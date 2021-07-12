Более 20 тыс. человек после оккупации Крыма продолжили работать в незаконно созданных "правоохранительных органах", - Поночовный

По факту совершения государственной измены прокуратура автономии уже сообщила о подозрениях 691 лицу, направила в суд 157 обвинительных актов, из которых вынесены приговоры по двум.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ.

Ведомство установило 20 111 лиц, которые после оккупации полуострова продолжили работать в незаконно созданных правоохранительных органах оккупационной администрации, 1 тыс. 390 человек, которые продолжили работать в органах прокуратуры, 473 - в судах, а также 99 депутатов Верховной Рады АР Крым и 58 депутатов Севастопольского городского совета АР Крым VI созыва.

"Для того, чтобы идентифицировать этих лиц, была проведена колоссальная работа, поскольку исследовался и проверялся большой массив информации. К тому же, большая часть документов находилась на оккупированной территории полуострова Крым. И в самом начале у нас даже не было с чем работать, вся документация осталась на оккупированной территории", - рассказал Поночовный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соратников Медведчука из "Украинского выбора" Синявского и Комелова обвиняют в госизмене

Руководитель прокуратуры пояснил, что работу по выявлению таких людей начали с того, что устанавливали их идентификационные налоговые номера, по которым начислялась зарплата, потом через фискальные органы идентифицировали таких лиц и выясняли, кто перевелся в правоохранительные органы Украины, а кто остался работать в оккупированном Крыму.

"Однако не каждый, кто остался работать в Крыму после оккупации – это государственный изменник. В каждом конкретном случае должна быть дана соответствующая правовая оценка совершенным действиям лица", - уточнил он.

Он отметил, что большинство подозреваемых находятся на неподконтрольных Украине территориях или в Российской Федерации.