Правки к закону о языке не имеют шансов на успех в зале Рады, - "слуга народа" Арахамия

Законодательные поправки, направленные на изменение Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будут поддержаны при голосовании в Верховной Раде.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" сказал ее председатель Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не думаю, что такая поправка может вообще пройти парламент. Даже если она существует - потому что каждый народный депутат, как субъект законодательной инициативы, может подать любую поправку. Мне кажется, что такие поправки не имеют шансов на успех в зале", - отметил Арахамия.

Он добавил, что на заседании фракции "Слуга народа" никто из депутатов не поднимал этот вопрос.

