РУС
Новости
5 493 27

Правки к закону о языке не имеют шансов на успех в зале Рады, - "слуга народа" Арахамия

Законодательные поправки, направленные на изменение Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будут поддержаны при голосовании в Верховной Раде.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" сказал ее председатель Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не думаю, что такая поправка может вообще пройти парламент. Даже если она существует - потому что каждый народный депутат, как субъект законодательной инициативы, может подать любую поправку. Мне кажется, что такие поправки не имеют шансов на успех в зале", - отметил Арахамия.

Он добавил, что на заседании фракции "Слуга народа" никто из депутатов не поднимал этот вопрос.

Автор: 

украинский язык (1202) Арахамия Давид (995)
Топ комментарии
+16
знаючи, як зеко/***** здатна брехати прямо в очі - я не здивуюся нічому. В тч. брехні Агрохімії
13.07.2021 01:16 Ответить
+10
Почитаешь этого залетного полуазиата Арахамию и невоьлно националистом станешь. То это дерьмо нам китайский коммунизм предлагает, то о проблемах украинского языка в Украине разглагольствует
Почему так много в Украине всяких Новинських, Саакашвили, Араханий, Жваний и прочих приспособленцев-проходимцев
13.07.2021 02:48 Ответить
+9
Интересно,вот эта венерическая болезнь арахамия лечится пенницилином, как триппер, или тут необходимо хирургическое вмешательство?
13.07.2021 01:19 Ответить
13.07.2021 01:16 Ответить
13.07.2021 01:19 Ответить
Проще пареной репы - придти не 30% на выборы, а всем электоратом.
13.07.2021 01:23 Ответить
Смешно. Вы правда верите, что сторонники СН - самые дисциплинированные и ходят строем на выборы, а сторонники других партий не такие и прогуливают?
Придет не 30%, а 100% - предпочтения разделятся ровно в такой же пропорции.
13.07.2021 01:30 Ответить
не скажите, не скажите, особенно если учесть, шо зебилоидами стал недоволен их электорат.
13.07.2021 02:13 Ответить
Судя по опросам - они все еще на первом месте.
13.07.2021 10:14 Ответить
эммм... Мы же гуманисты? Усыпить, однозначно)))
13.07.2021 01:48 Ответить
https://youtu.be/qDeOx4oFesg?t=20 Это лечится пулеметом и автоматами, как в парламенте Армении 27 октября 1999 года .
13.07.2021 08:06 Ответить
Утырок небритый откормил сурло на казенных харчах, тепер хоч ховрахiв об нюю бий... (як шкiдникiв полiв).
13.07.2021 01:21 Ответить
Ї що це він останнім часом дає висер за висером,точно тестує медецинський канабіс,але він дає побічний єфект,тягне в бік кацапії та віддаляє Україну від ЕС та НАТО.А не ліпше просто випити сто грам горілки та ще із перцем,головне не зловживати,і голова ясна і думки мудрі в ній появляються.
13.07.2021 01:23 Ответить
Чет у меня закралось смутное сомнение что именно голоса то найдутся и будут зеленые гниды и дальше убивать Нашу Мову через законы в квартало-ВР!!! сцуки
13.07.2021 01:29 Ответить
Как я и говорил !!!! Увага! Готуємося відбивати удар по мові 15 липня У четвер, 15 липня, у Верховній Раді буде новий наступ на мову. "Слуги народу" знову пробують вивести з-під дії мовного закону телебачення, рекламу і виборчу агітацію. Поширюємо пост і готуємось до протесту!
13.07.2021 01:40 Ответить
Депутаты с его фракции подают эти поправки, а оно еще что-то воображает...
13.07.2021 01:43 Ответить
Арахмия: Моя мечта стать евродепутатом.
13.07.2021 02:21 Ответить
13.07.2021 02:48 Ответить
китайский болванчик еще не в рашке?
13.07.2021 03:09 Ответить
Руки геть від державної мови, зелебенські придурки!
13.07.2021 07:00 Ответить
https://emiliozk.livejournal.com/3435609.html ДОКУМЕНТ: РУСИФІКАТОРСЬКІ ПОПРАВКИ СЛУГ ЗЕЛЕНСЬКОГО

Репост, будь ласка.

Все ще гірше, ніж виглядало спочатку.

Слуги Зеленського подали одразу 4 русифікаторських поправки до законопроєкту 5551-2. Абсолютно незаконних, бо регламент ВР забороняє поправки, що не стосуються теми законопроєкту (в даному разі - фінансування пам'яток культурної спадщини).

Поправку 13 вніс особисто голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Вона передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову і фактично дозволяє демонстрацію фільмів, а також виборчої агітації і реклами російською.

Поправку 14 аналогічного змісту подав «слуга»-мажоритарник з Львівської (!) області Орест Саламаха.

Поправка 16, внесена ще одним «слугою» Андрієм Клочком, звільняє купу кадрів, призначених нинішньою владою, від обов'язку складати іспит на рівень володіння українською мовою.

І, нарешті, поправка 17 Максима Бужанського передбачає зміни до закону про мову і всіх освітніх законів. Головний зміст цієї поправки - російська мова стає мовою освітнього процесу нарівні з українською. А будь-які покарання для порушників закону про мову - скасовуються.

Ці антиукраїнські поправки у середу о 15.00 протягуватимуть через бюджетний комітет. А у четвер хочуть ухвалити в цілому на позачерговому пленарному засіданні.

Можливо, у четвер нам доведеться знову, як у липні 2012, виходити на мовний Майдан. Бо Зеленський, як колись Янукович, бере курс на русифікацію ключових сфер суспільного життя.
- https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWai5gFa7LTw4B_h2Do3VbO3crgGvOagvA-****************************************************-A0dEn5nqx397fJ9mHsPPOKLbmdVr2zzKGO-m_p6s7o&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

Агрохімія голосувати не буде, ага... так і повірив...
13.07.2021 07:02 Ответить
Можу пробачити владі погані дороги в Україні, невчасно підвезений хліб в магазин, собак на вулицях міст і сіл, невчасну вакцинацію і т.д. і т.п., але ніколи не зможу пробачити, коли лізуть своїми кацапськими руками до державної мови!
В паРашу нахрін і там вам буде язик!
В паРашу нахрін і там вам буде язик!
13.07.2021 07:07 Ответить
Ну і "фейс" в цього Ахрінєї. "Пилип, що вискочив з конопель", симпатичніший.
13.07.2021 07:54 Ответить
Potc
13.07.2021 08:18 Ответить
Лучше бы рассуждал о языке горских евреев, шимпанзев или татов.
13.07.2021 08:23 Ответить
якщо ці поправки на мають шансів у ВР то якого ... ви їх вносите?
13.07.2021 08:43 Ответить
Все, кто голосовал за Арахпмию,Гринпоца и прочих 3,14д@расов должны быть лишены избирательного права по причине явного слабоумия
13.07.2021 09:05 Ответить
То якого ви тоді пхаєте ці зміни до закону? Тупі малороси, чи маланські тупі пацики, які бажають тільки обкрадати Україну, але не знати її мови і культури?
13.07.2021 09:40 Ответить
Всі під Верховну Раду 15.07!
Не допустимо змін до Закону!
Втратимо мову - втратимо державу!
13.07.2021 09:45 Ответить
 
 