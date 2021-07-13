Шестеро таможенников нанесли государству 29 млн грн ущерба при растаможке спирта из РФ, - ГБР. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении шести сотрудникам таможенного поста "Харьков - центральный" Харьковской таможни Гостаможслужбы, которые растаможивали 95-% спирт под видом спиртовых растворителей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В 2018 году должностные лица таможни не надлежащим образом проверили товар и растаможку более 50 тонн российского спирта под видом спиртовых растворителей. Таким образом импортер уклонился от уплаты таможенных платежей и акцизного налога, что привело к убыткам государства на более чем 29 млн гривен", - говорится в сообщении.
Таможенники подозреваются в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Кроме того, будет дана правовая оценка действиям импортера в части уклонения от уплаты налогов.
свой есть, есть молдавский. нафиг этот яд вообще пускать?