Российские фрегаты в Черном море учились уничтожать суда условного противника "на фоне захода кораблей НАТО"

Фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"По замыслу учения, береговыми средствами наблюдения и разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России. В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолетную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной группы условного противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командование флота поставило задачу командирам фрегатов, находящихся в акватории Черного моря, максимальным ходом следовать в район нахождения кораблей условного противника, чтобы определить их дальнейшие действия. На запросы российских моряков корабли условного противника не отвечали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender и пригрозил последствиями при повторении "подобных провокаций"

"При подходе в означенный район экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы. Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией", - уточняется в сообщении.

Добавляется, что следующим этапом боевой подготовки фрегатов станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота РФ по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.

военные учения (3478) Черноморский флот РФ (1564) Черное море (1499)
+9
А ми їх канабісом потопимо.
12.07.2021 23:42 Ответить
+8
Мы готовы отвечать "Нептунами", кстати где они? Что по этому поводу думают Разумков, Арахамия, Данилов?
12.07.2021 23:35 Ответить
+8
кацапа мочите всегда и везде -
в эфире, на суше, в сартире, в воде !
12.07.2021 23:44 Ответить
12.07.2021 23:35 Ответить
Мы готовы отвечать "Нептунами", кстати где они? Что по этому поводу думают Разумков, Арахамия, Данилов?
12.07.2021 23:35 Ответить
А ми їх канабісом потопимо.
12.07.2021 23:42 Ответить
....і наставимо камер щоб ніхто "не вкрав", а то всяке буває...
13.07.2021 00:49 Ответить
Ничего не думают, не чем и времени нет...
12.07.2021 23:57 Ответить
Дима, в Украине нет кораблей, "Сагайдачного", позавчера на буксире притянули, сдох старичок, "Прилуки" уже давно в моря не выходят, а остальные - катера. Т. е. учения не против Украины. А с "Нептунами" горячится не стОит, оттуда гораздо серьезнее ответят
13.07.2021 07:25 Ответить
"При подходе в означенный район экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы. Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией, открыли кингстоны и утопились", - уточняется в сообщении.
12.07.2021 23:41 Ответить
кацапа мочите всегда и везде -
в эфире, на суше, в сартире, в воде !
12.07.2021 23:44 Ответить
Ну и как? Научились? Или потопили несколько своих кораблей? Кремлёвские неудачники продолжают пугать всех своим идиотизмом и никчемностью.... О-о-очень страшно....
12.07.2021 23:45 Ответить
как бы эти морские свинособаки там друг-дружку не перестреляли - оркам стрелять мешает кривизна земли, никак они ее выровнять не могут
12.07.2021 23:45 Ответить
Весь москальський ржавий флот
потопить з баранами "Ашот".
12.07.2021 23:57 Ответить
вони тепер, перш ніж вийти з бухти, перевіряють, чи немає "Ашоту" поблизу
13.07.2021 00:00 Ответить
-В-а-аньк,а Ваньк!
-Чаво?
-НАТы ушли?
-Угу
-Видать их ящо,аль нет?
-Неа!
-Тады давай будям их топить! Усеми аррррудиями из дымоносцев-пли!!!
13.07.2021 00:43 Ответить
кацапьё тужится, будет давать дрыщя
12.07.2021 23:57 Ответить
якщо на фоні заходу кораблів НАТО, то вони мали видіти вашу голу сраку і страшенно налякатись
12.07.2021 23:58 Ответить
Красивые фрегаты, родственники "Сагайдачного" - модернизация сторожевиков проекта 1135.
13.07.2021 00:03 Ответить
По задействованым силам в ,,учениях,, это для сил НАТО только клопиный укус.Думаю что кацапия в этих учениях задействувала все что имела на ходу,но не впечатляет а только показывает убожество страны.
13.07.2021 00:03 Ответить
ИДИОТЫ !!!
13.07.2021 00:40 Ответить
еще черномазый и Украина скомкал чтобы не видно было
13.07.2021 00:48 Ответить
13.07.2021 00:51 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.07.2021 00:53 Ответить
Во время учений в Баренцевом море подлодку КУРСК окружало свыше 20 кораблей РАБссии,учения прошли успешно...лодка утонула,як казав фюрер Мавзолэя...
13.07.2021 05:16 Ответить
Не скотовоз "Ашот" был учебной мишенью?
13.07.2021 07:17 Ответить
Что-то подсказівает что власовские кораблики будут потоплені ещ' в порту и даже пукнуть не успеют ))
13.07.2021 08:46 Ответить
ну... после того, как можно и повыпендриваться.....
13.07.2021 09:00 Ответить
и ничему не научились...
13.07.2021 09:03 Ответить
 
 