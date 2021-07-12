РУС
Ткаченко - Путину: Переписывать историю начали еще цари, когда своей Московии присвоили название "Русь"

Ткаченко - Путину: Переписывать историю начали еще цари, когда своей Московии присвоили название

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил, что переписывать историю начали еще российские цари, а Путин всего лишь продолжает эту традицию.

Свое мнение о статье, опубликованной на сайте Кремля за подписью Путина, Ткаченко озвучил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды Сталин. Который не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик", - написал Ткаченко.

Он добавил, что так же к правде относятся и в современной России, которая пренебрегает принципами демократии и правами национальных меньшинств.

Читайте: Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"

"Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе", – добавил Ткаченко.

Министр призвал, "читая подобное", включать критическое мышление и помнить о реальной войне, которую Россия ведет против Украины на Донбассе.

Ткаченко напомнил, что независимая Украина уходит корнями в тысячелетнюю историю.

Также читайте: Путин: "Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи"

"А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. "Оттуда начиналась славное становления Киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", – подытожил он.

Автор: 

история (2020) путин владимир (32061) россия (96949) Ткаченко Александр (429)
+40
Ткаченко - Путину: Переписывать историю начали еще цари, когда своей Московии присвоили название "Русь" - Цензор.НЕТ 2474
12.07.2021 23:31 Ответить
+37
https://mobile.twitter.com/SantaNikol

https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба

https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1414602426473226242 4 ч

"Россія сдєлала" лише за 7 років для українців:
повішених, закатованих і убитих - близько 15000;
скалічених -більше 64000;
сиріт -більше 7600;
біженців - близько 1500000;
в катівнях - ліку нема;
відрізаних голів, вирваних сердець, вирізаних тризубів на живих тілах - без ліку.
12.07.2021 23:06 Ответить
+30
русских не существует ,это угрофины и смесь изза урала не понятно кого и чего !
12.07.2021 23:51 Ответить
Яка саме "Катька" і який "кочевник" ? Історію Росії "правила" Катерина ІІ Бо "Марта Скавронська (Катерина І) була тупа як валянок - це РАЗ В часи її правління з Німеччиною Росія практично не контактувала - при дворі було засилля голландців і датчан - це ДВА
Заміж Катерина ІІ була видана за Петра ІІІ А він - потомок Голштинської династії тобто (по крові) німець!!!
Петро́ III, або Пьотр ІІІ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Пётр III) - російське тронне ім'я із порядковим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F номером правителя .
Петро́ Фе́дорович (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Пётр Фёдорович) - за руською традицією.
Карл-Петер-Ульріх Гольштейн-Готторпськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp) - справжнє німецьке ім'я.
Карл-Петер-Ульріх Шлезвіг-Гольштейн-Готторпський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf)
І "Рюріковичем" вона чоловіка не робила - з тої причини, що після смерті Івана Грозного і "Смути" Земським собором був коронований Михайло Романов і виникла нова династія!
І де ви, такі тупі придурки, беретеся?!!!
13.07.2021 08:53 Ответить
шо это там так ***** на понос пробило? аль хворь какая приключилась? вошьдь беднейшей страны современной азии ударился в высеры о вяличии ))
13.07.2021 08:34 Ответить
АщоцезСашком?!. Дотепер він не був таким українцем - все намагався маасковскає нарєчіє впровадити на телебаченні та в кіно. А тут - бач, як справно відчикрижив пуйла!..
13.07.2021 10:02 Ответить
ти б менше смердючих баст з меладзами сюди тягав, патріот сраний
13.07.2021 10:09 Ответить
Сашко, а тобі шеф дядьо беня дозволив таке казати?! Вам жеж ще з ним на расєю піндлювати!)
13.07.2021 10:25 Ответить
Втирает этот фашист, карлик - полумерок кровавий -мордвин ...уйло, сравнивая славянский украинский народ с татаро- угро-финнами москалями а с 18 века коварно замаскированных под якобы русских.
...признали, что русские не славяне, а угро-финны...
kavkazcenter.com›…2013/03/19…russkie…a…finny.sht
Получается то что в лапотной паРаше нет генетических славян - русичей - русских ДНК. И их там никогда не было и никогда не будет в этой ужасной наполовину угро - финской наполовину татаро - монгольской лапотной ********* - орде ставшей ещё и фашистской. Нормальные гордые свободные славянские народы в этой ужасной кровавой тюрьме не славянских народов просто жить рабами не смогут, они обязательно предпочтут либо добиться Свободы либо гордо умереть.
13.07.2021 18:41 Ответить
Права была Меркель говоря что путлер живёт в ином измерении У него явная прострация
13.07.2021 12:55 Ответить
За всю історію розвитку і життя України не було найлютішого ворога за московитів, які себе зараз називають росіянами. До росіян вони не мають ніякого відношення, як морська свинка до свині. Ці потвори знищували наших прапрадідів, дідів, батьків і сьогодні на війні фактично дітей. Те що написано про татар, поляків, німців, які на нас нападали не натягують і 10 відсотків того горя, яке нам принесла московія. А ще зауважте, що в історії, романах, поемах наших письменників і вчених вони копирсалися своїми брудними руками і замість себе написали татар, поляків, турків... Хто їм заважав переписувати, чи вписувати? Хто про щось тільки подумав, то вже був у концтаборі, або розстріляний.У 2014 році бажали нас захопити гібрідними військами, нічого не вийшло, то знову прикидаються братами? Подалі від Москви - найкраще що я чув від 5-го президента і "какая разница", що я чув найгіршого від 6-го президента.
13.07.2021 15:29 Ответить
Ми нащадки гордих жителів стародавньої слов'янської Київської Русі ... у нас ******* назва слов'яни -українців. Ну а личакові татаро - угро-фіни ... москалі - кацапи які тільки в 18 столітті собі придумали зі стелі нову назву якихось нібито "росіяни - великоросів", але вони і близько навіть не пахнуть слов'янами - русичами, а значить і росіянами не можуть бути. Всі ******* російські вчені генетики прямо з ніг збилися в пошуках генетичних слов'ян - русичів (російських). І що, ну знайшли лише кілька відсотків по всій личаковій паРаші слов'ян, але вони все з історичними українськими, білоруськими, польськими корінням ... А все інше руцькое це замасковані під російських угро - татаро фінське личакове збіговисько у фашистській паРаші, і воно тільки по паспорту російське .. Ось так козломорді монголоїдні личакові москалі в 18 столітті підступно споганили Святу Русь і її жителів українців -славян русичів ..
13.07.2021 18:34 Ответить
Страница 3 из 3
 
 