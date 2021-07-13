РУС
Шестеро таможенников нанесли государству 29 млн грн ущерба при растаможке спирта из РФ, - ГБР. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении шести сотрудникам таможенного поста "Харьков - центральный" Харьковской таможни Гостаможслужбы, которые растаможивали 95-% спирт под видом спиртовых растворителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В 2018 году должностные лица таможни не надлежащим образом проверили товар и растаможку более 50 тонн российского спирта под видом спиртовых растворителей. Таким образом импортер уклонился от уплаты таможенных платежей и акцизного налога, что привело к убыткам государства на более чем 29 млн гривен", - говорится в сообщении.

Таможенники подозреваются в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям импортера в части уклонения от уплаты налогов.

спирт (260) таможня (1977) Харьков (7730) ГБР (3181)
Топ комментарии
+10
Вы покупаете спирт у дикарей?
13.07.2021 02:13 Ответить
+10
А прикиньте, какой ущерб приносят 600 таможенников? А 6 тысяч? Это если экстраполировать сумму. Вот вам и помощь от мвф и даже больше.
13.07.2021 02:15 Ответить
+3
кцпский спирт? из навоза что-ли?
свой есть, есть молдавский. нафиг этот яд вообще пускать?
13.07.2021 07:26 Ответить
364(2)
13.07.2021 01:54 Ответить
Вы покупаете спирт у дикарей?
13.07.2021 02:13 Ответить
да, должно быть наоборот. китайцы им одеяла с ковидом на шкуры песца меняют, наверное
13.07.2021 07:27 Ответить
Касаби перепродують в Україну китайський спирт, зроблений з гімна. Учасників цих оборудок(з боку України) треба розстрілювати. В Країні свій спирт в надлишку. ЗЄ-*******, б-дь.
13.07.2021 07:37 Ответить
Придурок, посмотри на год!!!
13.07.2021 09:32 Ответить
Що, рік заважає швидко і жорстоко розправитись з гнидами які ввозили китайський фальсифікат? Мимо розмитнення тільки таке свинство і ввозитья(кінці в воду). "Умнічка", ти наш
13.07.2021 13:34 Ответить
формула C2H​5OH чем отличается кацапский от xохлятского?
13.07.2021 11:03 Ответить
Органічні речовини, в рідкому стані, мають властивість створювати стійкі міжмолекулярні структури. Етанол, в залежності від сировини(як глибоко його не дистилюй), відрізняється один від одного. Міжмолекулярна структура спирту(своєрідна програма) впливає на організм людини. Споживаючи спирт з гімна, перетвориш свою печінку в гімно.
13.07.2021 13:45 Ответить
Бояру
13.07.2021 08:25 Ответить
А прикиньте, какой ущерб приносят 600 таможенников? А 6 тысяч? Это если экстраполировать сумму. Вот вам и помощь от мвф и даже больше.
13.07.2021 02:15 Ответить
А тепер прикиньте скільки з цього китайського(з гімна) спирту в Одесі вироблено "елітних" спиртних напоїв.
показать весь комментарий
Вот и прогорели-погорели. На спиртяге. Которая даже горит, ежели качественная. Впрочем, главное, что откаты, видать, были самыми что ни на есть натуральными, чистейшими и выдежанными (где и у кого надо) по всем параметрам.
13.07.2021 03:19 Ответить
У нас что, своего спирта не хватает?
13.07.2021 06:25 Ответить
да ну нах, это что кило спирта растаможка стоит более 500 грн? это уже менты чудить начали для красоты новостей
13.07.2021 07:05 Ответить
кцпский спирт? из навоза что-ли?
свой есть, есть молдавский. нафиг этот яд вообще пускать?
13.07.2021 07:26 Ответить
Как нафиг, как нафиг??!! Ты посмотри на наварррр!! У этих таможенников от такого навара глаза как блюдца,вот и плюют на все, кроме бабла. Да и отмажутся 100%. Есть же чем.
13.07.2021 10:55 Ответить
Позорище,у убийцы путина даже спирт дешевле,дикие налоги и дикая коррупция сделали свое черное дело,бедная страна с нереальными ценами,внук чикатилы все засрал.
13.07.2021 09:37 Ответить
Та хотя бы расстреливать на начали за такое нечаянное воровство
13.07.2021 10:55 Ответить
Анекдот про митника і Коперфільда в дії.
13.07.2021 11:28 Ответить
 
 