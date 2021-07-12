РУС
Двое следователей полиции задержаны на взятке 3 тыс. долл. на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО

В Кировоградской области правоохранители задержали на взятке одного из начальников следственного отделения и следователя райуправления полиции в Кропивницком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейские вымогали 3 тыс. долларов у подозреваемого, который проходил по делу о нанесении телесного повреждения по неосторожности (ст. 128 УК Украины). Полицейские пригрозили безосновательно изменить ему статью - на умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины), если не заплатит деньги. В таком случае гражданину грозило лишение свободы на срок до 8 лет, а не 2 года, как предполагала вменяемая ему статья.

ГБР задержало полицейских после получения всей суммы взятки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине начальник следственного отделения полиции попалась на взятке 25 тыс. грн за закрытие дела. ФОТО

Им сообщено о подозрении в вымогательстве и получении должностными лицами неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

взятка (6219) следователь (137) ГБР (3181) Кировоградская область (662)
+1
А чем оперативники должны быть хуже следователей?У них тоже семьи, и прокуроров?Ведь у следователей исчезають доказательства вины и уже не за жалкие 3-5 тысяч а у прокуроров из ,,Чикатило,,вообще сделают Ангела за ЕННую сумму.Но почему-то это никто из антикоруприонеров этого не замечает и тоже за мзду.
12.07.2021 23:56 Ответить
12.07.2021 23:56 Ответить
Вс по справедливости, путем поглощения меньшего срока большим.
12.07.2021 23:46 Ответить
12.07.2021 23:46 Ответить
А чем оперативники должны быть хуже следователей?У них тоже семьи, и прокуроров?Ведь у следователей исчезають доказательства вины и уже не за жалкие 3-5 тысяч а у прокуроров из ,,Чикатило,,вообще сделают Ангела за ЕННую сумму.Но почему-то это никто из антикоруприонеров этого не замечает и тоже за мзду.
12.07.2021 23:56 Ответить
12.07.2021 23:56 Ответить
Что-то с реформами в Украине не так. Полицию уже как только не реформировали, декоммунизировали, люстрировали и много чего делали. Делали и местные, и европейцы, и грузины. И результат? Результат в этой статье. Вован как-то предлагал остановиться с реформами и посмотреть что из этого получается, но видать ему запретили.
13.07.2021 00:00 Ответить
13.07.2021 00:00 Ответить
Сейчас делают с судами то же, что в свое время с полицией под вопли о продажности и коррумпированности. Какой будет результат с судами, если ожидаемого не произошло с полицией? Не догадываетесь?
13.07.2021 00:03 Ответить
13.07.2021 00:03 Ответить
А Вы заметили что в министерствах Украины просто нету тех кто прошел АТО и ООС?Даже в министерстве обороны Украины все решают те кто имел геморой и плоскостопие при призыве в армию.
13.07.2021 00:10 Ответить
13.07.2021 00:10 Ответить
Прохождение в АТо не имеет никакого отношения к рутинной работе в силовых и иных структурах. Я имею ввиду что реформы себя не оправдывают, а только дискредитируют.
13.07.2021 01:43 Ответить
13.07.2021 01:43 Ответить
Такое активное недовольство реформами выказвают исключитетельно политически и финансово ангажируемые допысувачии, ничего личного, просто делюсь наблюдениями)
13.07.2021 04:25 Ответить
13.07.2021 04:25 Ответить
не знаю как там у вас, а у нас в гор отделе полиции процентов 70 имеют ксивы участника ато. буквально на выходных видел ситуацию, где помощник дежурного размахивал такой перед задержанным
13.07.2021 06:45 Ответить
13.07.2021 06:45 Ответить
Та такої дрібноти в Україні ,мають пакувати сотню щодня ,то можливо через рік побачимо результат !!!)))
13.07.2021 00:10 Ответить
13.07.2021 00:10 Ответить
Моя семья пострадала от полиции - выродки они такие
13.07.2021 00:35 Ответить
13.07.2021 00:35 Ответить
Достойное поколение аваковцев выростает. Геращенко может рапортовать хозяину, что все получают должное воспитание. И насильники и взяточники и наркокурьеры в форме. Все под контролем. Их посадяд? Нет. Переведут в другое отделение для передачи опыта.
13.07.2021 02:08 Ответить
13.07.2021 02:08 Ответить
еще дело в том, что их будут держать под статьей на узде. Те будут делать то, что скажет хозяин, иначе сами знаете. Будут таких по стране использовать для заказных преступлений.
13.07.2021 02:11 Ответить
13.07.2021 02:11 Ответить
 
 