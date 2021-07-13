Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - пять нарушений "тишины", боевых потерь нет

За прошедшие сутки, 12 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия.

Возле Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 13 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку от Пивденного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в ведомстве.