Более 20 тыс. человек после оккупации Крыма продолжили работать в незаконно созданных "правоохранительных органах", - Поночовный

Более 20 тыс. человек после оккупации Крыма продолжили работать в незаконно созданных

По факту совершения государственной измены прокуратура автономии уже сообщила о подозрениях 691 лицу, направила в суд 157 обвинительных актов, из которых вынесены приговоры по двум.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ.

Ведомство установило 20 111 лиц, которые после оккупации полуострова продолжили работать в незаконно созданных правоохранительных органах оккупационной администрации, 1 тыс. 390 человек, которые продолжили работать в органах прокуратуры, 473 - в судах, а также 99 депутатов Верховной Рады АР Крым и 58 депутатов Севастопольского городского совета АР Крым VI созыва.

"Для того, чтобы идентифицировать этих лиц, была проведена колоссальная работа, поскольку исследовался и проверялся большой массив информации. К тому же, большая часть документов находилась на оккупированной территории полуострова Крым. И в самом начале у нас даже не было с чем работать, вся документация осталась на оккупированной территории", - рассказал Поночовный.

Руководитель прокуратуры пояснил, что работу по выявлению таких людей начали с того, что устанавливали их идентификационные налоговые номера, по которым начислялась зарплата, потом через фискальные органы идентифицировали таких лиц и выясняли, кто перевелся в правоохранительные органы Украины, а кто остался работать в оккупированном Крыму.

"Однако не каждый, кто остался работать в Крыму после оккупации – это государственный изменник. В каждом конкретном случае должна быть дана соответствующая правовая оценка совершенным действиям лица", - уточнил он.

Он отметил, что большинство подозреваемых находятся на неподконтрольных Украине территориях или в Российской Федерации.

Крым (26454) государственная измена (1611) Поночовный Игорь (19)
Из 20 тысяч, за 7 лет вынесли приговоры по 2 лицам. Интересно, сколько бабла в виде зарплаты за такую работу за эти годы получили в прокуратуре Автономной Республики Крым?
12.07.2021 22:52 Ответить
У Зеленського відреагували на статтю Путіна «про єдність росіян та українців», Україна вимагатиме репарації від Московії за колоніальний період.
12.07.2021 22:54 Ответить
20 тыс. гнид вдруг решили, что чужой хрен ближе , слаще и толще своего...
12.07.2021 23:10 Ответить
А особовий склад МНС - ДСНС врахували?
12.07.2021 23:21 Ответить
о чём вы шепчете дубы наши... только денацификация после освобождения
13.07.2021 07:07 Ответить
Дайте им СЕЛЕДКИ!!!
13.07.2021 09:58 Ответить
Тобто, усі.
Дійди у 2014-му кацапи далі, то й усі інші прокурвори, суддішкі та мусора, що зараз годуються від українців, радісно зрадили б.
13.07.2021 10:14 Ответить
 
 