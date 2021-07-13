В ВОЗ посоветовали не смешивать вакцины от COVID-19: "Это несколько опасная тенденция"
Всемирная организация здравоохранения посоветовала не смешивать вакцины от коронавируса от различных производителей, назвав это "опасной тенденцией", поскольку данных о влиянии такого "коктейля" на здоровье мало.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом пишет Reuters.
"Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", — заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на онлайн-брифинге 12 июля.
В начале июня Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации посоветовал жителям страны при необходимости "смешивать" вакцины при первой и второй прививке. Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna.
Жители страны, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить вторую препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления обеих вакцин используют схожую технологию.
В Таиланде позволили смешивать вакцины от Sinovac и AstraZeneca, а предварительные результаты исследования ученых из Оксфордского университета свидетельствуют о том, что смешивание вакцин против коронавируса Pfizer и AstraZeneca также формирует иммунитет от COVID-19.
Европейский регулятор допустил, что смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным. Там объясняют это тем, что сейчас абсолютно все вакцины работают одинаково — стимулируют иммунный ответ организма на спаечный белок коронавируса.
Про здоров*я людей тільки ніхто з них не думає і не відповідає за жодні наслідки.
Новые штаммы появляются очень быстро, а для поверхностного тестирования вакцины нужны годы или даже десятилетия? Ты лично намерен вкалывать при каждых новых штаммах все больше непроверенных должным образом вакцин?
Новые штаммы появляются, новые вакцины появляются. В чем проблема?
вполне допускаю, что создав вирус, они не успели создать вакцину и или вакцина была, но накрылась вместе с лабораторией.