Российские фрегаты в Черном море учились уничтожать суда условного противника "на фоне захода кораблей НАТО"
Фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"По замыслу учения, береговыми средствами наблюдения и разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России. В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолетную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной группы условного противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что командование флота поставило задачу командирам фрегатов, находящихся в акватории Черного моря, максимальным ходом следовать в район нахождения кораблей условного противника, чтобы определить их дальнейшие действия. На запросы российских моряков корабли условного противника не отвечали.
"При подходе в означенный район экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы. Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что следующим этапом боевой подготовки фрегатов станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дима, в Украине нет кораблей, "Сагайдачного", позавчера на буксире притянули, сдох старичок, "Прилуки" уже давно в моря не выходят, а остальные - катера. Т. е. учения не против Украины. А с "Нептунами" горячится не стОит, оттуда гораздо серьезнее ответят
в эфире, на суше, в сартире, в воде !
потопить з баранами "Ашот".
-Чаво?
-НАТы ушли?
-Угу
-Видать их ящо,аль нет?
-Неа!
-Тады давай будям их топить! Усеми аррррудиями из дымоносцев-пли!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!