Оккупанты разрешили пострадавшим от наводнения ялтинцам не платить за водоснабжение в июле

Жителей оккупированной Ялты, которые пострадали в результате наводнения в июне этого года, разово освободят от оплаты за услуги водоснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Уточняется, что по решению оккупационных властей, жителей, признанным пострадавшими в ЧС, освободили от оплаты за воду в июле.

При этом желающие должны до 19 июля подать заявление с просьбой "об оказании благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 по 31 июля 2021 года".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ни воды, ни света, демонтируют мосты", - оккупированная Ялта после масштабного наводнения. ВИДЕО

Напомним, 17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке оккупированного полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

4 июля оккупированный Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей: из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.

9 июля в ялтинских реках оккупированного Россией Крыма снова поднялся уровень воды, некоторые дома повторно подтопило.

В течение ближайших двух дней на оккупированном полуострове ожидаются сильные ливни и штормовой ветер.

Также читайте: В подтопленных селах оккупированного Крыма нельзя использовать питьевую воду