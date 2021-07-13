РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9067 посетителей онлайн
Новости
14 569 123

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил купаться в реке Быстрица: штраф - 50 000 гривен

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил купаться в реке Быстрица: штраф - 50 000 гривен

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив из-за трех смертельных случаев на р. Быстрица Солотвинская в городе запретил купание. Нарушителям грозит штраф в 50 тыс. грн.

Об этом Марцинкив написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С завтрашнего дня на реке Быстрица под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции "Добродий", а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн", – написал он.

Марцинкив также отметил, что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.

"Я прошу всех беречь себя и своих близких! Прошу не быть равнодушными и помогать другим Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!", – обратился к жителям города мэр облцентра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на водоемах Украины погибли 94 человека, во время пожаров - 10, - ГСЧС

Напомним, вечером 12 июля на р. Быстрица в Ивано-Франковске снова утонул ребенок - второй за сутки.

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив запретил купаться в реке Быстрица: штраф - 50 000 гривен 01

смерть (9286) Марцинкив Руслан (99) вода (927)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Лично тебе и таким как ты можно все - переходить на красный свет, заплывать за буйки, перебегать 8-полосную магистраль с отбойником, купаться в горных реках, может уменьшится количество дебилов
показать весь комментарий
13.07.2021 07:50 Ответить
+14
Ты дибил? Это река течёт с гор, она не для купания. Это не Днепр. Там течение адское. 2 ребёнка за сутки утонули. Написано: что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки. Чтобы купаться было безопасно. Хотя вам идиотам надо водочки наливать и в Быстрицу отправлять.
показать весь комментарий
13.07.2021 07:35 Ответить
+13
понавьібирают дегенератов.
а тем дай только власть, сразу начинают запрещать что-то. мурло не может созидать. только запрещать, не пущать и щеки надувать
показать весь комментарий
13.07.2021 07:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Прыгать с моста - нарушение в любом городе
показать весь комментарий
13.07.2021 09:15 Ответить
Я не про "прыгание" а про суму штрафу написав!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 09:17 Ответить
Это на усмотрение коммуны - решением сессии . Уточню у кое кого и напишу Вам
показать весь комментарий
13.07.2021 09:33 Ответить
Ну-ну! Хотілося-б мені глянуть на поліцая який буде складать протокол і на суддю що ту адмінсправу буде розглядать! Чим вони керуваться будуть?!
У КУпАП підходять тільки дві статті - "дрібне ***********" і "Порушення громадського порядку" І в тій і в іншій суми штрафів набагато нижчі!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:56 Ответить
Марцинків непоганий мер, але навіть він не може за власним бажанням призначати штрафи та обмежувати доступ до водойм.
показать весь комментарий
13.07.2021 08:24 Ответить
Решением сессии городского совета может
показать весь комментарий
13.07.2021 08:54 Ответить
Не може, є адмінкодекс де має бути все прописано, Яр правильно написав, яка стаття застосовується, тоді рішенням міськради можна і на червоне світло світлофора дозволити їздити. А взагалі є Конституція, де основні свободи громадян прописані, вважає що там небезпечно, тоді нехай огорожує чи кладе рятівників, завтра в умовному селі в ставку хтось втопиться, заборонити ставки?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:58 Ответить
Да, АДМИНКОДЕКС
В нем может быть прописано, что прыгать с моста нельзя . Надо смотреть его
Если есть в Админ кодексе , то коммунальная власть может принять решение с каких именно мостов щапрещено прыгать
показать весь комментарий
13.07.2021 12:09 Ответить
Ви "с мужем советовались", а я це знаю! Так, купання в заборонених місцях не дозволяється! До таких місць відносяться портові споруди, мости, причали Однак (ще раз нагадую) я писав лише про суму штрафу, яка не передбачена чинним законодавством України і виконавча влада не має права самовільно її встановлювать! Відкрийте КУпАП ст 173 і прочитайте!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:24 Ответить
В США на дорогах штрафуют даже детей...,бросил кусок пластмассы или пластика на дорогу,штраф 75 баксов...
показать весь комментарий
13.07.2021 08:29 Ответить
Фантазёр.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:29 Ответить
Этот мэр - очередной местный царек с быдляцкими замашками.
показать весь комментарий
13.07.2021 08:31 Ответить
Тобі з Ірманії видніше.
показать весь комментарий
13.07.2021 08:36 Ответить
Во-во... Чувак из Ермании, типа, где всё так зарегулировано, что и пикнуть нельзя, что-то пишет тут про царьков
показать весь комментарий
13.07.2021 09:05 Ответить
Да троль он кацапский 😀😀😀 наехал на свободовца
показать весь комментарий
13.07.2021 09:34 Ответить
«Прошу родителей смотреть за своими детьми Источник: https://censor.net/ru/n3276671»

Молодец !

Пора уголовный закон ввести ответственности родителей за недосмотр . И штрафы не помешают .
Хоть Мэр города заботиться , БО ГСЧС под руководством Авакова 90 утопленников в неделю явно не смущает
показать весь комментарий
13.07.2021 08:41 Ответить
Не правильно трактують мера . Заборона купатись у небезпечних місцях , зокрема під пішоходним мостом . Там повені багато дерев нанесли , утворили свого роду загату . Вода прямо затягує на дно . Під мостом дуже пообривало береги . Тому і небезпечно . В інших місцях , їх дуже багато , купатися ніхто не забороняє .
показать весь комментарий
13.07.2021 08:47 Ответить
дякую, одна розумна репліка за все обговорення... Інші, як павичі, хвіст розпушили та окуляри на дупу наділи, а самі й Франика на карті не бачили.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:24 Ответить
Еще бы ввел штраф за употребление пива или алкоголя.
Пусто не большой, тыс 50-70.
показать весь комментарий
13.07.2021 08:47 Ответить
Он бы жить запретил..., ведь от этого умирают!
показать весь комментарий
13.07.2021 09:44 Ответить
дайте два штрафа и чек с кассовой станции..
показать весь комментарий
13.07.2021 11:02 Ответить
Я б Марцинківу пам'ятник при житті поклав за дороги у Франківську, нам би в Чернівці такого мера.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:04 Ответить
от тільки не треба ля-ля, ви в захваті від того в що перетворюється зручний Франик?
А ваша Чернівецька бруківка, переживе всі асфальти Марцинківа, бо вічна.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 