В 2020 году возможности регулярно питаться не было почти у каждого третьего человека на планете, - ООН
В результате пандемии коронавируса в мире стало больше людей, которые голодают. Всего за год их количество выросло на 118 миллионов.
Это следует из ежегодного отчета ООН о продовольственной безопасности и питании в мире, информирует Цензор.НЕТ.
По оценкам ООН, в 2020 году количество голодающих выросло на 18 процентов по сравнению с 2019 годом - примерно на 118 миллионов человек. Всего в течение 2020 года 2,37 миллиарда человек в мире не имели постоянного доступа к достаточному питанию. Это - почти каждый третий человек на планете.
Пандемия COVID-19 дополнительно усложняет цель преодолеть голод в мире к 2030 году, отмечают в ООН.
"Экономический спад как следствие мер по сдерживанию COVID-19 во всем мире способствовал одному из крупнейших за последние десятилетия нарастанию голода в мире", - говорится в отчете.
В ООН объясняют резкое нарастание голода тем, что экономическому спаду подверглись почти все страны с низким и средним уровнем дохода. Наибольший удар при этом понесли государства, страдающие от военных конфликтов и изменений климата.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СерОжа Лещ
с зарплатой в 330 000 грн в месяц, рассказывает на ТВ сказки про Пороха...
"Укрзализныця" попала в очередной скандал.
Пассажирам Интерсити №731 продали билеты на места, которых в вагонах не оказалось.
Людям предложили "кочевать" по свободным местам, искать их в других вагонах, или ехать стоя.
Это уже даже не просто дно, это еще ниже.
А "работающий" в Укрзализнице Серёжа Лещенко с зарплатой в 330 000 грн в месяц, каждый день рассказывает на ТВ очередные сказки про Порошенко.
И уже мало у кого есть сомнения, что его зарплата - именно за это, а не за работу в НабСовете "Укрзализныци."