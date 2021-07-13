Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил купаться в реке Быстрица: штраф - 50 000 гривен

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив из-за трех смертельных случаев на р. Быстрица Солотвинская в городе запретил купание. Нарушителям грозит штраф в 50 тыс. грн.

Об этом Марцинкив написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С завтрашнего дня на реке Быстрица под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции "Добродий", а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн", – написал он.

Марцинкив также отметил, что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.

"Я прошу всех беречь себя и своих близких! Прошу не быть равнодушными и помогать другим Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!", – обратился к жителям города мэр облцентра.

Напомним, вечером 12 июля на р. Быстрица в Ивано-Франковске снова утонул ребенок - второй за сутки.





