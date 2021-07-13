РУС
В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины от COVID-19: "Это несколько опасная тенденция"

В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины от COVID-19:

Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины от коронавируса от различных производителей, назвав это "опасной тенденцией", поскольку данных о влиянии такого "коктейля" на здоровье мало.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом пишет Reuters.

"Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", — заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге 12 июля.

В начале июня Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации посоветовал жителям страны при необходимости "смешивать" вакцины при первой и второй прививке. Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna.

Жители страны, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить вторую препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления обеих вакцин используют схожую технологию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делать третью прививку вакциной Pfizer разрешили в Израиле

В Таиланде позволили смешивать вакцины от Sinovac и AstraZeneca, а предварительные результаты исследования ученых из Оксфордского университета свидетельствуют о том, что смешивание вакцин против коронавируса Pfizer и AstraZeneca также формирует иммунитет от COVID-19.

Европейский регулятор допустил, что смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным. Там объясняют это тем, что сейчас абсолютно все вакцины работают одинаково — стимулируют иммунный ответ организма на спаечный белок коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимости в уколе-усилителе вакцины от COVID-19 пока нет, - главный инфекционист США Фаучи

+2
Эфиоп твою мать... ВОЗ не должен давать ни каких советов...ВОЗ должен четко сказать...смешивание вакцин допустимо или нет...разрешить это или запретить..
13.07.2021 08:03
+1
От-от. В кожній країні - своя =боротьба= і свої =борці=, які клянуться-божаться, що все безпечно і дозволяють комбінувати. А ще коли вони - абсолютно не фахівці, а =есперти-радники= просто говорять те, що вигідно і потрібно та політично обумовлено ...
Про здоров*я людей тільки ніхто з них не думає і не відповідає за жодні наслідки.
Про здоров*я людей тільки ніхто з них не думає і не відповідає за жодні наслідки.
13.07.2021 08:02
+1
Вони не можуть, бо не знають (те, про що постійно кажеться: експериментальний препарат). А =совєтовать= - завжди легше, бо це не передбачає ЖОДНОЇ відповідальності.
13.07.2021 08:13
Як я розумію у нас ширяють тим що є. Сьогодні одне, а завтра що привезуть.
13.07.2021 08:01
Це запобіжні заходи. Файзер після Астри, наприклад, почали змішувати через деякі нові ефекти для певних вікових груп. В нас була затримка з другою дозою Астри,але, здається приїхала італійська (можу помилятись).
показать весь комментарий
13.07.2021 09:10
От-от. В кожній країні - своя =боротьба= і свої =борці=, які клянуться-божаться, що все безпечно і дозволяють комбінувати. А ще коли вони - абсолютно не фахівці, а =есперти-радники= просто говорять те, що вигідно і потрібно та політично обумовлено ...
Про здоров*я людей тільки ніхто з них не думає і не відповідає за жодні наслідки.
Про здоров*я людей тільки ніхто з них не думає і не відповідає за жодні наслідки.
13.07.2021 08:02
Эфиоп твою мать... ВОЗ не должен давать ни каких советов...ВОЗ должен четко сказать...смешивание вакцин допустимо или нет...разрешить это или запретить..
13.07.2021 08:03
Вони не можуть, бо не знають (те, про що постійно кажеться: експериментальний препарат). А =совєтовать= - завжди легше, бо це не передбачає ЖОДНОЇ відповідальності.
13.07.2021 08:13
Горілка з пивом - це завжди дає еффект, чому тут має бути інше?!!!!
