Правки к закону о языке не имеют шансов на успех в зале Рады, - "слуга народа" Арахамия
Законодательные поправки, направленные на изменение Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будут поддержаны при голосовании в Верховной Раде.
Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" сказал ее председатель Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не думаю, что такая поправка может вообще пройти парламент. Даже если она существует - потому что каждый народный депутат, как субъект законодательной инициативы, может подать любую поправку. Мне кажется, что такие поправки не имеют шансов на успех в зале", - отметил Арахамия.
Он добавил, что на заседании фракции "Слуга народа" никто из депутатов не поднимал этот вопрос.
Топ комментарии
+16 Ан Мур
показать весь комментарий13.07.2021 01:16 Ответить Ссылка
+10 Frol Fedoroff
показать весь комментарий13.07.2021 02:48 Ответить Ссылка
+9 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий13.07.2021 01:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Придет не 30%, а 100% - предпочтения разделятся ровно в такой же пропорции.
Почему так много в Украине всяких Новинських, Саакашвили, Араханий, Жваний и прочих приспособленцев-проходимцев
Репост, будь ласка.
Все ще гірше, ніж виглядало спочатку.
Слуги Зеленського подали одразу 4 русифікаторських поправки до законопроєкту 5551-2. Абсолютно незаконних, бо регламент ВР забороняє поправки, що не стосуються теми законопроєкту (в даному разі - фінансування пам'яток культурної спадщини).
Поправку 13 вніс особисто голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Вона передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову і фактично дозволяє демонстрацію фільмів, а також виборчої агітації і реклами російською.
Поправку 14 аналогічного змісту подав «слуга»-мажоритарник з Львівської (!) області Орест Саламаха.
Поправка 16, внесена ще одним «слугою» Андрієм Клочком, звільняє купу кадрів, призначених нинішньою владою, від обов'язку складати іспит на рівень володіння українською мовою.
І, нарешті, поправка 17 Максима Бужанського передбачає зміни до закону про мову і всіх освітніх законів. Головний зміст цієї поправки - російська мова стає мовою освітнього процесу нарівні з українською. А будь-які покарання для порушників закону про мову - скасовуються.
Ці антиукраїнські поправки у середу о 15.00 протягуватимуть через бюджетний комітет. А у четвер хочуть ухвалити в цілому на позачерговому пленарному засіданні.
Можливо, у четвер нам доведеться знову, як у липні 2012, виходити на мовний Майдан. Бо Зеленський, як колись Янукович, бере курс на русифікацію ключових сфер суспільного життя.
- https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWai5gFa7LTw4B_h2Do3VbO3crgGvOagvA-****************************************************-A0dEn5nqx397fJ9mHsPPOKLbmdVr2zzKGO-m_p6s7o&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych
Агрохімія голосувати не буде, ага... так і повірив...
В паРашу нахрін і там вам буде язик!
Не допустимо змін до Закону!
Втратимо мову - втратимо державу!