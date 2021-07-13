РУС
Новости Агрессия России против Украины
2 151 11

Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - пять нарушений "тишины", боевых потерь нет

Вражеский БПЛА

За прошедшие сутки, 12 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия.

Возле Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 13 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку от Пивденного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло

"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.

беспилотник (4135) обстрел (29135) Донбасс (26962) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+5
+4
Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 5747
показать весь комментарий
13.07.2021 08:52 Ответить
+3
«Нужно просто перестать стрелять» -прогундосил 🤢🎪порноактеришка
показать весь комментарий
13.07.2021 08:36 Ответить
абасрать)
показать весь комментарий
13.07.2021 12:55 Ответить
А наши БПЛА в гаражах пересекают столы по диагонали. Бубочка не велел летать.
показать весь комментарий
13.07.2021 07:42 Ответить
Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе.Теперь это запросто.Так договорились Меркель с поцЗедентом
показать весь комментарий
13.07.2021 08:26 Ответить
Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 5747
показать весь комментарий
13.07.2021 08:52 Ответить
!!!!!!!!+100!!!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:56 Ответить
Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. МИ "РАДІ", ЩО ВИ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ЙОГО ПРОЛІТ.
показать весь комментарий
13.07.2021 09:24 Ответить
Так чё не сбили? Может хватит бла-бла-бла ??
показать весь комментарий
13.07.2021 10:57 Ответить
ЗСУ Слава!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:56 Ответить
 
 