на что блогер Денис Казанский предлагает РФ вернуть нам Таганрог), льет крокодильи слезы о погибших на Донбассе и рассказывает, как Россия делала все, чтобы "остановить братоубийство", но оказалось, что "Донбасс Украине не нужен".

Генерала Павловского отправили в СИЗО

Суд назначил ему в качестве меры пресечения арест с альтернативой в виде залога в 475 млн грн.

Раскол в "Голосе": кто глава фракции?

11 депутатов фракции "Голос" проголосовали за то, чтобы фракцию возглавлял не Ярослав Железняк, а Роман Костенко. Они утверждают, что этого количества голосов достаточно для смены руководства фракции. В партии опровергают их слова и говорят, что голосов должно быть как минимум 14, а Железняк по-прежнему – глава фракции.

В Молдове тоже будет монобольшинство

Партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" получила на выборах 52,8% голосов. Этого достаточно для формирования монобольшинства. Помимо этой политсилы, в парламент проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

"ОПЗЖ" восстановила знак "дружбы" с РФ. Он простоял всего час

Дело происходило в поселке Русская Лозовая под Харьковом. Активисты "ОПЗЖ" восстановили знак, но неизвестные демонтировали его в течение часа.

Подобное с этим знаком происходит не впервые.

Pfizer'ом будут вакцинировать всех желающих

Теперь эту вакцину будут использовать в центрах массовой вакцинации, сообщил Минздрав. Вакцина будет доступна всем желающим, в приоритете – пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Правда, в Киев ни одной дозы Pfizer для прививки желающих еще не поступило.

Юрченко говорит, что наркотики ему "подсыпали"

Бывший "слуга народа" говорит, что никогда в жизни не употреблял наркотики. "Или подсыпали (наркотики), или это было как-то спланировано. Даже не было мысли, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов", – объясняет он результаты анализов после ДТП во Львове.

ДТП с 16 людьми в одной легковушке

Под Киевом перевернулся Volkswagen Golf, в котором возвращались с празднования дня рождения в соседнем селе 16 человек. Двое погибли – водитель и семилетний ребенок. Еще несколько человек находятся в больнице. По словам полицейских, в багажнике автомобиля ехали 9 человек - 2 взрослых и 7 детей.