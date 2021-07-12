Ткаченко - Путину: Переписывать историю начали еще цари, когда своей Московии присвоили название "Русь"
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил, что переписывать историю начали еще российские цари, а Путин всего лишь продолжает эту традицию.
Свое мнение о статье, опубликованной на сайте Кремля за подписью Путина, Ткаченко озвучил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды Сталин. Который не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик", - написал Ткаченко.
Он добавил, что так же к правде относятся и в современной России, которая пренебрегает принципами демократии и правами национальных меньшинств.
"Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе", – добавил Ткаченко.
Министр призвал, "читая подобное", включать критическое мышление и помнить о реальной войне, которую Россия ведет против Украины на Донбассе.
Ткаченко напомнил, что независимая Украина уходит корнями в тысячелетнюю историю.
"А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. "Оттуда начиналась славное становления Киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", – подытожил он.
Заміж Катерина ІІ була видана за Петра ІІІ А він - потомок Голштинської династії тобто (по крові) німець!!!
Петро́ III, або Пьотр ІІІ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Пётр III) - російське тронне ім'я із порядковим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F номером правителя .
Петро́ Фе́дорович (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Пётр Фёдорович) - за руською традицією.
Карл-Петер-Ульріх Гольштейн-Готторпськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp) - справжнє німецьке ім'я.
Карл-Петер-Ульріх Шлезвіг-Гольштейн-Готторпський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf)
І "Рюріковичем" вона чоловіка не робила - з тої причини, що після смерті Івана Грозного і "Смути" Земським собором був коронований Михайло Романов і виникла нова династія!
І де ви, такі тупі придурки, беретеся?!!!
...признали, что русские не славяне, а угро-финны...
kavkazcenter.com›…2013/03/19…russkie…a…finny.sht
Получается то что в лапотной паРаше нет генетических славян - русичей - русских ДНК. И их там никогда не было и никогда не будет в этой ужасной наполовину угро - финской наполовину татаро - монгольской лапотной ********* - орде ставшей ещё и фашистской. Нормальные гордые свободные славянские народы в этой ужасной кровавой тюрьме не славянских народов просто жить рабами не смогут, они обязательно предпочтут либо добиться Свободы либо гордо умереть.