13.07.2021 09:44
Це як пиво з горілкою і шампанським
13.07.2021 08:14
Який шмурдяк? Шмурдяком "колють" лише на кацапщчині.
13.07.2021 09:07
"спаечньій белок коронавируса".
13.07.2021 09:06
они сами короче говоря ни в чем не уверены, ученые, которые не знают наверняка, плохо будет человеку или норм, к каким последствиям все это может привести в будущем, как-то очень странно все это. Еще удивила новость, что израильская вакцина будет тестироваться на украинцах.. почему не на своих же по-тестить? очень странно.
13.07.2021 09:43
Не они, а вы. Они как раз на Израиле всё тщательно оттестировали - Файзер имеет эффективность близкую к 100%. А недавно было сообщение Рейтерс, что в отношении Дельты на 90%.
13.07.2021 10:14
ты уверен, что рукожопые люди все просчитали, все протестировали и на 100% уверены, что с человеком все будет хорошо в будущем? что они не допустили хотя бы одну роковую ошибку? возомнили себя Богом?
Новые штаммы появляются очень быстро, а для поверхностного тестирования вакцины нужны годы или даже десятилетия? Ты лично намерен вкалывать при каждых новых штаммах все больше непроверенных должным образом вакцин?
13.07.2021 11:08
рукожопые "люди" создали спутник-вектор, и теперь бьют рекорды смертности от КОВИДа. А Люди создали Файзер, который даже при вакцинации чуть более 50% свёл на нет вспышку эпидемии. Вплоть до того, что https://focus.ua/world/480582-v-izraile-zakryli-poslednie-dva-otdeleniya-dlya-bolnyh-covid-19-foto закрыли КОВИДные отделения больниц, т.к. отсутствуют пациенты .
Новые штаммы появляются, новые вакцины появляются. В чем проблема?
Новые штаммы появляются, новые вакцины появляются. В чем проблема?
13.07.2021 11:12
люди есть люди, везде хватает рукожопых, все что ты говоришь ты не можешь проверить, ты просто принял сказанное за действительное, другими словами ты просто в это веришь. Допускаю, что на расее их вакцина это просто что бы заполнить ничего хоть чем-то.
13.07.2021 11:22
Нет. Есть люди, а есть кацапы. Вот кацапы и есть рукожопы. Иначе как объяснить, что вы, создав вирус Вектор, не смогли создать эффективное противоядие спутник-вектор.
13.07.2021 11:38
начнем с того, что я не кацап.
вполне допускаю, что создав вирус, они не успели создать вакцину и или вакцина была, но накрылась вместе с лабораторией.
13.07.2021 11:54
и почему у нас не бьют рекорды? хотя у нас не в тех масштабах мероприятие?
13.07.2021 11:24
Потому, что у нас не много тех, кто ведется на кацапскую пропаганду.
13.07.2021 11:37
что за пропаганда? вопрос был в другом.
13.07.2021 11:54
кацапская пропаганда и антиЗАПАДНОпрививочная, и антикарантинная. Естественно, она была направлена против соседних стран, в т.ч. и в основном против Украины. Но оказалось, что сами кацапы подвержены этой пропаганде больше других, а на фоне отсутствия вакцин (спутник-вектор не вакцина), это лишь усугубляет ситуацию.
13.07.2021 12:04
позиция понятна, но у большого количества людей есть сомнения и без кацапской пропаганды, лично я свое мнение не навязываю, для меня вся эта история выглядит очень странно.
13.07.2021 12:17
Сомнения обычно на чем-то основываются. Пока я не вижу оснований для ваших сомнений. Пользуясь вашей риторикой, 100% людей перед смертью употребляли воду в том, или ином виде, что, исходя из вашей логики, является 100% доказательством того, что употребление воды вызывает смерть.
13.07.2021 12:19
на ваш взляд какова причина того, что у кацапы бьют рекорды а у нас не бьют? хотя у нас низкий процент вакцинированных?
13.07.2021 12:25
У них этот процент вообще отсутствует (спутник-вектор не вакцина, а Файзера закуплено 400 тыс доз, т.е. для 200 тыс "своих"). А причина мной уже выше описана. Более низкая общая культура, поповское мракобесие и их же собственная антикарантинная и антипрививочная пропаганда.
13.07.2021 12:28
ок
13.07.2021 12:40
 
 