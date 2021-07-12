РУС
В 2020 году возможности регулярно питаться не было почти у каждого третьего человека на планете, - ООН

В 2020 году возможности регулярно питаться не было почти у каждого третьего человека на планете, - ООН

В результате пандемии коронавируса в мире стало больше людей, которые голодают. Всего за год их количество выросло на 118 миллионов.

Это следует из ежегодного отчета ООН о продовольственной безопасности и питании в мире, информирует Цензор.НЕТ.

По оценкам ООН, в 2020 году количество голодающих выросло на 18 процентов по сравнению с 2019 годом - примерно на 118 миллионов человек. Всего в течение 2020 года 2,37 миллиарда человек в мире не имели постоянного доступа к достаточному питанию. Это - почти каждый третий человек на планете.

Пандемия COVID-19 дополнительно усложняет цель преодолеть голод в мире к 2030 году, отмечают в ООН.

"Экономический спад как следствие мер по сдерживанию COVID-19 во всем мире способствовал одному из крупнейших за последние десятилетия нарастанию голода в мире", - говорится в отчете.

В ООН объясняют резкое нарастание голода тем, что экономическому спаду подверглись почти все страны с низким и средним уровнем дохода. Наибольший удар при этом понесли государства, страдающие от военных конфликтов и изменений климата.

Зато у недоедающих всё замечательно с рождаемостью, как кролики. И при этом работать не сильно хочется, поэтому проблема труднорешаема
Проживи на пенсію в 2,5 тис гривень при нинішніх цінах на ліки, транспорт, продовольство та тарифи. Так що не скоро, а вже зараз є.
С таким правительством скоро и в Украине такое может быть.
12.07.2021 22:24 Ответить
Некоторые, которые не доедают, должны поделиться с теми, кто недоедает.
На заміну Гройсману дієтологу прийшов Шмигаль, переконаний прихильник вегетаріанства для 90 % українців.
Рынок земли не даром открыли в Украине, на будущее продуманно.
С таким правительством скоро и в Украине такое может быть.
Проживи на пенсію в 2,5 тис гривень при нинішніх цінах на ліки, транспорт, продовольство та тарифи. Так що не скоро, а вже зараз є.
Зато у недоедающих всё замечательно с рождаемостью, как кролики. И при этом работать не сильно хочется, поэтому проблема труднорешаема
Надо просто меньше жрать
Это конечно мое мнение,специально для долбодятлов,но по видимому Украина входит в эту тройку.Так как из уплаты комунуслуг из минималки,которая облагается еще и налогом,кроме того еще налогом 20% ПДВ на жратву тратить уже нечего.А говорить об одиноких пенсионерах мне просто стыдно,стыдно за страну которую я люблю.
после того как ОНИ, 3 черных, хай будут человека, не смогли забить серию пенальти в ворота Италии, их вообще кормить не нужно. Безногие , только по пальмам лазить.
А некоторые твари у нас живут кучеряво , к примеру
СерОжа Лещ
с зарплатой в 330 000 грн в месяц, рассказывает на ТВ сказки про Пороха...
"Укрзализныця" попала в очередной скандал.
Пассажирам Интерсити №731 продали билеты на места, которых в вагонах не оказалось.
Людям предложили "кочевать" по свободным местам, искать их в других вагонах, или ехать стоя.
Это уже даже не просто дно, это еще ниже.

А "работающий" в Укрзализнице Серёжа Лещенко с зарплатой в 330 000 грн в месяц, каждый день рассказывает на ТВ очередные сказки про Порошенко.
И уже мало у кого есть сомнения, что его зарплата - именно за это, а не за работу в НабСовете "Укрзализныци."
