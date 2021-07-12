РУС
2 041 20

Оккупанты разрешили пострадавшим от наводнения ялтинцам не платить за водоснабжение в июле

Жителей оккупированной Ялты, которые пострадали в результате наводнения в июне этого года, разово освободят от оплаты за услуги водоснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Уточняется, что по решению оккупационных властей, жителей, признанным пострадавшими в ЧС, освободили от оплаты за воду в июле.

При этом желающие должны до 19 июля подать заявление с просьбой "об оказании благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 по 31 июля 2021 года".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

Напомним, 17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке оккупированного полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

4 июля оккупированный Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей: из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.

9 июля в ялтинских реках оккупированного Россией Крыма снова поднялся уровень воды, некоторые дома повторно подтопило.

В течение ближайших двух дней на оккупированном полуострове ожидаются сильные ливни и штормовой ветер.

Также читайте: В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду

Крым (26454) наводнение (462) Ялта (341) вода (927)
Топ комментарии
+6
вот это я понимаю льготы . может еще и пострадавшим от пожаров разрешить не платить за отопление ?
12.07.2021 23:17 Ответить
+4
вот звери, а могли бы не брать плату до тех пор, пока лужи не высохнут
12.07.2021 23:08 Ответить
+3
этА чистА кацапо-крЫсчанский юмор !!!
13.07.2021 00:13 Ответить
шо? и за дождь надо платить?
12.07.2021 23:01 Ответить
во как...разово))) то есть на июль воды хватит...)))
12.07.2021 23:01 Ответить
ахах)).. лохи!.. а в сентябре поднимут тариф...
гыгыгы))
12.07.2021 23:02 Ответить
Стільки води безоплатно пролилось???
Може й за будівельні матеріали, що з неба насипались, теж безоплатно отримали???
От лафа кримчанам...
12.07.2021 23:03 Ответить
А камни с неба за срубли, или тоже бесплатно в июле?
12.07.2021 23:04 Ответить
уря, барин разрешил крысам смывать дерьмо дождевой водой
12.07.2021 23:05 Ответить
гуманисты
12.07.2021 23:07 Ответить
не, просто говНисты
12.07.2021 23:08 Ответить
12.07.2021 23:08 Ответить
12.07.2021 23:17 Ответить
А тем, у кого смыло дома в августе уже надо будет платить за воду и водоотведение? А как снять оплату за август с трупов, которых смыло вместе с домами? Смешно до слёз.... Только кацапня мацковская может так посмешить весь земной шар....
12.07.2021 23:39 Ответить
Эти заплатят окуенные штрафы. Ведь они налоговую убеждали, что их дома - недвижимость, а оказалось - транспортные средства....
13.07.2021 07:39 Ответить
Вы, как всегда, абсолютно правы. Крысчане должны ещё заплатить за превышение скорости,так как они неслись в своих "недвижимых" домах с грязевым потоком со скоростью под 100 км/час,сбивая плывущих пешеходов, плывущие машины и прочий "честно" нажитый скарб....Клоуны кацапские.... Ну не могут не смешить меня до слёз....
13.07.2021 10:03 Ответить
13.07.2021 00:13 Ответить
Тролінг 10го лвл.
13.07.2021 01:57 Ответить
И Это серьезно?
13.07.2021 00:15 Ответить
... а за камни ?))) двойной тариф ?)))
13.07.2021 00:17 Ответить
Ну та бо вони користувались водопостачанням та водовідведенням , за допомогою повені , користуючись сприятливими погодніми умовами , щоб повністю відмовитись від послуг водогону та каналізації . Так що справедливо , я щитаю . Плюс могли собі насобирати багато води в баклажки і відра на майбутні роки . Раз появилась така можливість.
13.07.2021 06:44 Ответить
95-й квартал и туда добрался?
13.07.2021 07:25 Ответить
Атракцион невиданной щедрости!
Раз дом смыло/затопило,то за эту воду можеш не платить!
13.07.2021 09:38 Ответить
 
 