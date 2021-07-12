В 2020 году возможности регулярно питаться не было почти у каждого третьего человека на планете, - ООН

В результате пандемии коронавируса в мире стало больше людей, которые голодают. Всего за год их количество выросло на 118 миллионов.

Это следует из ежегодного отчета ООН о продовольственной безопасности и питании в мире, информирует Цензор.НЕТ.

По оценкам ООН, в 2020 году количество голодающих выросло на 18 процентов по сравнению с 2019 годом - примерно на 118 миллионов человек. Всего в течение 2020 года 2,37 миллиарда человек в мире не имели постоянного доступа к достаточному питанию. Это - почти каждый третий человек на планете.

Пандемия COVID-19 дополнительно усложняет цель преодолеть голод в мире к 2030 году, отмечают в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 млн человек в 43 странах мира находятся на грани голода, - ООН

"Экономический спад как следствие мер по сдерживанию COVID-19 во всем мире способствовал одному из крупнейших за последние десятилетия нарастанию голода в мире", - говорится в отчете.

В ООН объясняют резкое нарастание голода тем, что экономическому спаду подверглись почти все страны с низким и средним уровнем дохода. Наибольший удар при этом понесли государства, страдающие от военных конфликтов и изменений климата.