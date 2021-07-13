Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил купаться в реке Быстрица: штраф - 50 000 гривен
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив из-за трех смертельных случаев на р. Быстрица Солотвинская в городе запретил купание. Нарушителям грозит штраф в 50 тыс. грн.
Об этом Марцинкив написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С завтрашнего дня на реке Быстрица под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции "Добродий", а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн", – написал он.
Марцинкив также отметил, что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.
"Я прошу всех беречь себя и своих близких! Прошу не быть равнодушными и помогать другим Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!", – обратился к жителям города мэр облцентра.
Напомним, вечером 12 июля на р. Быстрица в Ивано-Франковске снова утонул ребенок - второй за сутки.
У КУпАП підходять тільки дві статті - "дрібне ***********" і "Порушення громадського порядку" І в тій і в іншій суми штрафів набагато нижчі!
В нем может быть прописано, что прыгать с моста нельзя . Надо смотреть его
Если есть в Админ кодексе , то коммунальная власть может принять решение с каких именно мостов щапрещено прыгать
Молодец !
Пора уголовный закон ввести ответственности родителей за недосмотр . И штрафы не помешают .
Хоть Мэр города заботиться , БО ГСЧС под руководством Авакова 90 утопленников в неделю явно не смущает
Пусто не большой, тыс 50-70.
А ваша Чернівецька бруківка, переживе всі асфальти Марцинківа, бо вічна.