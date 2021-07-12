Ткаченко - Путину: Переписывать историю начали еще цари, когда своей Московии присвоили название "Русь"

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил, что переписывать историю начали еще российские цари, а Путин всего лишь продолжает эту традицию.

Свое мнение о статье, опубликованной на сайте Кремля за подписью Путина, Ткаченко озвучил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды Сталин. Который не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик", - написал Ткаченко.

Он добавил, что так же к правде относятся и в современной России, которая пренебрегает принципами демократии и правами национальных меньшинств.

"Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе", – добавил Ткаченко.

Министр призвал, "читая подобное", включать критическое мышление и помнить о реальной войне, которую Россия ведет против Украины на Донбассе.

Ткаченко напомнил, что независимая Украина уходит корнями в тысячелетнюю историю.

"А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. "Оттуда начиналась славное становления Киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", – подытожил он.