Двое следователей полиции задержаны на взятке 3 тыс. долл. на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО

В Кировоградской области правоохранители задержали на взятке одного из начальников следственного отделения и следователя райуправления полиции в Кропивницком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейские вымогали 3 тыс. долларов у подозреваемого, который проходил по делу о нанесении телесного повреждения по неосторожности (ст. 128 УК Украины). Полицейские пригрозили безосновательно изменить ему статью - на умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины), если не заплатит деньги. В таком случае гражданину грозило лишение свободы на срок до 8 лет, а не 2 года, как предполагала вменяемая ему статья.

ГБР задержало полицейских после получения всей суммы взятки.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине начальник следственного отделения полиции попалась на взятке 25 тыс. грн за закрытие дела. ФОТО

Им сообщено о подозрении в вымогательстве и получении должностными лицами неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.