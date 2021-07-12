Российские фрегаты в Черном море учились уничтожать суда условного противника "на фоне захода кораблей НАТО"

Фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"По замыслу учения, береговыми средствами наблюдения и разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России. В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолетную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной группы условного противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командование флота поставило задачу командирам фрегатов, находящихся в акватории Черного моря, максимальным ходом следовать в район нахождения кораблей условного противника, чтобы определить их дальнейшие действия. На запросы российских моряков корабли условного противника не отвечали.

"При подходе в означенный район экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы. Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией", - уточняется в сообщении.

Добавляется, что следующим этапом боевой подготовки фрегатов станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.